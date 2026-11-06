ФБР задержало отца Меган Маркл по подозрению в хранении материалов сексуального насилия над детьми
Отца герцогини Меган задержали во Флориде по подозрению в хранении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми. По данным британских СМИ, запрещенные материалы обнаружили в его бывшем доме на Филиппинах и арендованном складе в Мексике.
В американском штате Флорида в пятницу задержали Томаса Маркла, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Как пишут газеты Daily Mail и New York Post, агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) задержали 82-летнего Маркла в доме престарелых в городе Лейкленд, где он проживал. Daily Mail со ссылкой на источник сообщает, что задержание связано с обвинениями в хранении материалов сексуального насилия над детьми.
Подобные изображения обнаружили в бывшем доме Маркла на Филиппинах, а также на складе в Мексике, который он арендовал. В прошлом месяце Меган Маркл заявила, что глубоко обеспокоена обвинениями в адрес отца, которого подозревают в хранении таких изображений. Она также сообщила, что из-за прежних "тревожных и неприятных" обвинений ограничила его общение с собой и своими детьми.
Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года в Виндзорском замке. В 2020 году супруги покинули Великобританию и отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи. Однако в августе они неожиданно вернулись в страну вместе с детьми, чтобы жить в Великобритании.
В прошлом месяце британская газета The Sun сообщила, что сын Томаса Маркла, Томас Маркл-младший, обнаружил изображения сексуального насилия над детьми, когда разбирал коробки, найденные в бывшем доме отца на Филиппинах.
Ранее Томас Маркл жил в городе Себу на Филиппинах, однако в начале этого года вернулся в США.