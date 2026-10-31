Что происходит с дочерью Оззи Осборна? Келли Осборн объяснила пугающие перемены во внешности
Фото: Alamy/Vida Press
Внешность Келли Осборн в последнее время вызывает бурные обсуждения среди поклонников.
Зарубежные звезды

Что происходит с дочерью Оззи Осборна? Келли Осборн объяснила пугающие перемены во внешности

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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41-летняя телеведущая и певица Келли Осборн вновь оказалась в центре обсуждений из-за резких изменений во внешности. После многочисленных комментариев о ее худобе дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна рассказала, как пережитые трагедии повлияли на ее состояние и почему фотографии с одной из церемоний награждения шокировали даже ее саму.

30 октября издание RadarOnline вновь обратило внимание на резкое похудение Келли Осборн и ее реакцию на критику в социальных сетях. В последние месяцы внешность знаменитости неоднократно становилась предметом обсуждения, особенно после ее появления на церемонии BRIT Awards в феврале 2026 года.

Тогда Келли вместе с матерью Шэрон Осборн вышла на сцену, чтобы принять награду за вклад в музыку, присужденную ее покойному отцу Оззи Осборну. Однако внимание многих зрителей оказалось приковано к заметной худобе телеведущей.

Фото: Alamy/Vida Press
Келли Осборн вместе с матерью Шэрон Осборн на церемонии BRIT Awards 2026, где почтили память Оззи Осборна.
Келли Осборн вместе с матерью Шэрон Осборн на церемонии BRIT Awards 2026, где почтили память Оззи Осборна.

В интервью The Sun, опубликованном 10 октября, Осборн призналась, что сама не осознавала, насколько сильно изменилась ее внешность, пока не увидела фотографии с церемонии. По ее словам, снимки стали для нее настоящим потрясением.

После BRIT Awards Келли, по ее собственному признанию, набрала около 12,7 килограмма. При этом она подчеркнула, что резкое похудение не было связано с намеренным стремлением сбросить вес или расстройством пищевого поведения. Осборн объяснила, что после смерти отца переживала настолько тяжелое эмоциональное состояние, что практически не могла нормально питаться.

Фото: James Shaw/Shutterstock/ Vida Press
Келли Осборн на благотворительном гала-вечере amfAR.
Келли Осборн на благотворительном гала-вечере amfAR.

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Его смерть стала огромным ударом для семьи. Келли неоднократно рассказывала, что потеря отца полностью изменила ее жизнь. Дополнительным испытанием стало расставание с музыкантом Сидом Уилсоном, от которого у нее есть сын Сидни.

По словам телеведущей, в один из самых тяжелых периодов она даже пришла на могилу отца со свечой и попросила его помочь ей справиться с происходящим. Вскоре после этого мать познакомила ее с терапевтом Крисом Миллером, которому Келли теперь приписывает важную роль в своем восстановлении.

Фото: Alamy/Vida Press
Келли Осборн призналась, что после смерти отца пережила тяжелый период, который отразился на ее внешности и самочувствии.
Келли Осборн призналась, что после смерти отца пережила тяжелый период, который отразился на ее внешности и самочувствии.

Несмотря на откровенные признания, знаменитость продолжает сталкиваться с неприятными комментариями о своей внешности. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают предположения о причинах ее похудения, в том числе связывают изменения с косметическими процедурами и препаратами для снижения веса.

Осборн отвергает подобные домыслы и призывает окружающих учитывать, что за внешними изменениями человека могут стоять тяжелые жизненные обстоятельства. Она также опровергла слухи о многочисленных пластических операциях, заявив, что из косметологических процедур прибегала лишь к инъекциям ботокса.

Сейчас Келли говорит о желании начать новую главу своей жизни. Она переехала в Великобританию вместе с маленьким сыном и продолжает работать над восстановлением эмоционального и физического состояния.

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