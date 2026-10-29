"Уже в детстве я чувствовала - что-то не так". Племянница Меган Маркл выступила с тревожными заявлениями о ее отце

Расмуссен не скрывала, что новости об обвинениях в адрес деда не стали для нее особым сюрпризом. "Меня это не удивляет. Чем больше я об этом думаю, тем меньше удивляюсь. Даже не знаю почему", - призналась женщина. При этом она подчеркнула, что сама никогда не подвергалась сексуальному насилию со стороны деда и не знает, мог ли он причинить вред кому-либо из членов семьи.