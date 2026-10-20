Ким Кардашьян появилась на публике в платье 1951 года с бриллиантами весом более 65 карат
Ким Кардашьян вновь привлекла внимание необычным выходом в свет. На этот раз 45-летняя телезвезда и предпринимательница выбрала не современный дизайнерский наряд, а редкое платье Balenciaga, созданное 75 лет назад, дополнив его роскошными бриллиантами. Вдохновением для образа стала легендарная голливудская актриса Элизабет Тейлор.
Ким Кардашьян посетила шестой ежегодный благотворительный вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Мероприятие собрало множество знаменитостей, однако одним из наиболее обсуждаемых образов стал наряд основательницы бренда SKIMS.
Для выхода на красную дорожку Кардашьян выбрала архивное платье Balenciaga 1951 года. Наряд с открытыми плечами и облегающим силуэтом был украшен нежным цветочным кружевом, а светло-розовая атласная лента на лифе переходила в огромный бант на спине с длинными ниспадающими концами.
Уникальное платье было предоставлено винтажным бутиком Lily et Cie, специализирующимся на редких дизайнерских вещах. Созданный 75 лет назад наряд сохранил характерные черты высокой моды середины прошлого века.
Не менее впечатляющими оказались украшения знаменитости. Кардашьян дополнила платье бриллиантовыми серьгами итальянского ювелирного дома Zydo весом 10,2 карата и роскошным колье Carmen от Leviev с бриллиантами общим весом 55,8 карата.
Таким образом, суммарный вес бриллиантов только в этих двух украшениях составил 66 карат. Стоимость драгоценностей публично не раскрывалась.
Образ завершила объемная прическа в стиле 1960-х годов. Волосы Кардашьян были собраны в высокую округлую укладку, напоминающую прически голливудских звезд прошлого. Макияж с выразительными глазами и нежно-розовыми губами также соответствовал выбранной эстетике.
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За преображением знаменитости стоял известный стилист Лоу Роуч, который недавно начал сотрудничать с Кардашьян. Именно он помог создать образ, вдохновленный эпохой классического Голливуда и одной из самых знаменитых актрис XX века - Элизабет Тейлор.
Выбор был далеко не случайным. Кардашьян давно восхищается Тейлор, известной не только своими ролями, но и любовью к роскошным ювелирным украшениям. В 2011 году Кардашьян даже брала интервью у актрисы, а позднее участвовала в создании документального проекта о ее жизни.
В 2024 году Кардашьян выступила исполнительным продюсером документального фильма об Элизабет Тейлор, продолжив таким образом свое знакомство с наследием легенды Голливуда.