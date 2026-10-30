Вдова Хью Хефнера раскрыла грязные тайны особняка Playboy - в ее рассказе прозвучали имена звезд Голливуда
Особняк основателя Playboy Хью Хефнера десятилетиями считался местом роскошных вечеринок, на которых собирались самые знаменитые люди Голливуда. Однако за красивой картинкой, по словам его вдовы Кристал Хефнер, скрывалась совсем другая реальность. В новом интервью она рассказала о поведении известных гостей, назвав среди них Джека Николсона, Билла Косби и других звезд.
40-летняя Кристал Хефнер, которая была третьей и последней супругой основателя Playboy, продолжает публично рассказывать о годах, проведенных в знаменитом особняке в Лос-Анджелесе. В интервью Page Six она заявила, что среди постоянных посетителей были мужчины, чье отношение к женщинам она теперь считает отвратительным.
"В особняк приходили действительно ужасные мужчины. Это было тяжело", – призналась Кристал.
По ее словам, жизнь за стенами особняка сильно отличалась от того образа свободы, богатства и бесконечного веселья, который создавался вокруг Playboy.
Джек Николсон и необычное прозвище особняка
Одним из знаменитых гостей, о которых рассказала Кристал, стал трехкратный обладатель премии Оскар Джек Николсон. По утверждению вдовы Хефнера, актер настолько часто приезжал в особняк, что его визиты даже получили своеобразное прозвище. Женщины, жившие там, якобы называли это место "автокафе Джека Николсона".
Кристал объяснила, что актер мог приехать, воспользоваться гостеприимством особняка, получить желаемое и затем уехать. При этом она намекнула, что речь шла не только о еде.
Она утверждает, что подобные визиты Николсона были хорошо известны обитателям особняка. Впрочем, это ее воспоминания, а не независимо подтвержденные сведения о поведении актера.
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Билл Косби был постоянным гостем
Еще одним известным посетителем особняка был американский комик и актер Билл Косби, который на протяжении многих лет сотрудничал с Playboy Jazz Festival. Кристал вспомнила, что ей неоднократно приходилось фотографироваться с Косби во время мероприятий. По ее словам, эти встречи оставляли у нее неприятное впечатление.
Имя Косби впоследствии оказалось связано с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии. Кристал упомянула его в числе знаменитостей, чье присутствие в окружении Хефнера сегодня заставляет ее иначе смотреть на происходившее в особняке. При этом в своих воспоминаниях она не утверждала, что лично была свидетельницей преступлений Косби.
Скандал с известным комиком
Особенно резкими оказались высказывания Кристал об актере и комике Джоне Ловитце, известном по шоу Saturday Night Live.
В подкасте Lisa Guerrero Unleashed она назвала Ловитца одним из самых неприятных постоянных посетителей особняка. По ее воспоминаниям, он регулярно появлялся на вечеринках и пристально разглядывал приходивших женщин. Более того, Кристал назвала его главным завсегдатаем особняка Playboy.
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Сам Ловитц отреагировал на обвинения с иронией. Когда журналисты попросили его прокомментировать слова вдовы Хефнера, актер заявил, что воспринимает любое первое место как комплимент. Он также выступил в защиту покойного основателя Playboy, назвав его одним из самых добрых и щедрых людей, которых когда-либо встречал. Однако Кристал такой ответ не понравился. Она заявила, что отношение Ловитца к женщинам отражает более широкую проблему, существовавшую в окружении Хефнера.
Почему вдова Хефнера решила заговорить спустя годы?
Конфликт между Кристал и Ловитцем начался еще летом, когда женщина публично призналась, что сожалеет о браке с основателем Playboy. Тогда комик поинтересовался, сожалеет ли она также о доме и деньгах, которые получила благодаря супругу. Эти слова вызвали возмущение Кристал. По ее мнению, материальные подарки и обеспеченная жизнь не означают, что женщина должна молчать о пережитом насилии или психологическом давлении.
В последние годы вдова Хефнера неоднократно рассказывала, что чувствовала себя в браке подавленной и контролируемой. В 2024 году она выпустила мемуары, в которых описала свою жизнь в особняке и сложные отношения с мужем.
Шокирующие обвинения в адрес самого Хью Хефнера
На этой неделе Кристал выступила и с новыми обвинениями в адрес покойного супруга. В подкасте Lisa Guerrero Unleashed она рассказала о сексуальных практиках, которые, по ее словам, причиняли ей физическую и психологическую боль.
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Женщина утверждает, что Хефнер принуждал ее к нежелательным сексуальным действиям. Она также обвинила его в том, что он пытался заставить сестер-близнецов Кристину и Кариссу Шеннон вступить в сексуальный контакт друг с другом.
Кроме того, Кристал заявила, что основатель Playboy использовал в отношении женщин предметы интимного назначения, не соблюдая элементарных правил гигиены.
Не все гости оставили неприятные воспоминания
При этом Кристал подчеркнула, что далеко не все знаменитости, посещавшие особняк, вели себя неподобающим образом.
С теплотой она вспомнила актрису Джули Ньюмар, а также звезду Звездных войн Марка Хэмилла и его супругу. По словам Кристал, среди гостей были и вполне порядочные люди, с которыми у нее остались хорошие воспоминания. Однако сегодня она считает важным рассказывать не только о знаменитостях и роскошных вечеринках, но и о той атмосфере, в которой жили женщины, окружавшие основателя Playboy.
Хью Хефнер и Кристал поженились в конце 2012 года. Их брак продолжался до смерти основателя Playboy в сентябре 2017 года. Ему был 91 год.
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Сама Кристал теперь стремится изменить представление общественности о знаменитом особняке. Она убеждена, что за его легендарной репутацией скрывались истории, о которых многие женщины годами предпочитали молчать.