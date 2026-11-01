Блогерша нарядила мужа и детей в семью Кеннеди в день убийства президента и вызвала волну возмущения
Американская блогерша и будущая участница реалити-шоу The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County Макколл Дапрон оказалась в центре скандала из-за необычного выбора костюмов на Хэллоуин. Вместе с мужем и четырьмя детьми она решила воссоздать образы семьи президента США Джона Кеннеди в день его убийства. Однако пользователи соцсетей не оценили такую идею, и вскоре блогерше пришлось удалить публикацию.
36-летняя Макколл Дапрон 29 октября опубликовала в Instagram серию семейных фотографий в костюмах на Хэллоуин. Вместо традиционных сказочных персонажей или героев фильмов семья выбрала образы, связанные с одним из самых трагических событий в американской истории.
Сама Макколл предстала в образе Жаклин Кеннеди - в розовом костюме, напоминающем знаменитый наряд первой леди США, который она носила 22 ноября 1963 года, когда в Далласе был смертельно ранен ее супруг, президент Джон Кеннеди. Образ дополнял букет красных роз.
Муж блогерши Кирк Дапрон перевоплотился в президента Кеннеди, а четверо детей также приняли участие в семейной фотосессии. Восьмилетняя дочь Маккартни изображала Кэролайн Кеннеди, двухлетний сын Бэнкс - Джона Кеннеди-младшего, а двое других детей, 11-летняя Монро и четырехлетний Трумэн, надели костюмы сотрудников Секретной службы США. Фотографии Макколл сопроводила подписью "Счастливого Хэллоуина! Семья Кеннеди". Кроме того, в одном из опубликованных видеороликов блогерша подражала героине Натали Портман из фильма "Джеки", повторяя реплику "Не выходи замуж за президента".
Однако далеко не все оценили историческую задумку семьи. В комментариях развернулась волна критики: пользователи посчитали неуместным превращать трагедию, унесшую жизнь американского президента, в развлечение на Хэллоуин. "Вопиюще безвкусно", - написал один из комментаторов.
Другой пользователь возмутился тем, что блогерша решила изобразить Жаклин Кеннеди именно в самый страшный день ее жизни. Особое недовольство вызвало то, что в тематическую фотосессию были вовлечены маленькие дети.
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Менее чем через сутки после публикации Макколл отключила возможность оставлять комментарии. Однако критика не прекратилась, и к 31 октября фотографии были удалены из ее Instagram.