"Сумасшедший дом начался!" Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за пьяных поклонниц
Концерт 61-летнего певца Валерия Меладзе в Стамбуле обернулся скандалом. Две нетрезвые поклонницы устроили переполох возле сцены, после чего артист остановил выступление и пригрозил вообще прекратить концерт. Разбираться с нарушительницами порядка пришлось охране.
Инцидент произошел 16 октября в Istanbul Congress Center, где собрались более трех тысяч поклонников Меладзе. Концерт проходил при полном аншлаге, в программе звучали известные хиты певца. Однако далеко не все зрители пришли исключительно ради музыки
По словам очевидцев, некоторые посетители концерта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешали окружающим наслаждаться выступлением. Особенно отличились две женщины, которые начали толкаться, настойчиво пробиваться к сцене, а затем оказались рядом с артистом.
Меладзе попытался успокоить поклонниц и попросил их вместе со спутниками покинуть зал. Однако женщины не собирались уходить. По рассказам присутствовавших, одна из зрительниц устроила истерику, когда поняла, что певец приглашает ее на сцену вовсе не для совместного исполнения песни.
"Пойдите отдохните, пожалуйста", – обратился к женщинам Меладзе. Но когда просьбы не помогли, артист остановил выступление и уже гораздо жестче высказался о происходящем.
"Я просто не буду продолжать концерт. Начался какой-то сумасшедший дом! Ситуация выходит из-под контроля", – заявил певец.
В конфликт вмешались музыканты Меладзе, а затем сотрудники охраны, которые вывели нарушительниц из зала. После этого выступление удалось продолжить.
Примечательно, что в конце сентября похожая ситуация произошла на концерте Меладзе в Праге. Тогда в фан-зоне вспыхнула потасовка между зрительницами, которую певец заметил прямо со сцены. Артист не стал скрывать раздражения и резко обратился к участницам конфликта.
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"Бои какие-то тут происходят. Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами! Разошлись!" – возмутился Меладзе. По сообщениям СМИ, после инцидента выступление закончилось раньше, чем ожидали зрители.
Несмотря на неприятные происшествия, певец продолжает активную гастрольную деятельность. В октябре он уже выступил в нескольких европейских городах, а в ближайшее время запланированы концерты в Турции, ОАЭ, Израиле и странах Центральной Азии.