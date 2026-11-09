ФОТО: Голливуд собрался ради художницы из Латвии - Кардашьян, Кидман и другие звезды на роскошном вечере

По информации Латвийского национального художественного музея, Целминю всегда интересовало, как развивается искусство в Латвии и какие возможности есть у местных художников. Создавая стипендию, она хотела не только помочь конкретным авторам, но и способствовать развитию традиции меценатства в стране.