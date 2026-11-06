ФБР задержало отца Меган Маркл по подозрению в хранении материалов сексуального насилия над детьми

Подобные изображения обнаружили в бывшем доме Маркла на Филиппинах, а также на складе в Мексике, который он арендовал. В прошлом месяце Меган Маркл заявила, что глубоко обеспокоена обвинениями в адрес отца, которого подозревают в хранении таких изображений. Она также сообщила, что из-за прежних "тревожных и неприятных" обвинений ограничила его общение с собой и своими детьми.