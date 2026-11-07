Умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина
На 89-м году жизни умерла российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. О ее смерти 7 ноября сообщила дочь, актриса Мария Шукшина.
В октябре Федосееву-Шукшину госпитализировали с сердечной недостаточностью. По информации Telegram-канала Mash, перед госпитализацией у нее наблюдались одышка и отеки. Впоследствии состояние актрисы ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.
У Федосеевой-Шукшиной также диагностировали тяжелую пневмонию и нарушения работы почек. В конце октября появились сообщения о присвоении актрисе паллиативного статуса, однако родственники ранее оспаривали эту информацию.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Снималась в фильмах "Калина красная", "Печки-лавочки", "Они сражались за Родину", "12 стульев", "Вам и не снилось..." и других.