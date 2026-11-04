Красота стала ее благословением и проклятием - история легенды Голливуда Ракель Уэлч

Последний брак начался в 1999 году. Уже в 2003-м супруги объявили о расставании, а позднее официально развелись. При этом сама Уэлч не считала, что мужчины в ее жизни были сплошной ошибкой. В интервью Пирсу Моргану в 2015 году актриса признавалась, что действительно любила своих мужей и каждый раз надеялась построить счастливую семью.