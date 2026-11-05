Милла Йовович трогательно поздравила старшую дочь с 19-летием: "Ты стала настоящей силой природы"
Милла Йовович показала, как повзрослела ее старшая дочь Эвер, и посвятила ей трогательное поздравление с 19-летием. Актриса назвала девушку "силой природы" и призналась, что восхищается ее красотой, самостоятельностью и талантом.
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с 19-летием, опубликовав в соцсетях большое и очень личное послание. Звезда призналась, что восхищается не только красотой девушки, но и ее самостоятельностью, целеустремленностью и умением строить собственную жизнь.
В поздравлении Йовович назвала дочь своей "маленькой королевой" и рассказала, как ей приятно наблюдать за тем, как Эвер использует полученные знания и жизненный опыт, учится, развивается и превращается в самостоятельного, находчивого и вдохновляющего человека.
"Твой 19-й день рождения, моя маленькая королева Эвер! Какой удивительный путь ты выбрала для себя в этой жизни! Невероятно наблюдать, с какой осознанностью и мастерством ты используешь все возможности и знания, с которыми познакомилась. Для любого родителя, который хочет, чтобы его дети ценили окружающий мир, это настоящее счастье. А когда видишь, как ты каждый день применяешь все это в своей жизни, учишься, растешь и становишься той самостоятельной, находчивой и вдохновляющей личностью, которой являешься сегодня, - это вызывает особую гордость".
Актриса призналась, что уверенность в дочери помогает ей справляться с естественными родительскими переживаниями, связанными с взрослением детей и их самостоятельной жизнью.
"Твою красоту, конечно, невозможно не заметить, но твое стремление стать интересной, независимой, увлеченной, разносторонней и дисциплинированной личностью - это подарок, который невозможно сравнить ни с чем", - написала Йовович.
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Она также назвала Эвер подарком во всех отношениях: как дочь, которая подарила ей любовь, о которой она раньше не могла даже мечтать, и как подругу, остававшуюся верной и внимательной даже в непростые моменты.
Завершила поздравление Милла образным признанием: "Ты была моей ученицей и моим учителем, а теперь я могу просто восхищаться тем, кем ты стала, - отдельной, уникальной личностью, настоящей силой природы. Буря на горизонте уже полностью сформировалась и вот-вот обрушится на мир. Мой зонтик наготове, а тайная улыбка выдает предвкушение того, какое влияние ты окажешь на окружающих. Целую, мамочка".
Эвер родилась 3 ноября 2007 года. Ее отец - британский режиссер Пол У. С. Андерсон, известный по фильмам "Обитель зла", "Смертельная гонка" и другим фантастическим и приключенческим картинам. Милла и Пол познакомились во время работы над первой частью "Обители зла", а в 2009 году поженились. Помимо Эвер, у супругов есть еще две дочери - Дашиэл, родившаяся в 2015 году, и Осиан, которая появилась на свет в 2020-м.
Похоже, старшая дочь унаследовала от матери не только интерес к кино, но и яркую внешность. Поклонники и журналисты не раз отмечали поразительное сходство Эвер с Миллой: выразительные глаза, темные волосы и черты лица. В британской газете The Standard даже сравнивали их внешность, обращая внимание на практически одинаковый оттенок глаз и сходные черты.
Эвер уже строит собственную карьеру в кино и моде. На большой экран она впервые вышла в 2016 году в фильме "Обитель зла: Последняя глава", где сыграла юную Алисию Маркус - персонажа, взрослую версию которого исполнила ее мать. Затем девушка появилась в фильме Marvel "Черная вдова", сыграв юную Наташу Романофф, а в 2023 году получила одну из главных ролей - Венди Дарлинг - в картине "Питер Пэн и Венди".
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Эвер также работает моделью: в юном возрасте она уже снималась для модных изданий и сотрудничала с известными фотографами. В 2025 году она появилась в сериале "Артист", сыграв Эвелин Несбит, а еще раньше попробовала себя по другую сторону камеры - написала сценарий и сняла короткометражный фильм "Почти семнадцать" (Almost Seventeen). В интервью журналу ELLE девушка рассказывала, что родители помогали ей на съемочной площадке, но она хочет заслужить каждую предоставленную ей возможность собственным трудом.
В сентябре 2026 года Эвер привлекла внимание на Венецианском кинофестивале, где представила фильм "Отец Джо" (Father Joe). В картине режиссера Бартелеми Гроссмана она сыграла вместе с Кифером Сазерлендом и Аль Пачино. Для молодой актрисы это стало важным шагом: теперь ее имя все чаще появляется не только в публикациях о знаменитых родителях, но и в материалах о ее собственной работе.