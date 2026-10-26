Майкл Дуглас предсказал, что станет отцом детей Кэтрин Зеты-Джонс, в первую же встречу. Что с ними сейчас?

В этом и заключается главная интрига следующего этапа семейной истории. Дилан уже попробовал себя в кино в качестве актера и продюсера, а Кэрис вышла на театральную сцену. Пока говорить о покорении Голливуда преждевременно, но оба уже сделали первые профессиональные шаги.