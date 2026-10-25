Адам Пирсон: актер, который меняет представление об инвалидности в кино

Британский актер Адам Пирсон считает, что киноиндустрия постепенно отказывается от привычных стереотипов о людях с инвалидностью. Однако сам он знает, насколько медленно меняются общественные представления: с детства его внешность привлекала внимание, провоцировала насмешки и нередко заслоняла все остальное. Сегодня Пирсон востребован в кино, участвует в дискуссиях о дискриминации и настаивает на простом, но далеко не всегда очевидном принципе: человек с заметными физическими особенностями должен иметь возможность быть актером, а не только героем истории о своей болезни.