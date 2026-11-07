Умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина
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Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября 2026 года в возрасте 88 лет.
Зарубежные звезды

Умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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На 89-м году жизни умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. О ее смерти 7 ноября сообщила дочь, актриса Мария Шукшина.

В октябре Федосееву-Шукшину госпитализировали с сердечной недостаточностью. По информации Telegram-канала Mash, перед госпитализацией у нее наблюдались одышка и отеки. Впоследствии состояние актрисы ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

У Федосеевой-Шукшиной также диагностировали тяжелую пневмонию и нарушения работы почек. В конце октября появились сообщения о присвоении актрисе паллиативного статуса, однако родственники ранее оспаривали эту информацию.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Снималась в фильмах "Калина красная", "Печки-лавочки", "Они сражались за Родину", "12 стульев", "Вам и не снилось..." и других.

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Лидия Федосеева-ШукшинаМария Шукшина

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