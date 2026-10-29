"Уже в детстве я чувствовала - что-то не так". Племянница Меган Маркл выступила с тревожными заявлениями о ее отце
Семью герцогини Сассекской Меган Маркл потрясли серьезные обвинения в адрес ее отца Томаса Маркла. Теперь о своем опыте общения с дедом впервые публично рассказала его внучка Ноэль Расмуссен. Она призналась, что еще в детстве у нее возникало необъяснимое ощущение, что с дедом что-то не так.
82-летний Томас Маркл оказался в поле зрения правоохранительных органов Филиппин по подозрению в хранении материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми. В его бывшем доме на Филиппинах, предположительно, обнаружили сотни или даже тысячи таких изображений.
В недавнем интервью Ноэль Расмуссен, дочь Саманты Маркл - сестры Меган, рассказала, что в детстве иногда испытывала странное чувство дискомфорта в присутствии деда.
"Возможно, это было ощущение, которое я улавливала на подсознательном уровне. Ты чувствуешь, что с человеком что-то не так, но сознательно не фиксируешь этого. Однако тело подсказывает тебе, когда что-то идет неправильно", - рассказала она.
Расмуссен не скрывала, что новости об обвинениях в адрес деда не стали для нее особым сюрпризом. "Меня это не удивляет. Чем больше я об этом думаю, тем меньше удивляюсь. Даже не знаю почему", - призналась женщина. При этом она подчеркнула, что сама никогда не подвергалась сексуальному насилию со стороны деда и не знает, мог ли он причинить вред кому-либо из членов семьи.
"Я рада, что сама никогда не становилась жертвой и не оказывалась в ситуации, в которой это могло бы произойти", - сказала Расмуссен.
Она также полностью поддерживает решение своей тети Меган Маркл не позволять отцу встречаться с ее детьми - семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.
"Я на сто процентов поддерживаю ее решение не разрешать детям встречаться с ним. Я тоже не хотела бы, чтобы мои дети находились рядом с человеком, которого обвиняют в подобных преступлениях", - подчеркнула Расмуссен.
О возможных незаконных материалах в полицию сообщил сын Томаса Маркла, 60-летний Томас Маркл-младший. По его словам, в нескольких коробках в бывшем доме отца на Филиппинах он обнаружил тревожные изображения, после чего передал их правоохранительным органам.
Читайте продолжение после рекламы
Сам Томас Маркл категорически отверг все обвинения. Он назвал их ложью и выразил недоумение по поводу того, почему его собственный сын пытается разрушить его репутацию.
"Я никогда не смог бы совершить то, в чем меня обвиняют. Это самое ужасное, в чем вообще можно обвинить человека", - заявил Маркл.
Меган Маркл также публично отреагировала на произошедшее, признавшись, что глубоко потрясена. Она рассказала, что получила информацию о тревожных обвинениях в адрес отца еще несколько лет назад и именно из соображений безопасности детей решила держать его подальше от своей семьи.