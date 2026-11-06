Уже не до смеха: Рассел Брэнд провел ночь в тюрьме - комику грозит серьезный срок
Британский актер и комик Рассел Брэнд, признанный виновным в изнасиловании и трех случаях сексуального насилия, провел свою первую ночь за решеткой.
Как сообщают британские СМИ, 51-летний актер был сильно напуган, а также ему пришлось привыкать к тюремным будням, в том числе к невкусной еде.
5 ноября Королевский суд Саутуарка в Лондоне признал Брэнда виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах в отношении трех других. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год. После оглашения вердикта актера взяли под стражу, однако окончательный приговор ему вынесут в понедельник, 9 ноября. Как сообщает газета The Sun, первая ночь в заключении далась Брэнду особенно тяжело. После доставки в тюрьму ему пришлось пройти стандартную процедуру проверки безопасности, в том числе раздеться, сдать личную одежду и переодеться в выданную тюремную форму.
Актеру также предоставили набор необходимых вещей на первую ночь. В него вошли зубная щетка, зубная паста, чай, молоко, печенье и другие предметы первой необходимости. На ужин ему предложили разогретую в микроволновой печи еду, которую источники газеты охарактеризовали как практически несъедобную.
"Первая ночь в тюрьме пугает любого человека, и Брэнд был в ужасе. Для него это станет огромным потрясением", - рассказал один из источников. Сообщается, что сначала Брэнда разместили отдельно от остальных заключенных. За ним постоянно наблюдают сотрудники тюрьмы. Еще до оглашения обвинительного вердикта актер сказал своей жене Лоре Галлахер, что любит ее. Услышав решение суда, Брэнд внешне почти не проявил эмоций и лишь закрыл глаза.
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Старший прокурор Дэвид Робертс, выступая в четверг у здания суда, охарактеризовал поведение Брэнда как "хищническое" и отметил, что тот "пользовался своим звездным статусом для совершения сексуальных преступлений". "Он был манипулятором, одержимым ненасытным желанием получить то, чего он хотел, - совершенно не заботясь о том, было ли на то дано согласие", - добавил Робертс.
Судья Джоэл Беннатан уже предупредил, что актеру следует готовиться к значительному тюремному сроку. При этом Брэнд был оправдан по трем другим обвинениям: двум эпизодам изнасилования и одной попытке непристойного нападения. Тем временем полиция продолжает расследовать обвинения, выдвинутые против Брэнда еще двумя женщинами. Следователи также призвали откликнуться других возможных пострадавших.