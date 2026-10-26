У Долиной опять проблемы - она лишилась песен после атаки украинских дронов

О музыкальных потерях артистки рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, команда готовилась выпустить новые песни, однако премьера сорвалась. "Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом - все "сгорело" на облаке", - заявил Пудовкин.