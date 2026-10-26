У Долиной опять проблемы - она лишилась песен после атаки украинских дронов
Певица Лариса Долина, известная своей поддержкой российской власти, столкнулась с неожиданными последствиями войны, которую Кремль ведет против Украины: из-за масштабных сбоев в облачной инфраструктуре "Яндекса" пропали готовые к публикации композиции из ее нового альбома.
О музыкальных потерях артистки рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, команда готовилась выпустить новые песни, однако премьера сорвалась. "Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом - все "сгорело" на облаке", - заявил Пудовкин.
Правда, хоронить музыкальные новинки пока рано. Директор Долиной сообщил, что предусмотрительно хранил резервные копии композиций на жестких дисках. Теперь музыкальные произведения придется собирать заново из отдельных звуковых дорожек, но, по его словам, выпустить их все же удастся довольно скоро.
Проблемы с песнями Долиной возникли на фоне серии атак беспилотников на дата-центры "Яндекса" в России в октябре. Удары нарушили работу объектов компании и вызвали перебои в облачных сервисах, которыми пользуются миллионы россиян и тысячи местных организаций.
Как сообщало Associated Press, октябрьские атаки украинских беспилотников затронули также другие крупные российские центры обработки данных, включая объекты Сбербанка и VK. Нарушения затронули различные цифровые услуги - от облачных вычислений и электронной коммерции до банковских сервисов.
Долина оказалась не единственной российской звездой, пожаловавшейся на последствия сбоев. Ранее другой прокремлевский артист, Олег Газманов, также рассказывал, что потерял множество неопубликованных песен, которые хранились в облаке "Яндекса". Сам певец назвал это большой трагедией.