Собчак прокомментировала решение Латвии запретить ей въезд в страну
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на решение министра иностранных дел Латвии Байбы Браже запретить ей и ее супругу, театральному режиссеру Константину Богомолову, въезд в страну.
31 октября глава МИД Латвии Байба Браже сообщила в социальной сети X, что включила Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для страны лиц. Обоим российским гражданам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Решение принято на основании статьи 104 Закона об иммиграции, которая позволяет министру иностранных дел включать иностранцев в список нежелательных лиц. При этом конкретные причины, по которым под ограничения попали Собчак и Богомолов, Браже в своем публичном сообщении не назвала.
Собчак отреагировала на новость эмоциональной публикацией в своем Telegram-канале. По словам журналистки, она уже давно не посещает Латвию, поэтому сам запрет ее не особенно беспокоит. Однако отсутствие публичного объяснения вызвало у нее возмущение.
"Ну ладно, мне как бы пофиг, я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром – и можно просто кэнселить любого человека за "не нравится"?" – написала Собчак.
Журналистка также предположила, что решение могло быть связано с личной неприязнью к ней, и упомянула российских оппозиционных деятельниц Любовь Соболь и Марию Певчих. Особенно резко Собчак высказалась о том, что латвийские власти, по ее мнению, используют подобные запреты для демонстрации борьбы с российским влиянием.
"То есть теперь можно так с любым человеком – без ни**я устраивать себе такой пиар? Типа мы тут бесстрашные и бескомпромиссные борцы со страшной русской угрозой в виде интервью от Собчак и спектаклей от Богомолова? Храбрые латышские стрелки", – заявила она.
"Вместо спасибо русским"
Отдельную часть публикации Собчак посвятила роли российских предпринимателей, артистов и представителей индустрии развлечений в экономике Латвии. Она заявила, что россияне на протяжении многих лет инвестировали в страну, организовывали концерты, привозили известных исполнителей, ставили спектакли и снимали фильмы.
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Особенно досталось концертному залу "Дзинтари" в Юрмале, который журналистка назвала "несчастным и малопригодным".
"Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули, звезд привлекали, шоу-биз убогий подпитывали своими энергиями и деньгами, организовывали ивенты в этом несчастном и малопригодном зале "Дзинтарс", спектакли ставили и кино снимали в этих локациях, добавляя немало бюджетам местным, – вместо спасибо – какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии", – написала Собчак.
В завершение эмоциональной публикации Собчак подчеркнула, что не собирается возвращаться в Латвию и вполне довольна жизнью в России. При этом она задалась вопросом, кто из известных россиян следующим окажется в списке нежелательных лиц. "Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов?" – заключила журналистка.
Между оппозицией и Кремлем
Ксения Собчак остается весьма неоднозначной фигурой в российском публичном пространстве. На протяжении многих лет ей удавалось сочетать образ независимой журналистки, критикующей российские власти, с присутствием в политической и светской жизни российского истеблишмента.
Собчак – дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, под руководством которого Владимир Путин начинал свою политическую карьеру. Российского президента нередко называют ее крестным отцом, однако сама журналистка неоднократно опровергала эту информацию. По ее словам, Путин действительно присутствовал на ее крещении, но крестным отцом не был.
Не меньше вопросов в свое время вызвала и политическая карьера телеведущей. В 2018 году Собчак участвовала в выборах президента России, позиционируя себя как альтернативу Путину. Однако многие представители российской оппозиции воспринимали ее участие в кампании совершенно иначе.
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В частности, Алексей Навальный открыто обвинял Собчак в том, что ее выдвижение могло быть частью политической игры Кремля, призванной создать видимость конкуренции и отвлечь внимание от настоящей оппозиции. Сама журналистка подобные обвинения категорически отвергала и настаивала на самостоятельности своего решения. В результате на президентских выборах Собчак получила менее 2% голосов. Впоследствии она продолжила журналистскую деятельность, в том числе публикуя интервью с представителями самых разных политических лагерей.
После начала полномасштабной войны России против Украины Собчак неоднократно заявляла, что не поддерживает боевые действия. Вместе с тем она подчеркивала, что не желает поражения России.
Ранее Собчак много раз приезжала в Латвию, в том числе на отдых и для съемок интервью. Константин Богомолов также был связан с латвийской культурной жизнью: в прошлом он ставил спектакли в Лиепайском театре.