Что происходит с дочерью Оззи Осборна? Келли Осборн объяснила пугающие перемены во внешности
41-летняя телеведущая и певица Келли Осборн вновь оказалась в центре обсуждений из-за резких изменений во внешности. После многочисленных комментариев о ее худобе дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна рассказала, как пережитые трагедии повлияли на ее состояние и почему фотографии с одной из церемоний награждения шокировали даже ее саму.
30 октября издание RadarOnline вновь обратило внимание на резкое похудение Келли Осборн и ее реакцию на критику в социальных сетях. В последние месяцы внешность знаменитости неоднократно становилась предметом обсуждения, особенно после ее появления на церемонии BRIT Awards в феврале 2026 года.
Тогда Келли вместе с матерью Шэрон Осборн вышла на сцену, чтобы принять награду за вклад в музыку, присужденную ее покойному отцу Оззи Осборну. Однако внимание многих зрителей оказалось приковано к заметной худобе телеведущей.
В интервью The Sun, опубликованном 10 октября, Осборн призналась, что сама не осознавала, насколько сильно изменилась ее внешность, пока не увидела фотографии с церемонии. По ее словам, снимки стали для нее настоящим потрясением.
После BRIT Awards Келли, по ее собственному признанию, набрала около 12,7 килограмма. При этом она подчеркнула, что резкое похудение не было связано с намеренным стремлением сбросить вес или расстройством пищевого поведения. Осборн объяснила, что после смерти отца переживала настолько тяжелое эмоциональное состояние, что практически не могла нормально питаться.
Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Его смерть стала огромным ударом для семьи. Келли неоднократно рассказывала, что потеря отца полностью изменила ее жизнь. Дополнительным испытанием стало расставание с музыкантом Сидом Уилсоном, от которого у нее есть сын Сидни.
По словам телеведущей, в один из самых тяжелых периодов она даже пришла на могилу отца со свечой и попросила его помочь ей справиться с происходящим. Вскоре после этого мать познакомила ее с терапевтом Крисом Миллером, которому Келли теперь приписывает важную роль в своем восстановлении.
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Несмотря на откровенные признания, знаменитость продолжает сталкиваться с неприятными комментариями о своей внешности. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают предположения о причинах ее похудения, в том числе связывают изменения с косметическими процедурами и препаратами для снижения веса.
Осборн отвергает подобные домыслы и призывает окружающих учитывать, что за внешними изменениями человека могут стоять тяжелые жизненные обстоятельства. Она также опровергла слухи о многочисленных пластических операциях, заявив, что из косметологических процедур прибегала лишь к инъекциям ботокса.
Сейчас Келли говорит о желании начать новую главу своей жизни. Она переехала в Великобританию вместе с маленьким сыном и продолжает работать над восстановлением эмоционального и физического состояния.