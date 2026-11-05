ФОТО: Мэтт Дэймон вывел в свет 20-летнюю красавицу дочь, которая решила покорить мир моды

В августе 2026 года стало известно, что Изабелла подписала контракт с известным международным модельным агентством IMG Models, которое сотрудничает с такими звездами, как Джиджи и Белла Хадид. Девушка уже успела принять участие в рекламной кампании американского бренда J.Crew, а появление на церемонии CFDA стало одним из ее самых заметных выходов в мире моды. При этом Изабелла не впервые сопровождает знаменитого отца на публичных мероприятиях. Она уже появлялась вместе с родителями и сестрами на кинопремьерах, в том числе во время продвижения фильма Кристофера Нолана "Одиссея".