Это просто невероятно! Хайди Клум превзошла саму себя и показала самый безумный костюм на Хэллоуин
Казалось, после стольких невероятных перевоплощений Хайди Клум уже просто нечем удивить публику. Однако 53-летняя немецкая супермодель и телеведущая вновь доказала, что ее фантазия не знает границ: на Хэллоуин-2026 она появилась в настолько безумном образе, что узнать в нем знаменитую красавицу было практически невозможно.
31 октября в Нью-Йорке состоялась традиционная вечеринка Хайди Клум, которая в этом году отметила 25-летний юбилей. За четверть века знаменитость превратила обычное празднование Хэллоуина в настоящее шоу, за которым следит весь мир. И главным событием каждый раз становится не столько сама вечеринка, сколько появление ее хозяйки.
На этот раз Клум решила окончательно отказаться от привычных представлений о костюме. Никаких сексуальных ведьм, вампиров или сказочных красавиц. Модель превратилась в гигантскую отрубленную человеческую руку – причем не абстрактную, а точную копию собственной левой руки.
Выглядело это одновременно жутко, нелепо и невероятно реалистично. Огромная ладонь с длинными красными ногтями, выступающими венами, складками кожи и кольцами возвышалась над гостями. В районе отрубленного запястья виднелись окровавленные ткани, сухожилия и связки, а среди всего этого ужаса можно было разглядеть глаза и рот самой Хайди.
Для большей убедительности лицо модели покрыли кровавым гримом. Она высовывала язык и позировала фотографам, пока сопровождавшие ее помощники в желтых защитных костюмах, испачканных искусственной кровью, создавали впечатление, будто на красную дорожку доставили объект с места особо жуткого происшествия.
Самое удивительное в костюме заключалось не только в его внешнем виде, но и в конструкции. Ноги модели располагались внутри двух пальцев, а туловище скрывалось в ладони. Благодаря этому Хайди могла самостоятельно передвигаться, хотя сделать это было непросто.
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В интервью E! News знаменитость призналась, что идея родилась из совершенно обыденной мысли. Однажды она посмотрела на собственную левую руку и задумалась, можно ли создать настолько большую ее копию, чтобы внутрь поместилось человеческое тело.
Над воплощением задумки работал известный специалист по пластическому гриму и спецэффектам Майк Марино вместе со своей командой ProRenFX. Именно с ним Клум создает многие свои невероятные образы.
Специалисты использовали сканы тела модели, чтобы максимально точно воссоздать анатомию ее руки. Они проработали мельчайшие детали: от расположения вен и мышц до естественных складок кожи.
На изготовление костюма ушли месяцы, а только подготовка к выходу 31 октября заняла около шести часов. При этом сама Хайди призналась, что самым сложным оказалось носить конструкцию, поскольку она была довольно тяжелой. Не обошлось и без личных деталей. На гигантской руке воспроизвели обручальное кольцо модели, помолвочное кольцо и татуировку с именем ее супруга, музыканта Тома Каулитца. Сам Том в этом году не смог присутствовать на празднике из-за гастролей, но Хайди нашла способ символически взять его с собой.
Интересно, что идея столь необычного перевоплощения появилась у Клум еще в 2025 году, когда команда занималась подготовкой очередного масштабного образа. Тогда Марино предложил сначала закончить работу над одним проектом, а уже потом браться за следующий.
В беседе с Vogue Хайди объяснила, что больше всего любит превращать совершенно привычные вещи во что-то неожиданное. По ее словам, самые интересные идеи иногда рождаются из того, на что люди в повседневной жизни даже не обращают внимания.
При этом Клум признается, что каждый новый костюм требует серьезных жертв. Сложные конструкции порой мешают нормально двигаться, сидеть и даже посещать туалет. На подготовку уходят долгие часы, а после вечеринки иногда требуется немало времени, чтобы освободиться от всех элементов грима и протезов. Но отказываться от традиции знаменитость не собирается. Более того, она рассказала Vogue, что уже 1 ноября обычно начинает думать о следующем Хэллоуине.
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