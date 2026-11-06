Уже не до смеха: Рассел Брэнд провел ночь в тюрьме - комику грозит серьезный срок

5 ноября Королевский суд Саутуарка в Лондоне признал Брэнда виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах в отношении трех других. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год. После оглашения вердикта актера взяли под стражу, однако окончательный приговор ему вынесут в понедельник, 9 ноября. Как сообщает газета The Sun, первая ночь в заключении далась Брэнду особенно тяжело. После доставки в тюрьму ему пришлось пройти стандартную процедуру проверки безопасности, в том числе раздеться, сдать личную одежду и переодеться в выданную тюремную форму.