Милла Йовович трогательно поздравила старшую дочь с 19-летием: "Ты стала настоящей силой природы"

"Твой 19-й день рождения, моя маленькая королева Эвер! Какой удивительный путь ты выбрала для себя в этой жизни! Невероятно наблюдать, с какой осознанностью и мастерством ты используешь все возможности и знания, с которыми познакомилась. Для любого родителя, который хочет, чтобы его дети ценили окружающий мир, это настоящее счастье. А когда видишь, как ты каждый день применяешь все это в своей жизни, учишься, растешь и становишься той самостоятельной, находчивой и вдохновляющей личностью, которой являешься сегодня, - это вызывает особую гордость".