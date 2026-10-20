Ужасный диагноз голливудской актрисы оказался ошибкой - почему же она совсем этому не рада
54-летняя голливудская актриса Кристина Эпплгейт, которая несколько лет открыто рассказывала о своей борьбе с рассеянным склерозом, сделала неожиданное заявление.
Во вторник, 20 октября, после семимесячного перерыва Эпплгейт вернулась к подкасту "MeSsy", который ведет вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер. До сих пор обе публично делились своим опытом жизни с рассеянным склерозом, однако на этот раз у Эпплгейт оказались совершенно неожиданные новости: врачи выяснили, что на самом деле у нее никогда не было этого заболевания.
Не сумев сдержать слез, актриса рассказала, что недавно врач сообщила ей: диагноз рассеянного склероза, поставленный в 2021 году, был ошибочным.
"Она вошла в мою палату и сказала: "Поздравляю, у вас нет рассеянного склероза!" Но я совсем не чувствовала себя счастливой. Все остальные были так рады", - эмоционально вспоминала актриса.
Хотя для многих такая новость могла бы стать огромным облегчением, в случае Эпплгейт она породила еще больше вопросов. Актриса подчеркнула, что изменение диагноза никак не улучшило ее самочувствие. "То, что тебе поставили неправильный диагноз, не означает, что ты вдруг становишься здоровой. Мне не стало лучше, Джейми! Если уж на то пошло, мое состояние только ухудшилось", - заявила Эпплгейт.
Теперь актриса вновь оказалась в ситуации, в которой находилась до начала своих проблем со здоровьем несколько лет назад. Врачам предстоит заново искать ответы на вопрос, что с 2021 года вызывает у нее тяжелые симптомы.
Во втором эпизоде подкаста Эпплгейт стала еще более эмоциональной, рассказывая о том, насколько сильно болезнь изменила ее жизнь. Актриса призналась, что пережила тяжелую депрессию и потеряла возможность продолжать привычную профессиональную деятельность.
Ее способность самостоятельно передвигаться по-прежнему серьезно ограничена. Когда Эпплгейт отправляется к врачам, ей приходится пользоваться инвалидной коляской: она не может самостоятельно дойти от автомобиля до кабинета врача.
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"Я по-прежнему живу со всеми этими проблемами. Никакого чуда не произошло в тот момент, когда врач сказала, что у меня нет рассеянного склероза", - призналась актриса.
Эпплгейт не скрывает, что новые сведения вызвали у нее и сложные чувства по отношению к людям, которые годами считали ее одной из самых заметных представительниц сообщества пациентов с рассеянным склерозом. Вместе с Джейми-Линн Сиглер, у которой действительно диагностировано это заболевание, она регулярно рассказывала об ограничениях, с которыми сталкиваются пациенты, помогая им чувствовать себя менее одинокими. Теперь актрисе неприятно думать, что она могла подвести этих людей.
Ранее диагноз хотя бы объяснял ей, почему каждый день приходится испытывать такие тяжелые страдания. Теперь у нее больше нет даже этого объяснения. Эпплгейт призналась, что до сих пор находится в состоянии шока и ей нужно время, чтобы осмыслить произошедшее. Именно поэтому в последние месяцы она воздерживалась от участия в подкасте.
О рассеянном склерозе актриса впервые публично сообщила в августе 2021 года. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызывать мышечную слабость, нарушения чувствительности и зрения, а также трудности с передвижением.
После первоначального диагноза состояние Эпплгейт постепенно ухудшалось. Во время съемок заключительного сезона сериала "Dead to Me" актрисе все чаще требовалась помощь, чтобы передвигаться по съемочной площадке.
Весной этого года в СМИ также появились сообщения о госпитализации актрисы. В апреле Эпплгейт поблагодарила поклонников за теплые пожелания и сообщила, что сосредоточилась на улучшении здоровья. Источник из ее окружения тогда рассказал, что актриса вернулась домой из больницы и чувствует себя лучше.
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Эпплгейт прославилась благодаря роли Келли Банди в популярном комедийном сериале "Женаты... с детьми", который выходил с 1987 по 1997 год. Позднее она добилась успеха благодаря ролям в фильмах "Самое сладкое" и "Телеведущий", а также в сериале "Dead to Me", за который получила несколько престижных номинаций на телевизионные премии.