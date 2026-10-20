Раймонд Паулс получит 10 000 евро от правительства - маэстро удостоен одной из высших наград Латвии
Легендарный латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс удостоен одной из самых престижных государственных наград страны - премии Кабинета министров. За многолетний вклад в развитие музыки и культуры маэстро получит не только почетный знак и диплом, но и денежную премию в размере 10 000 евро. Правительство также решило наградить других известных деятелей культуры, медицины, спорта и бизнеса.
Кто еще получит награды?
Премия Кабинета министров также присуждена писательнице, публицисту, переводчице, дипломату и общественному деятелю Анне Жигуре. Ее отметили за укрепление культурных и дипломатических связей между Латвией, Финляндией и Эстонией, сохранение историко-культурного наследия Латвии и многолетний вклад в литературу, переводческую деятельность и публицистику.
На заседании правительства во вторник также было поддержано решение о награждении Почетной грамотой Кабинета министров бывшего директора музея Баускского замка Мариса Сканиса. Его отметили за значительный вклад в развитие музея, а также сохранение, исследование и популяризацию культурного и исторического наследия Латвии.
Почетной грамотой наградят и команду проекта Латвийской национальной библиотеки "Латышской книге - 500 лет". Награда присуждена за вклад в укрепление латвийской культуры и национальной идентичности, а также повышение общественного интереса к историческому значению латышской книги, языка и письменности.
Награду получит писательница, редактор, публицист и главный редактор журнала Domuzīme Рудите Калпиня. Ее отметили за многолетний вклад в развитие латвийской литературы, публицистики и культурной жизни, сохранение исторической памяти и развитие культурной периодики.
Почетная грамота также присуждена педагогу Инте Удодовой за развитие профессионального музыкального образования и создание учебных пособий по теории музыки.
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Искусствовед Рута Каминска получит награду за многолетнюю работу по исследованию, документированию и сохранению художественного и культурного наследия Латвии, а также передачу знаний следующим поколениям.
Среди награжденных также предприниматель, кинопродюсер и режиссер Андрей Экис. Его вклад связан с развитием латвийской киноиндустрии, привлечением иностранных инвестиций, расширением международного сотрудничества и популяризацией Латвии как места для киносъемок.
Почетной грамотой отметят и архитектора, доктора архитектуры Юриса Дамбе за многолетнюю работу по развитию системы охраны культурного наследия Латвии, сохранению исторического центра Риги и защите культурных ценностей страны на национальном и международном уровне.
Почетные грамоты представителям культурной отрасли вручит министр культуры на торжественном мероприятии, организованном Министерством культуры.
Премии получат также представители медицины, спорта и бизнеса
Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня, правительство также поддержало присуждение премии Кабинета министров бывшему президенту Латвийского паралимпийского комитета Дайге Дадзите. Ее наградят за значительный вклад в развитие спорта в Латвии и содействие интеграции людей с инвалидностью в общество.
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Члену правления ASNS Ingredient, основателю и многолетнему руководителю сельскохозяйственного кооператива LATRAPS, агроному Эдгару Руже премия присуждена за привлечение иностранных инвестиций и укрепление международной конкурентоспособности Латвии.
Профессор факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета, доктор медицины Марцис Лейя получит правительственную премию за выдающийся многолетний вклад в развитие онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых.
Премия также присуждена профессору Рижского университета имени Страдиня, академику Латвийской академии наук, руководителю Клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, доктору медицины Сандре Лейниеце. Ее отметили за вклад всей жизни в развитие медицинской науки Латвии и модернизацию системы здравоохранения.
Лауреаты получат по 10 000 евро
Премия Кабинета министров является высшей наградой правительства Латвии и считается следующей по значимости после ордена Трех звезд.
На торжественной церемонии каждый лауреат получит Почетный диплом Кабинета министров, нагрудный знак премии и денежное вознаграждение в размере 10 000 евро.
Кроме того, на заседании правительства было принято решение о присуждении 37 Почетных грамот Кабинета министров за выдающиеся достижения в различных областях.
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Этими грамотами отмечают заслуги жителей Латвии, а также иностранных граждан в сфере народного хозяйства, науки, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, государственного управления, культуры, спорта и государственной обороны.
Предложения о награждении могут подавать премьер-министр, министры, руководители самоуправлений, председатель Латвийского союза самоуправлений и руководители других негосударственных организаций. Кандидатуры рассматривает Совет по награждениям.
Почетная грамота Кабинета министров была учреждена в апреле 1995 года.