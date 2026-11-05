ФОТО: Мэтт Дэймон вывел в свет 20-летнюю красавицу дочь, которая решила покорить мир моды
Голливудский актер Мэтт Дэймон появился на престижной модной церемонии в Нью-Йорке в компании своей 20-летней дочери Изабеллы, которая начинает строить карьеру модели. Девушка выбрала эффектное полупрозрачное платье, а ее знаменитый отец не скрывал гордости и рассказал об их необычных отношениях.
2 ноября в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премии Совета модельеров Америки (CFDA Fashion Awards). Среди многочисленных знаменитостей, появившихся на красной дорожке, оказался 56-летний актер Мэтт Дэймон, которого сопровождала его дочь Изабелла.
Для выхода в свет девушка выбрала длинное белое полупрозрачное платье крупной вязки из коллекции Luar весна-лето 2027. Наряд с ромбовидным узором был украшен длинной бахромой на рукавах и подоле. Образ дополнили босоножки на каблуке, небольшая сумочка и крупные серьги. Темные волосы Изабелла собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей у лица.
Сам Дэймон предпочел классический черный двубортный костюм Ralph Lauren, который сочетал с черной водолазкой. На церемонии актер также вручил Ральфу Лорену награду в категории лучшего американского дизайнера мужской одежды.
Во время общения с журналистами People актер и его дочь продемонстрировали, что у них сложились теплые отношения, в которых есть место постоянным шуткам. Когда их спросили, какие советы они дают друг другу, Дэймон рассмеялся.
"У нас обоих проблемы с серьезными ответами на вопросы. Поэтому, думаю, мы советуем друг другу стараться отвечать серьезнее", - пошутил актер.
Изабелла тут же заметила, что уже давно выступает в роли советчика собственного отца. "Мне кажется, я уже много лет тебя учу и даю тебе советы", - сказала девушка. "Уже очень давно. Да, очень давно", - согласился Дэймон.
После шутливого обмена репликами актер заговорил о дочери серьезнее. "Она замечательная, замечательная молодая женщина. Я не даю ей советов потому, что беспокоюсь за нее. Мне просто очень интересно увидеть, чего она добьется в жизни", - признался он.
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В августе 2026 года стало известно, что Изабелла подписала контракт с известным международным модельным агентством IMG Models, которое сотрудничает с такими звездами, как Джиджи и Белла Хадид. Девушка уже успела принять участие в рекламной кампании американского бренда J.Crew, а появление на церемонии CFDA стало одним из ее самых заметных выходов в мире моды. При этом Изабелла не впервые сопровождает знаменитого отца на публичных мероприятиях. Она уже появлялась вместе с родителями и сестрами на кинопремьерах, в том числе во время продвижения фильма Кристофера Нолана "Одиссея".
Изабелла - одна из четырех дочерей в семье Дэймона. С супругой Лусианой Барросо, на которой он женился в 2005 году, актер воспитывает трех общих дочерей - Изабеллу, Джию и Стеллу. Также он вырастил старшую дочь Лусианы Алексию от предыдущих отношений.
Несмотря на многолетнюю карьеру в Голливуде, Дэймон неоднократно подчеркивал, что семья остается для него главным приоритетом. Супруги стараются не разлучаться с детьми надолго даже во время продолжительных съемок.