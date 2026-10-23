"Мне и так хватает внимания": Райан Рейнольдс рассказал, как собирается отметить 50-летие
Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс отмечает 50-летие, но устраивать грандиозную вечеринку не собирается. Актер признался, что ему и без того хватает внимания, а осень в его семье и так превращается в бесконечную череду дней рождения.
Сегодня, 23 октября, 50-летие отмечает популярный канадский актер Райан Рейнольдс, которого зрители в Латвии особенно любят за роли в фильмах "Дэдпул", "Предложение" и "Просто друзья". Однако, несмотря на круглую дату, голливудская звезда не собирается устраивать большую вечеринку. Незадолго до своего юбилея Рейнольдс рассказал в интервью журналу People, что, в отличие от многих других знаменитостей, не слишком увлекается празднованием дней рождения и не стремится оказываться в центре внимания чаще, чем того требует его профессия.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере "Покемон. Детектив Пикачу" в Нью-Йорке
"Я не люблю дни рождения. То есть я ничего не имею против них и не жалуюсь, но я не из тех людей, которые говорят: "Эй, давайте устроим мне огромную вечеринку!" - признался актер на премьере своего нового фильма "Mayday" в Нью-Йорке.
"У меня все хорошо. Я и так получаю достаточно внимания. Только что был на красной дорожке. Мне этого вполне достаточно", - с присущим ему юмором добавил именинник.
Хотя сам Рейнольдс не хочет пышного праздника, осень в его семье традиционно богата днями рождения. Вместе с женой, голливудской актрисой Блейк Лайвли, он воспитывает четверых детей - дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также сына Олина. Кроме того, 9 сентября супруги отмечают годовщину свадьбы.
Этот период года актер в шутку называет "аллеей дней рождения", поскольку одно семейное торжество сменяет другое.
"У меня целая аллея дней рождения. В нашей семье примерно у четырех человек дни рождения идут почти один за другим. И все это продолжается вплоть до Рождества. Этому никогда не бывает конца", - посмеялся Рейнольдс.
Читайте продолжение после рекламы
Он также пошутил, что в это время года большую часть времени проводит, надувая и наполняя воздухом воздушные шары для очередного праздника.
В конце августа Блейк Лайвли отметила 39-летие. По этому случаю Рейнольдс опубликовал в социальных сетях трогательное поздравление, назвав супругу лучшим человеком из всех, кого он знает. "Я знаю, как мне повезло, что ты родилась", - написал актер.
Райан Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Актерскую карьеру он начал еще в подростковом возрасте, а мировую известность получил благодаря ролям в романтических комедиях и боевиках.
Особенно хорошо латвийским зрителям он знаком по роли остроумного и дерзкого супергероя Marvel Дэдпула. Впервые Рейнольдс сыграл этого персонажа в одноименном фильме 2016 года. Роль стала одним из крупнейших успехов его карьеры. В 2024 году актер вновь вернулся к образу Дэдпула в фильме "Дэдпул и Росомаха", где его партнером стал Хью Джекман.
Еще одна известная работа Рейнольдса - романтическая комедия "Предложение" (2009), в которой он снялся вместе с Сандрой Буллок.
Даже в 50 лет актер не собирается сбавлять темп. В сентябре на стриминговой платформе Apple TV состоялась премьера его новой приключенческой комедии "Mayday". Рейнольдс играет американского военного летчика, чья секретная миссия в 1987 году превращается в неожиданное приключение на территории Советского Союза.
Читайте продолжение после рекламы