"Не знаю, имеет ли твоя подпись вообще какое-то значение": Трамп публично унизил жену Меланию. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп поставил свою жену Меланию в неловкое положение на глазах у публики. Подписывая важный документ, глава государства заявил, что подпись его супруги, возможно, вообще не имеет никакого значения.
Видео в своем аккаунте в Instagram опубликовала американская журналистка Джессика Йеллин. Поведение Трампа возмутило пользователей социальных сетей, а в комментариях развернулась широкая дискуссия об отношениях президентской пары.
Недавно Мелания Трамп представила новую инициативу в сфере женского здоровья. Однако внимание журналистов привлекла не сама инициатива, а высказывание Дональда Трампа в адрес супруги во время подписания соответствующего документа.
Хотя Мелания стала руководителем нового подразделения, Трамп, передавая ей ручку для подписания документа, заявил: "Я вообще не знаю, имеет ли ее подпись какое-то значение". Присутствующие отреагировали на слова президента смехом, а Мелания не осталась в долгу: "Твоя подпись самая важная".
Затем Дональд внимательно наблюдал за тем, как жена подписывает документ, и добавил: "Очень похожа на мою". На это замечание Мелания ответила: "Да, я все копирую".
В комментариях к видео пользователи социальных сетей высмеивали поведение Трампа и вступались за его жену. "Мне нравится, как она говорит: "Конечно, твоя подпись важнее", - словно разговаривает с маленьким ребенком", - написал один из комментаторов.
"Все это обретет смысл, когда этот фарс закончится и дело дойдет до развода", - предположил другой.
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Некоторые пользователи также выразили недоумение по поводу того, как Мелания терпит подобное отношение.
"Мне всегда было интересно, сколько ей платят за каждое такое унижение", - написал один из пользователей.
Впрочем другие посчитали такое поведение Трампа нормальной семейной шуткой.