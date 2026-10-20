Ужасный диагноз голливудской актрисы оказался ошибкой - почему же она совсем этому не рада

Ранее диагноз хотя бы объяснял ей, почему каждый день приходится испытывать такие тяжелые страдания. Теперь у нее больше нет даже этого объяснения. Эпплгейт призналась, что до сих пор находится в состоянии шока и ей нужно время, чтобы осмыслить произошедшее. Именно поэтому в последние месяцы она воздерживалась от участия в подкасте.