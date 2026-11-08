ВИДЕО: Селин Дион оторвалась на концерте Metallica - такой знаменитую певицу давно не видели

У певицы давняя связь с Лас-Вегасом: с 2003 по 2019 год она провела здесь две масштабные концертные резиденции в Caesars Palace. Теперь же зрители увидели ее по другую сторону сцены - не в роли исполнительницы, а в качестве увлеченной поклонницы Metallica.