Памела Андерсон снова с макияжем и локонами: актриса удивила появлением на модной премии
59-летняя Памела Андерсон, которая в последние годы отдавала предпочтение естественной внешности и практически отказалась от макияжа, неожиданно вернулась к голливудскому гламурному образу. На церемонии CFDA Fashion Awards 2026 в Нью-Йорке актриса напомнила легендарную Мэрилин Монро.
Андерсон появилась на красной дорожке в черном платье с открытыми плечами, украшенным перьями. Образ дополняли черные туфли с похожим декором и светлая атласная сумочка с черным принтом в горошек. Однако главным акцентом стала прическа: вместо привычной лаконичной укладки актриса выбрала объемные светлые локоны, напоминающие знаменитые кудри Мэрилин Монро.
Особое внимание привлек и макияж актрисы. После смерти своего давнего визажиста Алексис Фогель в 2019 году Памела практически перестала пользоваться косметикой и стала одной из главных сторонниц естественной красоты на красных дорожках. На этот раз она сделала исключение: визажисты подчеркнули ее глаза и губы, добавив образу выразительности.
В последние годы звезда "Спасателей Малибу" не раз удивляла публику отказом от привычного голливудского гламура. Она появлялась на светских мероприятиях практически без макияжа, с естественной укладкой и открыто говорила о том, что больше не хочет скрывать возраст за косметикой.
На церемонии CFDA Fashion Awards актриса продемонстрировала совершенно другое настроение - с отсылкой к золотой эпохе Голливуда. Ее появление не осталось незамеченным: модные издания отметили сходство нового образа Андерсон со стилем Мэрилин Монро.
45-я церемония CFDA Fashion Awards состоялась 2 ноября в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. На мероприятии собрались звезды кино, музыки и модной индустрии. Среди гостей были Деми Мур, Хейли Бибер, Зои Кравиц, Лупита Нионго и другие знаменитости.