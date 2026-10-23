Звезда "Красотки" раскрылась с неожиданной стороны - чем Джулия Робертс занимается вдали от камер?

О трогательной дружбе с Джулией Робертс актриса Эмми Россум, известная по сериалу "Бесстыжие" и фильму "Призрак оперы", рассказала в эфире The Jennifer Hudson Show 22 октября. По словам актрисы, Робертс настолько сблизилась с ее семьей, что дети называют ее тетей Джуджу. Причем знаменитость не ограничивается редкими визитами или дорогими подарками. Робертс приходит к ним домой, проводит время с детьми, играет с ними в Lego и даже собственноручно вяжет для каждого одеяла.