"Сумасшедший дом начался!" Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за пьяных поклонниц

Меладзе попытался успокоить поклонниц и попросил их вместе со спутниками покинуть зал. Однако женщины не собирались уходить. По рассказам присутствовавших, одна из зрительниц устроила истерику, когда поняла, что певец приглашает ее на сцену вовсе не для совместного исполнения песни.