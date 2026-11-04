Красота стала ее благословением и проклятием - история легенды Голливуда Ракель Уэлч
Американская актриса Ракель Уэлч считалась одной из самых красивых женщин XX века. Мужчины восхищались ею, режиссеры предлагали роли, а одна фотография превратила ее в мировую знаменитость. Но за блестящей карьерой скрывались тяжелое детство, четыре развода, непростые отношения с детьми и борьба с образом, от которого она так и не смогла окончательно избавиться.
Детство, в котором не хватало любви
Ракель Уэлч родилась 5 сентября 1940 года в Чикаго. Ее отец был инженером боливийского происхождения, а мать - американкой. Впоследствии семья переехала в Калифорнию, где будущая актриса и выросла.
Внешне семья выглядела вполне благополучной, но дома царила напряженная атмосфера. Отец отличался жестким характером, контролировал близких и плохо обращался с женой. По воспоминаниям Уэлч, однажды она даже схватила каминную кочергу, пытаясь защитить мать во время семейного конфликта.
Возможно, именно этот опыт повлиял на ее дальнейшие отношения с мужчинами. Ракель стремилась к любви, но одновременно очень боялась потерять самостоятельность.
В 18 лет она вышла замуж за школьного возлюбленного Джеймса Уэлча. Вскоре родились двое детей - сын Деймон и дочь Тани. Однако ранний брак оказался непрочным, и молодые супруги расстались.
"Это было самое болезненное решение в моей жизни"
Позднее Ракель не раз возвращалась к истории первого брака. В автобиографии Beyond the Cleavage, вышедшей в 2010 году, актриса призналась, что расставание с Джеймсом стало ее самой большой личной ошибкой.
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"Разрыв с Джимом остается самым болезненным решением всей моей жизни", - писала она.
Уэлч не пыталась полностью переложить ответственность на бывшего супруга. Она признавалась, что оба были слишком молоды и не умели справляться с трудностями семейной жизни. Особенно сильно актриса переживала из-за того, как развод отразился на детях.
В 1963 году она отправилась покорять Голливуд, имея совсем немного денег и воспитывая двоих маленьких детей. Уже через несколько лет ее жизнь изменилась до неузнаваемости.
Всемирная слава, которая превратилась в ловушку
В 1966 году вышел фильм "Миллион лет до нашей эры". Ракель появилась на экране в меховом бикини, а рекламный плакат с ее изображением разошелся по всему миру. Уэлч буквально за одну ночь превратилась в секс-символ. Но сама она не была готова к тому, что внешность практически затмит все остальное.
В интервью журналу Time в 2004 году актриса объясняла, насколько утомительным бывает постоянное внимание к красоте.
"Становится ужасно скучно, когда входишь в комнату, а люди только и говорят, какая ты красивая", - признавалась она.
Режиссеры продолжали видеть в ней прежде всего эффектную женщину, а не серьезную актрису. Ракель же хотела играть разнообразные роли и принципиально отказывалась полностью обнажаться перед камерой.
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В 1974 году она получила Золотой глобус за комедию "Три мушкетера", доказав, что обладает не только яркой внешностью, но и актерским талантом. Однако избавиться от образа соблазнительной красавицы ей так и не удалось.
Четыре мужа и любовь, которая не выдерживала испытаний
После первого развода Уэлч еще трижды выходила замуж. Ее вторым супругом стал продюсер Патрик Кертис, третьим - режиссер Андре Вайнфельд, а четвертым - ресторатор Ричард Палмер, который был моложе актрисы на 14 лет.
Последний брак начался в 1999 году. Уже в 2003-м супруги объявили о расставании, а позднее официально развелись. При этом сама Уэлч не считала, что мужчины в ее жизни были сплошной ошибкой. В интервью Пирсу Моргану в 2015 году актриса признавалась, что действительно любила своих мужей и каждый раз надеялась построить счастливую семью.
Но в итоге она пришла к выводу, что замужество ей не слишком подходит. Ракель привыкла к независимости, собственному ритму жизни и возможности самостоятельно принимать решения.
"Я слишком привыкла жить по-своему", - говорила актриса.
Она объясняла и еще одну проблему: мужчинам нравилось встречаться с известной красавицей, но далеко не все были готовы к тому, что на публике основное внимание неизменно доставалось ей.
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После четвертого развода Уэлч больше не вышла замуж. Она продолжала встречаться с мужчинами, но уже не считала брак обязательным условием счастья.
Дети, перед которыми она чувствовала вину
Сын Деймон и дочь Тани оставались важнейшими людьми в жизни актрисы, однако отношения с ними не всегда были простыми. В период расцвета карьеры Ракель много работала, снималась и путешествовала. Позже она признавалась, что не всегда уделяла детям столько времени, сколько им было необходимо.
С годами актриса стала сознательно работать над восстановлением семейной близости. В интервью AARP в 2012 году она рассказала, что за предыдущее десятилетие старалась больше думать о потребностях других людей и собственной ответственности перед близкими.
Ракель особенно гордилась тем, какими взрослыми стали ее дети. Дочь Тани тоже выбрала актерскую профессию, а сын Деймон предпочел более закрытую жизнь.
Судебная победа, после которой Голливуд отвернулся
В начале 1980-х годов карьера Уэлч пережила серьезный кризис. Ее уволили со съемок фильма Cannery Row, заменив более молодой актрисой Деброй Уингер. Ракель посчитала увольнение несправедливым и подала на киностудию MGM в суд. В 1986 году присяжные присудили ей компенсацию в размере 10,8 миллиона долларов.
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Однако судебная победа не вернула ей прежнего положения в Голливуде. В интервью Los Angeles Times в 1990 году актриса признавалась, что конфликт фактически перечеркнул ее карьеру в большом кино. Несмотря на это, она продолжала сниматься на телевидении, выступать на сцене, выпускать книги и развивать собственный бизнес.
Старение, одиночество и болезнь, о которой она молчала
Уэлч прекрасно понимала, насколько жестоко Голливуд относится к стареющим женщинам, особенно если их карьера строилась вокруг внешней привлекательности. Но скрывать свой возраст она не собиралась. В интервью Reuters в 2010 году актриса рассказывала, что ежедневно занимается йогой по полтора часа и прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать форму. При этом она подчеркивала, что жизнь с возрастом не становится менее интересной. Напротив, годы дают женщине опыт и уверенность, которых часто не хватает в молодости. В последние годы актриса практически перестала появляться на публике. О серьезных проблемах со здоровьем она не рассказывала.
Ракель Уэлч умерла 15 февраля 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 82 года. Согласно свидетельству о смерти, непосредственной причиной стала остановка сердца, а среди сопутствующих заболеваний была указана болезнь Альцгеймера, которой она страдала несколько лет.