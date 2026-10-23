Звезда "Красотки" раскрылась с неожиданной стороны - чем Джулия Робертс занимается вдали от камер?
Голливудская актриса Джулия Робертс, известная по фильму "Красотка", оказалась настоящей заботливой тетушкой для детей другой знаменитости. Актриса Эмми Россум рассказала, как близко ее семья общается со звездой и какие необычные подарки та делает ее детям. Оказывается, за пределами съемочной площадки Робертс любит совсем не голливудские занятия.
О трогательной дружбе с Джулией Робертс актриса Эмми Россум, известная по сериалу "Бесстыжие" и фильму "Призрак оперы", рассказала в эфире The Jennifer Hudson Show 22 октября. По словам актрисы, Робертс настолько сблизилась с ее семьей, что дети называют ее тетей Джуджу. Причем знаменитость не ограничивается редкими визитами или дорогими подарками. Робертс приходит к ним домой, проводит время с детьми, играет с ними в Lego и даже собственноручно вяжет для каждого одеяла.
Самая трогательная деталь - на подарках есть специальные бирки с надписью "From the Knitting Needles of Auntie Juju", что переводится как "Со спиц тетушки Джуджу". Таким образом актриса превращает обычные вязаные вещи в персональные подарки, которые дети смогут сохранить на память.
Как Джулия Робертс стала частью семьи
Тесная дружба Робертс с семьей Россум связана в том числе с супругом актрисы, сценаристом и режиссером Сэмом Эсмейлом. Он известен как создатель сериала "Мистер Робот" и неоднократно сотрудничал с Робертс.
За годы совместной работы их профессиональные отношения переросли в близкую дружбу. Эсмейл ранее тепло отзывался о знаменитой актрисе, отмечая ее искренность, доброту и простоту в общении, несмотря на многолетнюю славу.
Эмми Россум и Сэм Эсмейл поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей - дочь, родившуюся в мае 2021 года, и сына, появившегося на свет в апреле 2023 года. Супруги стараются оберегать частную жизнь детей и не раскрывают публично их имена.
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Дочь Эмми Россум уже пробует себя в кино
Во время беседы с телеведущей Дженнифер Хадсон Россум поделилась и другой любопытной семейной историей. Оказывается, ее дочь уже проявляет интерес к кинематографу и даже взялась за создание собственного фильма.
По словам актрисы, девочка уже написала свою первую историю для кино. В семье, где отец занимается режиссурой и сценариями, а мать снимается в фильмах и сериалах, интерес ребенка к творчеству неудивителен.
Россум также неоднократно рассказывала, что материнство изменило ее взгляд на жизнь. Теперь для нее особенно важно воспитать детей уверенными в себе, самостоятельными и добрыми людьми.