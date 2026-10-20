Раймонд Паулс получит 10 000 евро от правительства - маэстро удостоен одной из высших наград Латвии

На заседании правительства во вторник также было поддержано решение о награждении Почетной грамотой Кабинета министров бывшего директора музея Баускского замка Мариса Сканиса. Его отметили за значительный вклад в развитие музея, а также сохранение, исследование и популяризацию культурного и исторического наследия Латвии.