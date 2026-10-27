У 72-летнего Андрея Макаревича родилась дочь
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил о радостном событии в семье. В 72 года музыкант в пятый раз стал отцом - у него и его супруги, израильской журналистки Эйнат Кляйн, родилась дочь.
О пополнении в семье Макаревич рассказал 27 октября на своей странице в Facebook. Музыкант опубликовал несколько снимков, на которых запечатлены его жена и новорожденная девочка. На одном фото Эйнат держит дочь на руках, на другом малышку кормят из бутылочки.
К публикации артист добавил всего несколько слов: "Вот как-то так".
Для супругов это второй общий ребенок. Их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года.
Кто такая Эйнат Кляйн
Нынешняя супруга музыканта - 42-летняя Эйнат Кляйн, израильская журналистка, фотограф и специалист по путешествиям. Она и Макаревич поженились в 2019 году. Их отношения стали четвертым официальным браком артиста.
После начала полномасштабной войны России против Украины музыкант переехал в Израиль, где живет вместе с семьей. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги ведут совместную жизнь вдали от прежней российской музыкальной сцены.
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Пятый ребенок музыканта
Новорожденная девочка стала пятым ребенком Андрея Макаревича. Помимо сына Эйтана, у него есть трое взрослых детей от предыдущих отношений: дочь Дана, сын Иван и дочь Анна.
Дана родилась в 1975 году, Иван - в 1987-м в браке музыканта с Аллой Голубкиной, а Анна - в 2000 году в отношениях Макаревича с журналисткой Анной Рождественской.
Андрей Макаревич - советский и российский музыкант, певец, композитор, поэт и художник, один из основателей рок-группы "Машина времени". Он остается ее бессменным участником с момента создания коллектива в конце 1960-х годов. Группа стала одним из наиболее известных явлений русскоязычной рок-музыки, а песни Макаревича на протяжении десятилетий звучат на концертах и радио.
В последние годы музыкант живет в Израиле. В 2022 году российские власти внесли его в реестр иностранных агентов.