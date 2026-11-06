Николь Кидман появилась на показе Chanel с младшей дочерью - посмотрите, как она выросла

Долгое время младшая наследница актрисы редко появлялась на светских мероприятиях, однако в последние месяцы ситуация изменилась. В сентябре Кидман и Фейт вместе посетили теннисный турнир US Open, а в октябре появились на Неделе моды в Париже, где наблюдали за показом весенне-летней коллекции Chanel 2027 года.