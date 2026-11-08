Дочь Майкла Джексона требует перевести ей и братьям 600 млн долларов из наследства отца

По мнению дочери артиста, за более чем 17 лет после смерти отца управляющие так и не выполнили его волю в полном объеме: семейный траст до сих пор не получил предназначенные ему средства, хотя наследство за это время принесло миллиарды долларов. В судебном документе, поданном 29 октября, говорится: "Более 17 лет после его смерти семейный траст Майкла Джексона по-прежнему не профинансирован". Пэрис просит судью распорядиться о частичном перечислении активов наследства в траст. При этом она допускает, что суд может определить и другую сумму.