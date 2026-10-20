Ким Кардашьян появилась на публике в платье 1951 года с бриллиантами весом более 65 карат

Выбор был далеко не случайным. Кардашьян давно восхищается Тейлор, известной не только своими ролями, но и любовью к роскошным ювелирным украшениям. В 2011 году Кардашьян даже брала интервью у актрисы, а позднее участвовала в создании документального проекта о ее жизни.