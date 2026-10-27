У 72-летнего Андрея Макаревича родилась дочь

Андрей Макаревич - советский и российский музыкант, певец, композитор, поэт и художник, один из основателей рок-группы "Машина времени". Он остается ее бессменным участником с момента создания коллектива в конце 1960-х годов. Группа стала одним из наиболее известных явлений русскоязычной рок-музыки, а песни Макаревича на протяжении десятилетий звучат на концертах и радио.