Принцесса Кэтрин и королева Камилла появились в роскошных тиарах - их украшения связывает неожиданная история
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и королева Камилла привлекли всеобщее внимание на торжественном банкете в Виндзорском замке. Обе выбрали для выхода драгоценности с богатой историей, однако, как выяснилось, их тиары объединяет гораздо больше, чем принадлежность британской королевской семье. Когда-то жемчуг из одного украшения даже использовали для создания другого.
20 октября в Виндзорском замке состоялся государственный банкет в честь визита султана Омана Хайсама бин Тарика. Король Карл III и королева Камилла принимали высокого гостя, а среди участников торжественного вечера были принц Уильям, принцесса Кэтрин и другие представители британской монархии.
Для столь важного события дамы королевской семьи достали из сокровищниц исторические украшения. Кейт появилась в нежно-желтом платье Elie Saab с плиссировкой и полупрозрачной накидкой, дополнив образ знаменитой тиарой Lover's Knot, которую особенно любила принцесса Диана.
Камилла выбрала другую семейную реликвию - бриллиантовую тиару Girls of Great Britain and Ireland, долгие годы принадлежавшую королеве Елизавете II. Однако самое интересное скрывается в прошлом этих украшений, пишет People.
Две тиары, которые когда-то делили одни и те же жемчужины
Обе драгоценности первоначально принадлежали королеве Марии, супруге Георга V и бабушке Елизаветы II. Тиару Girls of Great Britain and Ireland Мария получила в подарок на свадьбу в 1893 году. Средства на ее приобретение собирала группа женщин во главе с леди Евой Гревилл. Украшение изготовил знаменитый ювелирный дом Garrard.
Спустя 20 лет, в 1913 году, Мария заказала тому же ювелирному дому еще одну тиару - Lover's Knot, вдохновленную старинным украшением, принадлежавшим ее родственникам. Именно тогда две драгоценности оказались связаны необычным образом. Для новой тиары использовали жемчужины, снятые с Girls of Great Britain and Ireland. Позднее исторический облик украшений менялся, а жемчуг в первой тиаре заменили бриллиантами.
Читайте продолжение после рекламы
Любимая тиара принцессы Дианы теперь украшает Кейт
Особое место в этой истории занимает тиара Lover's Knot, которую сегодня регулярно носит Кейт Миддлтон.
Украшение с бриллиантовыми арками и свисающими жемчужинами стало одним из самых узнаваемых аксессуаров принцессы Дианы. После свадьбы с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году Диана получила возможность носить эту драгоценность из коллекции Елизаветы II и неоднократно появлялась в ней на торжественных мероприятиях.
Спустя годы тиара стала любимицей другой принцессы Уэльской - Кейт Миддлтон. Впервые она надела ее в 2015 году, а с тех пор регулярно выбирает для государственных банкетов и особо торжественных приемов.
Для вечера в Виндзоре Кейт дополнила тиару бриллиантовыми серьгами и историческим браслетом. Ее желтое платье с накидкой придало образу особенно торжественный вид.
Камилла выбрала одну из любимых драгоценностей Елизаветы II
Girls of Great Britain and Ireland стала одним из самых любимых украшений Елизаветы II. Королева получила ее в качестве свадебного подарка от бабушки, королевы Марии, в 1947 году.
Читайте продолжение после рекламы
За десятилетия своего правления Елизавета неоднократно появлялась в этой тиаре на государственных мероприятиях. Драгоценность также хорошо знакома публике по многочисленным официальным портретам монарха.
После смерти Елизаветы II украшение перешло к следующему поколению королевской семьи. Камилла уже надевала его в 2023 году на дипломатический прием в Букингемском дворце, а теперь вновь выбрала для государственного банкета. На этот раз королева сочетала историческую тиару с вечерним платьем и украшениями с аметистами.