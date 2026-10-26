Майкл Дуглас предсказал, что станет отцом детей Кэтрин Зеты-Джонс, в первую же встречу. Что с ними сейчас?
Когда Майкл Дуглас впервые увидел Кэтрин Зету-Джонс, он почти сразу заявил, что однажды станет отцом ее детей. Будущая жена не оценила столь стремительное признание и поспешила завершить вечер. Однако актер не сдался, а спустя годы его слова действительно оказались пророческими. Сегодня их взрослые дети, Дилан и Кэрис, начинают собственный путь в индустрии развлечений.
Для одной из самых известных голливудских пар история любви началась с необычного знакомства, а теперь семейная история получает продолжение уже в следующем поколении.
Одна встреча, которая изменила все
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс впервые встретились в 1998 году на американском кинофестивале в Довиле, Франция. К тому времени красавица-актриса уже привлекла внимание зрителей ролью в приключенческом фильме "Маска Зорро", где сыграла вместе с Антонио Бандерасом. Дуглас увидел картину незадолго до фестиваля и захотел познакомиться с исполнительницей одной из главных ролей.
Сам актер приехал во Францию, чтобы представить триллер "Идеальное убийство". Узнав, что Зета-Джонс тоже будет на фестивале, он попросил помощника организовать встречу. Их познакомили общие друзья - Антонио Бандерас и Мелани Гриффит.
Как позднее вспоминала Кэтрин, поначалу все складывалось вполне непринужденно. Они разговаривали, ужинали и обнаружили, что родились в один день - 25 сентября. Правда, между ними была разница в возрасте в 25 лет.
Но затем Дуглас решил перейти к главному. По словам актрисы, он прямо заявил, что собирается стать отцом ее детей. Кэтрин ответила, что наслышана о нем, пожелала спокойной ночи и отправилась спать.
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Позднее она признавалась в интервью The New Yorker, что подобная прямолинейность ее скорее напугала, чем впечатлила. Утром актриса уехала в Шотландию, где продолжала работать над фильмом "Западня" с Шоном Коннери. Однако там ее ждал сюрприз: Дуглас отправил ей большой букет цветов с запиской, в которой извинился, если напугал ее своим поведением. Этот жест помог сгладить неловкость первого знакомства.
От романтического знакомства до свадьбы
Впрочем, до семейной жизни дело дошло не сразу. Отношения развивались постепенно, и в течение нескольких месяцев будущие супруги много общались, прежде чем решили быть вместе.
В 1999 году Дуглас сделал Кэтрин предложение, а 8 ноября 2000 года они поженились в Нью-Йорке, в знаменитом отеле The Plaza. Торжество оказалось настолько продолжительным, что празднование растянулось с вечера до шести утра следующего дня. В августе того же года у пары родился сын Дилан, а в апреле 2003-го - дочь Кэрис.
Их семейная жизнь не всегда была безоблачной. В 2013 году супруги на некоторое время расстались, однако уже в 2014-м восстановили отношения. В последующие годы они продолжили поддерживать друг друга и вместе появляться на публике.
У пары есть еще одна любопытная семейная традиция: оба родились 25 сентября. В 2026 году Дугласу исполнилось 82 года, а Зете-Джонс - 57 лет. Их история продолжается уже почти три десятилетия, а теперь внимание поклонников все чаще переключается на их детей.
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Дочь Кэрис выбрала сцену, а не политическую карьеру
Кэрис Зете-Дуглас 23 года, и в 2025 году она окончила Брауновский университет. Ее образование связано с кино и международными отношениями, однако строить карьеру в дипломатии или политике девушка не планирует. Она решила попробовать себя в актерской профессии, как и ее родители.
Первые шаги в этом направлении Кэрис сделала еще до окончания университета, участвуя в небольших экранных проектах. Но важным событием в ее карьере стал профессиональный театральный дебют.
Летом 2026 года девушка сыграла Нину Заречную в постановке пьесы Антона Чехова "Чайка". Спектакль театральной компании Solid Flesh проходил с 20 по 27 июня в пространстве St. Lydia's в Бруклине, Нью-Йорк. Для Кэрис это была возможность впервые заявить о себе на профессиональной театральной сцене.
Выбор произведения оказался символичным: Нина Заречная - молодая женщина, мечтающая стать актрисой и добиться признания. В самой пьесе Чехов исследует творческие амбиции, любовь и столкновение мечты с реальностью.
В интервью журналу People Кэрис рассказывала, что с детства занималась театром. При этом в университете она не изучала актерское мастерство как основную дисциплину, поэтому теперь намерена продолжать обучение и набираться опыта.
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Сын Дилан тоже пробует силы в кино
Старший сын супругов, Дилан Майкл Дуглас, родился в августе 2000 года. В 2022-м он окончил Брауновский университет, где изучал историю. Однако университетский диплом не помешал ему заинтересоваться сразу несколькими направлениями - от политики и журналистики до кинематографа.
Дилан занимался политическими проектами и работал в общественной сфере. Кроме того, он вел программу Young American на SiriusXM Progress, посвященную вопросам, волнующим молодое поколение американцев.
В 2025 году Дилан объявил о своем актерском дебюте в психологическом триллере "I Will Come to You". В фильме он исполнил главную роль Джулиана Маркса, а также выступил продюсером проекта. Картина стала одним из первых серьезных шагов молодого Дугласа в киноиндустрии.
Родители защищают детей от ярлыка "непо-бейби"
Конечно, детям двух знаменитых актеров проще получить доступ к представителям киноиндустрии, чем начинающим артистам без известных родственников. Но вместе с преимуществами приходит и дополнительное давление: публике интересно, смогут ли они добиться успеха самостоятельно.
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Кэтрин Зета-Джонс недавно высказалась против популярного выражения "непо-бейби", которым называют детей знаменитостей, получающих карьерные преимущества благодаря семейным связям. Актриса назвала этот ярлык несправедливым и подчеркнула, что Дилан и Кэрис сами выбирают свой профессиональный путь.
При этом Зета-Джонс не утверждает, что известная фамилия ничего не значит. Напротив, она признает, что детям известных родителей бывает непросто доказать собственную состоятельность. По ее словам, если бы она и Майкл не видели у детей способностей, то первыми предложили бы им рассмотреть другую профессию.
В этом и заключается главная интрига следующего этапа семейной истории. Дилан уже попробовал себя в кино в качестве актера и продюсера, а Кэрис вышла на театральную сцену. Пока говорить о покорении Голливуда преждевременно, но оба уже сделали первые профессиональные шаги.