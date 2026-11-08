ВИДЕО: Селин Дион оторвалась на концерте Metallica - такой знаменитую певицу давно не видели
58-летняя канадская певица Селин Дион удивила поклонников, появившись на концерте легендарной метал-группы Metallica в Лас-Вегасе. Звезда, известная своими романтическими балладами, настолько увлеклась тяжелой музыкой, что начала танцевать, размахивать руками и изображать игру на музыкальном инструменте прямо в VIP-ложе.
Концерт состоялся 5 ноября на площадке Sphere в Лас-Вегасе. Дион пришла послушать Metallica вместе со своими 16-летними сыновьями-близнецами Эдди и Нельсоном, которых она родила в браке с покойным продюсером Рене Анжелилом.
Певица выбрала для вечера темный пиджак и собрала волосы в элегантную прическу. Однако ее поведение совсем не соответствовало привычному образу сдержанной поп-дивы. На видео видно, как Дион с восторгом слушает музыку, поднимает кулаки вверх, размахивает руками и показывает жесты в такт композициям.
Особенно зрителям запомнился момент, когда певица начала изображать игру на невидимой бас-гитаре, повторяя движения басиста Metallica Роберта Трухильо.
Хотя Селин Дион прежде всего ассоциируется с такими хитами, как My Heart Will Go On и Because You Loved Me, рок-музыка ей тоже близка.
Ранее в этом году певица рассказывала о любимых композициях и включила в свой список песню Metallica Until It Sleeps, выпущенную в 1996 году. Тогда же она призналась, что один из ее сыновей, Эдди, является большим поклонником группы.
"Любимая группа Эдди, одного из моих близнецов, - Metallica", - объяснила певица, после чего шутливо попыталась изобразить манеру исполнения фронтмена группы Джеймса Хэтфилда.
На концерте присутствовали и другие знаменитости. Среди гостей заметили гитариста Guns N' Roses Слэша, а также участников группы No Doubt.
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Появление Дион на концерте Metallica привлекло дополнительное внимание на фоне ее возвращения к выступлениям после продолжительного перерыва, связанного с проблемами со здоровьем.
В декабре 2022 года певица сообщила, что у нее диагностирован синдром ригидного человека - редкое неврологическое заболевание, вызывающее болезненные мышечные спазмы и существенно ограничивающее движения. Из-за болезни ей пришлось отменить концерты и на несколько лет отказаться от полноценных выступлений.
В сентябре 2026 года Дион вернулась на сцену с концертами в Париже. Первая часть программы завершилась 17 октября, а следующие выступления запланированы на май 2027 года.
У певицы давняя связь с Лас-Вегасом: с 2003 по 2019 год она провела здесь две масштабные концертные резиденции в Caesars Palace. Теперь же зрители увидели ее по другую сторону сцены - не в роли исполнительницы, а в качестве увлеченной поклонницы Metallica.