Как попытка купить механическую птичку превратилась во всеамериканский скандал с Келли Кларксон

Когда история окончательно превратилась в интернет-сериал, в Сети появились записи камер наблюдения из магазина. Выяснилось, что Келли Кларксон провела в Art of Play всего четыре минуты и 50 секунд. На кадрах видно, как певица осматривает товары, подходит к механической птице и разговаривает с сотрудниками. Затем она возвращает один из предметов на полку, эмоционально жестикулирует возле кассы и покидает магазин. Однако есть одна проблема: видео записано без звука. Поэтому установить, что именно сказал продавец, каким тоном он разговаривал и действительно ли пытался унизить покупательницу, невозможно. В результате видеозапись, от которой многие ожидали окончательного ответа, лишь добавила поводов для новых споров.