Принцесса Кэтрин и королева Камилла появились в роскошных тиарах - их украшения связывает неожиданная история
Фото: Vida Press
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и королева Камилла привлекли всеобщее внимание на торжественном банкете в Виндзорском замке. Обе выбрали для выхода драгоценности с богатой историей, однако, как выяснилось, их тиары объединяет гораздо больше, чем принадлежность британской королевской семье. Когда-то жемчуг из одного украшения даже использовали для создания другого.
Зарубежные звезды

Принцесса Кэтрин и королева Камилла появились в роскошных тиарах - их украшения связывает неожиданная история

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и королева Камилла привлекли всеобщее внимание на торжественном банкете в Виндзорском замке. Обе выбрали для выхода драгоценности с богатой историей, однако, как выяснилось, их тиары объединяет гораздо больше, чем принадлежность британской королевской семье. Когда-то жемчуг из одного украшения даже использовали для создания другого.

20 октября в Виндзорском замке состоялся государственный банкет в честь визита султана Омана Хайсама бин Тарика. Король Карл III и королева Камилла принимали высокого гостя, а среди участников торжественного вечера были принц Уильям, принцесса Кэтрин и другие представители британской монархии.

Для столь важного события дамы королевской семьи достали из сокровищниц исторические украшения. Кейт появилась в нежно-желтом платье Elie Saab с плиссировкой и полупрозрачной накидкой, дополнив образ знаменитой тиарой Lover's Knot, которую особенно любила принцесса Диана.

Фото: Reuters-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com/ Vida Press
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на торжественном приеме в Виндзорском замке. Принцесса выбрала элегантное желтое платье и знаменитую тиару Lover's Knot, которую прежде носила принцесса Диана.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на торжественном приеме в Виндзорском замке. Принцесса выбрала элегантное желтое платье и знаменитую тиару Lover's Knot, которую прежде носила принцесса Диана.

Камилла выбрала другую семейную реликвию - бриллиантовую тиару Girls of Great Britain and Ireland, долгие годы принадлежавшую королеве Елизавете II. Однако самое интересное скрывается в прошлом этих украшений, пишет People.

Фото: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Король Карл III и королева Камилла на торжественном банкете в Виндзорском замке 20 октября 2026 года. Для вечера Камилла выбрала историческую тиару Елизаветы II и украшения с аметистами.
Король Карл III и королева Камилла на торжественном банкете в Виндзорском замке 20 октября 2026 года. Для вечера Камилла выбрала историческую тиару Елизаветы II и украшения с аметистами.

Две тиары, которые когда-то делили одни и те же жемчужины

Обе драгоценности первоначально принадлежали королеве Марии, супруге Георга V и бабушке Елизаветы II. Тиару Girls of Great Britain and Ireland Мария получила в подарок на свадьбу в 1893 году. Средства на ее приобретение собирала группа женщин во главе с леди Евой Гревилл. Украшение изготовил знаменитый ювелирный дом Garrard.

Спустя 20 лет, в 1913 году, Мария заказала тому же ювелирному дому еще одну тиару - Lover's Knot, вдохновленную старинным украшением, принадлежавшим ее родственникам. Именно тогда две драгоценности оказались связаны необычным образом. Для новой тиары использовали жемчужины, снятые с Girls of Great Britain and Ireland. Позднее исторический облик украшений менялся, а жемчуг в первой тиаре заменили бриллиантами.

Любимая тиара принцессы Дианы теперь украшает Кейт

Особое место в этой истории занимает тиара Lover's Knot, которую сегодня регулярно носит Кейт Миддлтон.

Фото: Reuters-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com/ Vida Press
Кейт Миддлтон среди гостей государственного банкета. Ее образ дополнила одна из самых узнаваемых драгоценностей британской монархии - тиара с бриллиантами и свисающими жемчужинами, история которой насчитывает более ста лет.
Кейт Миддлтон среди гостей государственного банкета. Ее образ дополнила одна из самых узнаваемых драгоценностей британской монархии - тиара с бриллиантами и свисающими жемчужинами, история которой насчитывает более ста лет.

Украшение с бриллиантовыми арками и свисающими жемчужинами стало одним из самых узнаваемых аксессуаров принцессы Дианы. После свадьбы с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году Диана получила возможность носить эту драгоценность из коллекции Елизаветы II и неоднократно появлялась в ней на торжественных мероприятиях.

Спустя годы тиара стала любимицей другой принцессы Уэльской - Кейт Миддлтон. Впервые она надела ее в 2015 году, а с тех пор регулярно выбирает для государственных банкетов и особо торжественных приемов.

Для вечера в Виндзоре Кейт дополнила тиару бриллиантовыми серьгами и историческим браслетом. Ее желтое платье с накидкой придало образу особенно торжественный вид.

Фото: Reuters-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com/ Vida Press
Роскошный государственный банкет в Виндзорском замке собрал представителей британской королевской семьи и делегацию Омана. Среди гостей - король Карл III, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и султан Хайсам бин Тарик.
Роскошный государственный банкет в Виндзорском замке собрал представителей британской королевской семьи и делегацию Омана. Среди гостей - король Карл III, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и султан Хайсам бин Тарик.

Камилла выбрала одну из любимых драгоценностей Елизаветы II

Girls of Great Britain and Ireland стала одним из самых любимых украшений Елизаветы II. Королева получила ее в качестве свадебного подарка от бабушки, королевы Марии, в 1947 году.

Фото: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Король Карл III и королева Камилла во время государственного приема в честь султана Омана. Королева появилась в роскошном синем платье, дополнив образ драгоценностями из королевской коллекции.
Король Карл III и королева Камилла во время государственного приема в честь султана Омана. Королева появилась в роскошном синем платье, дополнив образ драгоценностями из королевской коллекции.

За десятилетия своего правления Елизавета неоднократно появлялась в этой тиаре на государственных мероприятиях. Драгоценность также хорошо знакома публике по многочисленным официальным портретам монарха.

После смерти Елизаветы II украшение перешло к следующему поколению королевской семьи. Камилла уже надевала его в 2023 году на дипломатический прием в Букингемском дворце, а теперь вновь выбрала для государственного банкета. На этот раз королева сочетала историческую тиару с вечерним платьем и украшениями с аметистами.

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