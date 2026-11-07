Умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина

В октябре Федосееву-Шукшину госпитализировали с сердечной недостаточностью. По информации Telegram-канала Mash, перед госпитализацией у нее наблюдались одышка и отеки. Впоследствии состояние актрисы ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.