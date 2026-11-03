Памела Андерсон снова с макияжем и локонами: актриса удивила появлением на модной премии

Особое внимание привлек и макияж актрисы. После смерти своего давнего визажиста Алексис Фогель в 2019 году Памела практически перестала пользоваться косметикой и стала одной из главных сторонниц естественной красоты на красных дорожках. На этот раз она сделала исключение: визажисты подчеркнули ее глаза и губы, добавив образу выразительности.