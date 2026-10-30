Вдова Хью Хефнера раскрыла грязные тайны особняка Playboy - в ее рассказе прозвучали имена звезд Голливуда

Конфликт между Кристал и Ловитцем начался еще летом, когда женщина публично призналась, что сожалеет о браке с основателем Playboy. Тогда комик поинтересовался, сожалеет ли она также о доме и деньгах, которые получила благодаря супругу. Эти слова вызвали возмущение Кристал. По ее мнению, материальные подарки и обеспеченная жизнь не означают, что женщина должна молчать о пережитом насилии или психологическом давлении.