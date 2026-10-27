Ее смерть стала одной из самых загадочных трагедий Голливуда: спустя 45 лет дочь Натали Вуд сделала неожиданное заявление

"Я считаю безрассудным и опасным, когда люди придумывают ложь или делают предположения, которые затем распространяются как правда. Моему отцу 96 с половиной лет, и, вероятно, ему осталось не так много времени. Я не хочу, чтобы его репутацию запятнали эти ложные утверждения", - заявила Наташа.