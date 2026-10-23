Звезда "Красотки" раскрылась с неожиданной стороны - чем Джулия Робертс занимается вдали от камер?
Фото: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press
Джулия Робертс удивила необычным увлечением и трогательными подарками.
Зарубежные звезды

Звезда "Красотки" раскрылась с неожиданной стороны - чем Джулия Робертс занимается вдали от камер?

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Голливудская актриса Джулия Робертс, известная по фильму "Красотка", оказалась настоящей заботливой тетушкой для детей другой знаменитости. Актриса Эмми Россум рассказала, как близко ее семья общается со звездой и какие необычные подарки та делает ее детям. Оказывается, за пределами съемочной площадки Робертс любит совсем не голливудские занятия.

О трогательной дружбе с Джулией Робертс актриса Эмми Россум, известная по сериалу "Бесстыжие" и фильму "Призрак оперы", рассказала в эфире The Jennifer Hudson Show 22 октября. По словам актрисы, Робертс настолько сблизилась с ее семьей, что дети называют ее тетей Джуджу. Причем знаменитость не ограничивается редкими визитами или дорогими подарками. Робертс приходит к ним домой, проводит время с детьми, играет с ними в Lego и даже собственноручно вяжет для каждого одеяла.

Самая трогательная деталь - на подарках есть специальные бирки с надписью "From the Knitting Needles of Auntie Juju", что переводится как "Со спиц тетушки Джуджу". Таким образом актриса превращает обычные вязаные вещи в персональные подарки, которые дети смогут сохранить на память.

Как Джулия Робертс стала частью семьи

Тесная дружба Робертс с семьей Россум связана в том числе с супругом актрисы, сценаристом и режиссером Сэмом Эсмейлом. Он известен как создатель сериала "Мистер Робот" и неоднократно сотрудничал с Робертс.

За годы совместной работы их профессиональные отношения переросли в близкую дружбу. Эсмейл ранее тепло отзывался о знаменитой актрисе, отмечая ее искренность, доброту и простоту в общении, несмотря на многолетнюю славу.

Эмми Россум и Сэм Эсмейл поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей - дочь, родившуюся в мае 2021 года, и сына, появившегося на свет в апреле 2023 года. Супруги стараются оберегать частную жизнь детей и не раскрывают публично их имена.

Дочь Эмми Россум уже пробует себя в кино

Во время беседы с телеведущей Дженнифер Хадсон Россум поделилась и другой любопытной семейной историей. Оказывается, ее дочь уже проявляет интерес к кинематографу и даже взялась за создание собственного фильма.

По словам актрисы, девочка уже написала свою первую историю для кино. В семье, где отец занимается режиссурой и сценариями, а мать снимается в фильмах и сериалах, интерес ребенка к творчеству неудивителен.

Россум также неоднократно рассказывала, что материнство изменило ее взгляд на жизнь. Теперь для нее особенно важно воспитать детей уверенными в себе, самостоятельными и добрыми людьми.

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