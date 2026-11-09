Благотворительный вечер Art+Film Gala 2026
7 ноября в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) состоялся 15-й ежегодный благотворительный вечер Art+Film Gala. Это одно из самых престижных ...
ФОТО: Голливуд собрался ради художницы из Латвии - Кардашьян, Кидман и другие звезды на роскошном вечере
Голливудские звезды, роскошные платья, красная дорожка и почти семь миллионов долларов, собранных за один вечер. В Лос-Анджелесе прошло одно из самых престижных светских мероприятий года, на котором собрались Ким Кардашьян, Николь Кидман, Тимоти Шаламе и десятки других знаменитостей. И что особенно интересно для Латвии - одной из двух главных героинь этого грандиозного события стала 88-летняя художница Вия Целминя, родившаяся в Риге.
В субботу, 7 ноября, в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) состоялся 15-й ежегодный благотворительный вечер Art+Film Gala. Это одно из самых престижных событий в американском мире искусства и кино, которое ежегодно объединяет голливудских актеров, режиссеров, музыкантов, моделей, дизайнеров и коллекционеров произведений искусства.
В этом году на мероприятие пришли более 600 гостей. В числе приглашенных оказались Николь Кидман, Аль Пачино, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Сальма Хайек, Пэрис Хилтон, Эмма Уотсон, Аня Тейлор-Джой, Эндрю Гарфилд, Виола Дэвис, София Вергара, Орландо Блум, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Джулия Гарнер, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие знаменитости.
Сопредседателями вечера выступили обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо и попечитель музея Ева Чоу. Главным партнером мероприятия стал итальянский модный дом Gucci, который сотрудничает с LACMA с момента основания благотворительного вечера в 2011 году.
Роскошные платья, голливудские звезды и выступление Розэ
Красная дорожка развернулась на фоне знаменитой инсталляции Urban Light, состоящей из десятков старинных уличных фонарей. Именно здесь звезды позировали фотографам, демонстрируя наряды известных дизайнеров.
Ким Кардашьян выбрала облегающее бордовое платье Gucci, полностью покрытое пайетками, с глубокими вырезами по бокам и открытой спиной.
Читайте продолжение после рекламы
Ее младшая сестра Кайли Дженнер появилась в платье Ashi Studio с необычным серебристо-коричневым рисунком, напоминающим шкуру олененка.
Николь Кидман остановилась на воздушном платье Chanel с корсажем и многослойной юбкой из тюля, напоминающем костюм балерины. Аня Тейлор-Джой выбрала архивный наряд Pierre Cardin с объемными полупрозрачными оборками, а Сальма Хайек появилась в платье Gucci, дополнив его драгоценностями Boucheron.
Среди гостей были не только представители Голливуда, но и известные художники, владельцы галерей и влиятельные фигуры современного искусства. После фотографирования приглашенные отправились на коктейльный прием, а затем на торжественный ужин, организованный на территории музея.
Музыкальной звездой вечера стала певица Розэ из всемирно известной южнокорейской группы Blackpink. Она выступила перед гостями и впервые исполнила вживую свою новую композицию New Trick.
За один вечер организаторам удалось собрать почти семь миллионов долларов - рекордную сумму за всю историю мероприятия. Деньги направят на развитие музея, его выставочных и образовательных программ, а также проектов, связанных с кинематографом.
Почему весь этот звездный вечер был посвящен женщине из Риги?
Самое любопытное, что в центре столь масштабного события оказалась женщина, родившаяся в Латвии почти девять десятилетий назад.
Читайте продолжение после рекламы
Каждый год организаторы LACMA Art+Film Gala чествуют выдающихся деятелей изобразительного искусства и кинематографа. В 2026 году ими стали канадский режиссер Дени Вильнев, известный по фильмам "Дюна", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049", и американская художница латышского происхождения Вия Целминя.
88-летняя художница лично присутствовала на церемонии и вышла на сцену перед собравшимися знаменитостями. Гостям показали короткий фильм о ее творчестве, съемки которого проходили в мастерской Целмини в Нью-Йорке.
Сама художница отнеслась к происходящему с юмором. Она пошутила о том, зачем вообще разрешила съемочной группе войти в свою мастерскую, а затем обратилась к гостям со словами: "Вы тут просто сумасшедшие тусовщики".
Дени Вильнев, которого чествовали вместе с ней, посвятил часть своего выступления творчеству Целмини. Режиссер отметил ее удивительную способность изображать океан и звездное небо так, будто время на картинах останавливается, позволяя рассмотреть каждую деталь.
Директор музея Майкл Гован также подчеркнул, что работы Целмини обладают редкой способностью создавать ощущение бесконечного пространства даже на небольшой поверхности картины.
От девочки-беженки из Риги до всемирно известной художницы
Вия Целминя родилась 25 октября 1938 года в Риге. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны, которые навсегда изменили судьбу семьи.
Читайте продолжение после рекламы
В 1944 году шестилетняя Вия вместе с родителями и старшей сестрой покинула Латвию. Семья оказалась в Германии, где некоторое время жила в лагерях для беженцев. В 1948 году Целмини эмигрировали в Соединенные Штаты, а в 1949 году обосновались в Индианаполисе.
Переезд в совершенно незнакомую страну оказался непростым испытанием для маленькой девочки. Вия практически не знала английского языка, испытывала трудности в общении и много времени проводила за рисованием. Именно искусство постепенно стало для нее способом выражать свои мысли и чувства.
Позднее она начала профессионально изучать живопись. В 1962 году переехала в Лос-Анджелес, где продолжила образование в Калифорнийском университете, а в 1965 году получила степень магистра изящных искусств.
Со временем Целминя выработала собственный художественный стиль, который принес ей международную известность. Особое место в ее творчестве занимают изображения океанских волн, звездного неба, лунной поверхности, пустынь и паутины.
Многие из этих произведений настолько детализированы, что их легко принять за черно-белые фотографии. На самом деле это сложнейшие рисунки, гравюры и живописные работы, над которыми художница порой трудится годами.
Сегодня ее произведения представлены в крупнейших художественных собраниях мира, в том числе в нью-йоркских Музее современного искусства, Метрополитен-музее и Музее американского искусства Уитни, лондонской галерее Tate и парижском Центре Помпиду.
Читайте продолжение после рекламы
Не забывает о Латвии и помогает местным художникам
Несмотря на то что Вия Целминя провела большую часть жизни в США, она продолжает поддерживать связь с родиной.
В 2014 году в художественном музее "Рижская биржа" состоялась масштабная персональная выставка художницы "Двойная реальность". В экспозицию вошли 53 произведения из крупнейших мировых музеев и частных коллекций. Для латвийской публики это стало редкой возможностью увидеть работы одной из самых признанных художниц современности.
В 2025 году Целминя совместно с Латвийским национальным художественным музеем учредила специальную стипендию для поддержки художников Латвии.
Ежегодно один художник или творческое объединение получает 30 тысяч долларов на развитие своей деятельности. Программа рассчитана на десять лет. Первой обладательницей стипендии стала Иева Путниня, а в сентябре 2026 года поддержку получила Дзелде Миеркалне.
По информации Латвийского национального художественного музея, Целминю всегда интересовало, как развивается искусство в Латвии и какие возможности есть у местных художников. Создавая стипендию, она хотела не только помочь конкретным авторам, но и способствовать развитию традиции меценатства в стране.