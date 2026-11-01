Блогерша нарядила мужа и детей в семью Кеннеди в день убийства президента и вызвала волну возмущения

Муж блогерши Кирк Дапрон перевоплотился в президента Кеннеди, а четверо детей также приняли участие в семейной фотосессии. Восьмилетняя дочь Маккартни изображала Кэролайн Кеннеди, двухлетний сын Бэнкс - Джона Кеннеди-младшего, а двое других детей, 11-летняя Монро и четырехлетний Трумэн, надели костюмы сотрудников Секретной службы США. Фотографии Макколл сопроводила подписью "Счастливого Хэллоуина! Семья Кеннеди". Кроме того, в одном из опубликованных видеороликов блогерша подражала героине Натали Портман из фильма "Джеки", повторяя реплику "Не выходи замуж за президента".