Актриса Сельма Блэр впервые высказалась после скандала в самолете: "Я не хотела никого напугать"
Голливудская актриса Сельма Блэр впервые высказалась после инцидента на борту самолета, в результате которого ей предъявили два обвинения в нападении. Актриса извинилась перед теми, кого могла напугать или обидеть, и рассказала, чем намерена заниматься теперь.
В опубликованном в социальной сети видео актриса старалась сдерживать эмоции и принесла извинения людям, которых могли задеть или напугать сообщения о произошедшем. "Я знаю, что с 11 октября на протяжении нескольких недель хранила молчание. Вы заслуживаете услышать ответы непосредственно от меня, и мне очень жаль, что на это потребовалось так много времени", - сказала Блэр.
Она пояснила, что сейчас продолжается судебное разбирательство, а адвокаты попросили ее пока не комментировать произошедшее более подробно. Блэр подчеркнула, что никогда не хотела причинить кому-либо вред.
"Могу сказать совершенно просто: я никогда в жизни не хотела никого обидеть или напугать", - заявила актриса.
Она извинилась перед всеми, кого могла задеть, напугать или встревожить эта ситуация, а также поблагодарила тех, кто писал ей и выражал поддержку. "Это очень много значило для меня и моего сына, который является для меня целым миром", - добавила Блэр. Она отметила, что теперь сосредоточится на своем здоровье и заботе о сыне.
Что произошло на борту самолета?
Инцидент произошел 11 октября во время рейса авиакомпании Delta, следовавшего в нью-йоркский аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди.
Блэр обвиняют в том, что во время полета она ударила бортпроводницу и укусила другую сотрудницу экипажа. Кроме того, после приземления ей вменяют нападение на медицинскую сестру и сотрудника полиции. 12 октября актриса предстала перед судом и не признала себя виновной по двум обвинениям в нападении второй степени. После этого ее освободили под залог.
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Согласно судебным документам, около двух часов ночи в больнице Блэр якобы ударила ногой в область груди медицинскую сестру, которая помогала доставить актрису в медицинское учреждение. После произошедшего медсестра сообщила о сильной боли в груди.
В предыдущем заявлении представитель Блэр указывал, что инцидент, возможно, был связан с проблемами со здоровьем актрисы. После приземления ей оказали медицинскую помощь, ее состояние оценивалось как стабильное. Адвокат Блэр, в свою очередь, заявил журналистам, что произошедшее не было умышленным нападением. По его словам, актриса пропустила прием нескольких доз лекарств и работала по напряженному графику.