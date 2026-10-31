Собчак прокомментировала решение Латвии запретить ей въезд в страну

В завершение эмоциональной публикации Собчак подчеркнула, что не собирается возвращаться в Латвию и вполне довольна жизнью в России. При этом она задалась вопросом, кто из известных россиян следующим окажется в списке нежелательных лиц. "Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов?" – заключила журналистка.