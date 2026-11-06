Николь Кидман появилась на показе Chanel с младшей дочерью - посмотрите, как она выросла
Голливудская актриса Николь Кидман появилась на показе Chanel в Сиднее в компании своей младшей дочери, 15-летней Фейт Маргарет. 59-летняя звезда выбрала строгий черно-белый образ, а ее дочь привлекла внимание элегантным белоснежным нарядом. Совместный выход матери и дочери стал одним из самых обсуждаемых моментов модного мероприятия.
В четверг, 5 ноября, Николь Кидман и Фейт Маргарет посетили показ круизной коллекции Chanel сезона 2026/2027, который состоялся в австралийском Сиднее. Для французского модного дома это был первый официальный подиумный показ в Австралии.
Для выхода в свет Кидман выбрала укороченный черный жакет, напоминающий смокинг, широкие классические брюки и белый топ. Образ дополнили черные туфли на каблуке, небольшая сумка и солнцезащитные очки. Свои длинные светлые волосы актриса оставила распущенными.
Ее младшая дочь предпочла более нежный и молодежный образ. Фейт появилась в белом трикотажном комплекте, состоящем из приталенного жакета на молнии с золотистыми пуговицами и короткой юбки. Наряд она дополнила светлыми босоножками на каблуке и небольшой коричневой сумкой.
Мать и дочь выглядели гармонично благодаря сочетанию черного и белого цветов, хотя каждая выбрала собственный стиль.
Фейт Маргарет родилась в декабре 2010 года в браке Николь Кидман с музыкантом Китом Урбаном. У бывших супругов также есть старшая дочь, 18-летняя Сандей Роуз.
Долгое время младшая наследница актрисы редко появлялась на светских мероприятиях, однако в последние месяцы ситуация изменилась. В сентябре Кидман и Фейт вместе посетили теннисный турнир US Open, а в октябре появились на Неделе моды в Париже, где наблюдали за показом весенне-летней коллекции Chanel 2027 года.
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