Дочь Майкла Джексона требует перевести ей и братьям 600 млн долларов из наследства отца
Спустя 17 лет после смерти Майкла Джексона его дети до сих пор не получили доступ к семейному трасту, который должен обеспечивать их будущее. Теперь дочь певца Пэрис требует через суд перевести 600 миллионов долларов, обвиняя управляющих наследством в затягивании выплат и непрозрачном распоряжении состоянием отца.
28-летняя Пэрис Джексон обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием обязать управляющих наследством ее отца, легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона, перечислить около 600 миллионов долларов в семейный траст. Он был создан для финансового обеспечения троих детей певца - Пэрис, Принса и Принса II (Биги).
По мнению дочери артиста, за более чем 17 лет после смерти отца управляющие так и не выполнили его волю в полном объеме: семейный траст до сих пор не получил предназначенные ему средства, хотя наследство за это время принесло миллиарды долларов. В судебном документе, поданном 29 октября, говорится: "Более 17 лет после его смерти семейный траст Майкла Джексона по-прежнему не профинансирован". Пэрис просит судью распорядиться о частичном перечислении активов наследства в траст. При этом она допускает, что суд может определить и другую сумму.
Согласно условиям завещания, дети Джексона должны были начать получать доход от своих долей наследства после достижения 21 года. Выплаты основной части средств предполагалось осуществлять поэтапно - после того, как каждому из них исполнится 30, 35 и 40 лет.
Однако, утверждает Пэрис, предусмотренная схема фактически не работает. Ее старший брат Принс приближается к 30-летию, самой Пэрис в апреле исполнится 29 лет, а младшему брату Биги в феврале - 25. При этом, поскольку траст не профинансирован, дети остаются зависимыми от решений управляющего наследством Джона Бранки, который определяет, когда и в каком объеме они получают деньги.
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Адвокаты Пэрис указывают, что за годы после смерти певца его наследство получило значительные доходы от продажи активов и сделок с музыкальными правами. В частности, в 2018 году долю наследства в музыкальном издательстве EMI Music Publishing продали за 287,5 миллиона долларов, в 2020-м бывшее ранчо Джексона Neverland - за 22 миллиона, а в 2023 году была заключена крупная сделка с Sony, связанная с музыкой певца и другими объектами интеллектуальной собственности. По данным CBC, последняя сделка принесла наследству 750 миллионов долларов авансом. В общей сложности перечисленные операции обеспечили более миллиарда долларов денежных поступлений до уплаты налогов и покрытия расходов.
При этом управляющие ранее оценивали общую стоимость наследства в 2-3 миллиарда долларов. Пэрис ссылается на финансовый отчет, согласно которому на декабрь 2024 года в распоряжении наследства находилось около 850 миллионов долларов наличными и в активах, которые можно быстро превратить в деньги. По ее расчетам, после учета возможных обязательств примерно 600 миллионов можно было бы направить в семейный траст, сообщает The Canadian News.
Парис также напоминает, что еще в 2011 году управляющие наследством, по ее словам, обсуждали возможность обратиться в суд с просьбой разрешить перечисление средств в траст. Однако соответствующее ходатайство так и не было подано.
Пэрис и Принц Джексон на церемонии вручения премии Tony 2022
Управляющие отвергают обвинения
Представители управляющих категорически не согласны с претензиями Пэрис. Они объясняют, что полностью профинансировать трасты пока невозможно из-за нескольких нерешенных юридических вопросов, прежде всего продолжающегося спора с Налоговой службой США (IRS). Ранее налоговое ведомство потребовало около 700 миллионов долларов в виде налогов и штрафов. Представители управляющих утверждают, что им удалось добиться существенного сокращения этой суммы, однако разбирательство еще не завершено и итоговые обязательства могут измениться.
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Они также называют выдумкой утверждения о том, что выплаты детям задерживали или сокращали. По версии управляющих, в интересах Пэрис и других наследников уже было выплачено более 200 миллионов долларов. Кроме того, они настаивают, что завещание Майкла Джексона предусматривает получение детьми основной части наследства только после достижения 30-летнего возраста.
"Завещание Майкла Джексона ясно: ни один из его детей не получит выплату основной суммы наследства, пока ему не исполнится 30 лет", - заявляли представители наследства.
Однако адвокаты Пэрис обращают внимание на разницу между доходами от траста и выплатой основной суммы. Согласно условиям, описанным в судебных документах, дети должны были начать получать доход от своих долей уже в 21 год, а основную часть наследства - поэтапно после 30, 35 и 40 лет. Поэтому требование Парис касается прежде всего перечисления денег в сам траст, а не немедленной передачи 600 миллионов долларов лично ей и братьям.
Представитель дочери певца отверг объяснения управляющих. По его словам, речь идет о возможности частично профинансировать траст, которой Джон Бранка мог воспользоваться уже давно. "После многих лет задержек у Парис не осталось другого выбора, кроме как самой вмешаться", - заявил ее представитель изданию PEOPLE.
Жизнь и смерть Майкла Джексона
Судебное заседание, на котором рассмотрят требование Пэрис о перечислении 600 миллионов долларов или другой суммы, которую сочтет обоснованной судья, назначено на 4 декабря. Пока это лишь просьба дочери певца, а не решение суда. Суду предстоит оценить, можно ли перевести деньги в траст, не поставив под угрозу другие обязательства наследства, включая возможные выплаты налоговым органам и требования кредиторов.