Это просто невероятно! Хайди Клум превзошла саму себя и показала самый безумный костюм на Хэллоуин

На изготовление костюма ушли месяцы, а только подготовка к выходу 31 октября заняла около шести часов. При этом сама Хайди призналась, что самым сложным оказалось носить конструкцию, поскольку она была довольно тяжелой. Не обошлось и без личных деталей. На гигантской руке воспроизвели обручальное кольцо модели, помолвочное кольцо и татуировку с именем ее супруга, музыканта Тома Каулитца. Сам Том в этом году не смог присутствовать на празднике из-за гастролей, но Хайди нашла способ символически взять его с собой.