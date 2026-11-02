ВИДЕО: "Где мой зонт?!" Король Карл III потерял терпение во время официальной церемонии

Британские СМИ сообщают, что инцидент произошел в воскресенье на крикетном стадионе сэра Вивиана Ричардса, куда король вместе с королевой Камиллой прибыл на торжественный военный парад. Вскоре после их приезда начался сильный дождь. Камилле подали прозрачный зонт и увели ее с поля, а Карлу пришлось оставаться под дождем.