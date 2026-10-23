"Мне и так хватает внимания": Райан Рейнольдс рассказал, как собирается отметить 50-летие

Сегодня, 23 октября, 50-летие отмечает популярный канадский актер Райан Рейнольдс, которого зрители в Латвии особенно любят за роли в фильмах "Дэдпул", "Предложение" и "Просто друзья". Однако, несмотря на круглую дату, голливудская звезда не собирается устраивать большую вечеринку. Незадолго до своего юбилея Рейнольдс рассказал в интервью журналу People, что, в отличие от многих других знаменитостей, не слишком увлекается празднованием дней рождения и не стремится оказываться в центре внимания чаще, чем того требует его профессия.