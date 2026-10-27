Ее смерть стала одной из самых загадочных трагедий Голливуда: спустя 45 лет дочь Натали Вуд сделала неожиданное заявление
Почти 45 лет назад одна из самых красивых актрис Голливуда Натали Вуд погибла при загадочных обстоятельствах во время прогулки на яхте. Ее смерть до сих пор вызывает вопросы, а подозрения на протяжении десятилетий преследовали мужа звезды, актера Роберта Вагнера. Теперь дочь покойной актрисы Наташа Грегсон Вагнер выступила в защиту 96-летнего отчима и объяснила, почему больше не хочет молчать.
В интервью испанскому изданию Vanity Fair 56-летняя Наташа Грегсон Вагнер призналась, что устала от многочисленных предположений о причастности своего отчима к смерти матери. По ее словам, подобные обвинения причиняют боль всей семье, а особенно самому Вагнеру, которому в феврале исполнилось 96 лет.
"Я считаю безрассудным и опасным, когда люди придумывают ложь или делают предположения, которые затем распространяются как правда. Моему отцу 96 с половиной лет, и, вероятно, ему осталось не так много времени. Я не хочу, чтобы его репутацию запятнали эти ложные утверждения", - заявила Наташа.
Загадочная ночь, о которой говорят почти полвека
Натали Вуд, известная по фильмам "Вестсайдская история", "Бунтарь без причины" и "Великолепие в траве", погибла 29 ноября 1981 года в возрасте 43 лет.
Трагедия произошла во время прогулки на яхте Splendour неподалеку от калифорнийского острова Санта-Каталина. На борту находились ее муж Роберт Вагнер, актер Кристофер Уокен и капитан Деннис Дэверн. В какой-то момент Вуд исчезла с яхты. Позднее ее тело обнаружили в воде. Первоначально следствие квалифицировало произошедшее как несчастный случай, однако обстоятельства гибели актрисы продолжали вызывать сомнения.
В 2011 году расследование возобновили, а в 2012 году официальную формулировку обстоятельств смерти изменили на утопление и другие неустановленные факторы. В 2018 году следователи назвали Роберта Вагнера лицом, представляющим интерес для расследования.
Несмотря на многочисленные публикации и подозрения, обвинения в связи со смертью супруги ему так и не предъявили. Сам актер отрицал причастность к трагедии.
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"Он был для меня источником любви и защиты"
Когда Натали Вуд погибла, ее старшей дочери Наташе было всего 11 лет. Ее биологическим отцом является британский продюсер Ричард Грегсон, однако после смерти матери девочку воспитывал Роберт Вагнер.
Наташа рассказала, что именно отчим помог ей пережить потерю и на протяжении многих лет сохранял память о Натали. Он часто рассказывал дочерям об их матери, показывал драгоценности, которые когда-то ей дарил, и делился семейными воспоминаниями.
"Он был для меня источником любви и защиты. Он воспитал меня как родную дочь и любил так, словно я была его собственной плотью и кровью. Я знаю, что он сделал бы все, чтобы защитить мою мать", - подчеркнула Наташа.
По ее словам, постоянные слухи и подозрения лишь сильнее сплотили семью. Она считает несправедливым, что человека, которого знает как доброго и заботливого отца, десятилетиями связывают с трагедией без доказанной вины.
Дочь не хочет, чтобы мать помнили только из-за трагедии
Наташа также призналась, что ее огорчает привычка представлять жизнь Натали Вуд исключительно как трагическую историю.
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По словам дочери, распространенное представление о матери как о несчастной и уязвимой женщине не соответствует действительности. Она вспоминает Натали как сильную, успешную и любящую женщину, которая умела самостоятельно принимать решения и наслаждалась жизнью. Чтобы сохранить память об актрисе, Наташа участвовала в создании документального фильма Natalie Wood: What Remains Behind, вышедшего в 2020 году. Кроме того, она основала парфюмерный бренд, вдохновленный любимым ароматом матери, и работает над книгой, в которую войдут семейные письма.
В ноябре исполнится ровно 45 лет со дня гибели Натали Вуд. Однако для ее дочери сейчас особенно важно не то, что произошло в ту роковую ночь, а то, каким человеком была ее мать при жизни. "Самое большое заблуждение о моей матери заключается в том, что она была трагической фигурой или обреченной женщиной. На самом деле она сама управляла своей жизнью", - подчеркнула Наташа в интервью Vanity Fair.