Принцесса Кэтрин и королева Камилла появились в роскошных тиарах - их украшения связывает неожиданная история

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и королева Камилла привлекли всеобщее внимание на торжественном банкете в Виндзорском замке. Обе выбрали для выхода драгоценности с богатой историей, однако, как выяснилось, их тиары объединяет гораздо больше, чем принадлежность британской королевской семье. Когда-то жемчуг из одного украшения даже использовали для создания другого.