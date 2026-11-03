Спустя 51 год! Актриса Кеке Палмер вышла в свет в платье, которое когда-то носила легенда Голливуда

Ракель Уэлч была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда 1960-х и 1970-х годов. Всемирную известность ей принесла картина "Миллион лет до нашей эры" (1966), а ее сценические наряды и экранные образы сделали актрису символом эпохи. Уэлч умерла в 2023 году в возрасте 82 лет.