Актриса Сельма Блэр впервые высказалась после скандала в самолете: "Я не хотела никого напугать"

Она извинилась перед всеми, кого могла задеть, напугать или встревожить эта ситуация, а также поблагодарила тех, кто писал ей и выражал поддержку. "Это очень много значило для меня и моего сына, который является для меня целым миром", - добавила Блэр. Она отметила, что теперь сосредоточится на своем здоровье и заботе о сыне.