ВИДЕО: "Где мой зонт?!" Король Карл III потерял терпение во время официальной церемонии
Король Великобритании Карл III оказался в неловкой ситуации во время официального визита в Карибский регион. На праздновании 45-й годовщины независимости Антигуа и Барбуды монарха во время официальной церемонии на стадионе застал сильный ливень, что, судя по всему, вызвало у него заметное раздражение.
Британские СМИ сообщают, что инцидент произошел в воскресенье на крикетном стадионе сэра Вивиана Ричардса, куда король вместе с королевой Камиллой прибыл на торжественный военный парад. Вскоре после их приезда начался сильный дождь. Камилле подали прозрачный зонт и увели ее с поля, а Карлу пришлось оставаться под дождем.
Как видно на видео, король поднял руки и несколько раз спросил сопровождающих: "Где мой зонт?!" В какой-то момент он даже жестами изобразил, как держит зонт, пытаясь привлечь внимание сотрудников. Британские СМИ отмечают, что монарх выглядел явно недовольным происходящим.
Позже выяснилось, что задержка была связана с местными церемониальными традициями: во время исполнения государственного гимна присутствующие должны стоять неподвижно и соблюдать тишину. В конце концов помощник короля принес ему черный зонт, после чего Карл смог продолжить участие в церемонии.
Позже Карл сумел с юмором отнестись к произошедшему, пошутив, что у него в брюках уже начинает расти кресс-салат. Королева Камилла тоже отнеслась к ситуации с юмором, признав, что дождь испортил ей прическу.