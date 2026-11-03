Спустя 51 год! Актриса Кеке Палмер вышла в свет в платье, которое когда-то носила легенда Голливуда
Американская актриса и телеведущая Кеке Палмер удивила публику на церемонии модной премии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. 33-летняя звезда появилась в золотом платье, созданном более полувека назад для одной из самых известных красавиц Голливуда - Ракель Уэлч.
Церемония состоялась 2 ноября в Американском музее естественной истории. Кеке Палмер не только появилась на красной дорожке, но и стала ведущей мероприятия, на котором ежегодно отмечают достижения американской модной индустрии.
Для выхода актриса выбрала винтажное золотое платье дизайнера Боба Маки с открытыми плечами, тонкими бретелями и декоративными цепочками. Образ она дополнила украшениями и объемной укладкой рыжих волос в стиле старого Голливуда.
Однако главной особенностью наряда стала его история. В 1975 году это же платье носила актриса и секс-символ Голливуда Ракель Уэлч во время совместного выступления с певицей Шер в телевизионном шоу The Cher Show. Тогда они исполнили песню I'm a Woman.
Как сообщает Vogue, наряд был создан специально для Ракель Уэлч и существовал в единственном экземпляре. Команда стилиста Кеке Палмер Молли Диксон нашла его у продавца винтажной одежды Timeless Vixen.
Сама актриса подтвердила журналистам People, что надела именно оригинальное платье, в котором Уэлч выступала вместе с Шер, а не его современную копию.
"Небольшой винтажный момент", - так Палмер охарактеризовала свой выбор.
Этот выход приобрел дополнительное символическое значение, поскольку знаменитый дизайнер Боб Маки, создававший сценические костюмы для звезд, умер в сентябре 2026 года. Появление Палмер в его оригинальном наряде стало своеобразным напоминанием о его наследии.
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Ракель Уэлч была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда 1960-х и 1970-х годов. Всемирную известность ей принесла картина "Миллион лет до нашей эры" (1966), а ее сценические наряды и экранные образы сделали актрису символом эпохи. Уэлч умерла в 2023 году в возрасте 82 лет.