Что происходит с дочерью Оззи Осборна? Келли Осборн объяснила пугающие перемены во внешности

По словам телеведущей, в один из самых тяжелых периодов она даже пришла на могилу отца со свечой и попросила его помочь ей справиться с происходящим. Вскоре после этого мать познакомила ее с терапевтом Крисом Миллером, которому Келли теперь приписывает важную роль в своем восстановлении.