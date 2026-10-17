Как попытка купить механическую птичку превратилась во всеамериканский скандал с Келли Кларксон
Американская певица Келли Кларксон всего лишь хотела купить необычную механическую птичку, но обычный поход по магазинам превратился в скандал, за которым теперь следит вся Америка.
10 октября 44-летняя Келли Кларксон решила заглянуть в необычный магазин Art of Play в Бруклине. Здесь продаются головоломки, игральные карты, коллекционные игрушки и всевозможные диковинки, которые трудно найти в обычных магазинах.
Внимание певицы привлекла деревянная механическая птица по имени Молли. Устройство, напоминающее старинную заводную игрушку, умеет петь и двигаться. Однако стоило Кларксон поинтересоваться покупкой, как, по ее словам, началось нечто совершенно неожиданное. Певица утверждает, что сотрудник магазина смерил ее оценивающим взглядом и снисходительно сообщил, что птица стоит 15 тысяч долларов. После этого продавец якобы предложил подобрать что-нибудь похожее, но подешевле.
Кларксон восприняла это как намек на то, что такая покупка ей не по карману. Возмущенная знаменитость покинула магазин, а вскоре рассказала о случившемся своим миллионам подписчиков. Она сравнила себя с героиней Джулии Робертс из фильма "Красотка", которую презрительно встретили в дорогом бутике, решив, что у нее недостаточно денег.
"Ты идиот и только что упустил огромную продажу", - написала певица, обращаясь к сотруднику магазина.
Казалось бы, обычная история о неприятном обслуживании. Но дальше все стало гораздо интереснее.
После публикации разгневанной Кларксон на магазин обрушилась волна критики. Поклонники певицы начали оставлять негативные отзывы, обвинять сотрудников в высокомерии и требовать объяснений.
Владельцы Art of Play решили защищаться. Они заявили, что никакой попытки унизить знаменитую покупательницу не было. Более того, по версии магазина, Кларксон захотела приобрести вещь, которую вообще нельзя было купить. Оказывается, Молли - не просто товар на полке, а своеобразный талисман заведения. Механическая птица закреплена на стене и используется во время магических представлений, которые устраивают в магазине.
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Владельцы объяснили, что за 15 тысяч долларов певице предлагали приобрести практически идентичную птицу у ее создателя, художника Блисса Колба из Сиэтла. А еще сотрудники якобы собирались показать ей другую механическую птицу немецкого производства всего за 2000 долларов, которую можно было забрать сразу. Но Кларксон, по словам представителей магазина, ушла раньше, чем ей успели продемонстрировать альтернативу.
Ответ магазина певицу не успокоил. Наоборот, она возмутилась еще сильнее. Кларксон опубликовала фотографию, на которой рядом с механической птицей была видна табличка с ценой 15 тысяч долларов. По ее мнению, это доказывало, что владельцы магазина теперь пытаются изменить первоначальную версию событий. Певица вновь обвинила сотрудников в грубости и назвала их лжецами.
Представители Art of Play продолжили настаивать на своем: ценник относился к возможности приобрести аналогичную птицу у мастера, а сама Молли не предназначалась для продажи.
Интернет тем временем разделился на два лагеря. Одни сочувствовали Кларксон, считая, что продавцам следовало быть вежливее. Другие недоумевали, почему предложение более дешевого товара вообще должно считаться оскорблением. Но самый абсурдный поворот произошел несколько дней спустя.
Совладелец магазина Адам Рубин объявил, что знаменитую птицу Молли теперь все-таки можно купить. Правда, за совершенно фантастическую сумму - 15 миллионов долларов. Таким образом, цена выросла ровно в тысячу раз по сравнению с первоначальными 15 тысячами долларов, вокруг которых разгорелся конфликт. Рядом с птицей появилась новая табличка, представляющая ее как самую знаменитую поющую механическую птицу в мире.
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Владелец магазина даже рассказал, как планирует распорядиться деньгами, если вдруг найдется желающий заплатить такую сумму. По его словам, сотрудникам достанутся премии по 15 тысяч долларов, создатель птицы получит миллион, а часть выручки пойдет на создание специальной экспозиции, посвященной Молли. Правда, покупателей, готовых расстаться с 15 миллионами ради деревянной птички, пока не нашлось.
Когда история окончательно превратилась в интернет-сериал, в Сети появились записи камер наблюдения из магазина. Выяснилось, что Келли Кларксон провела в Art of Play всего четыре минуты и 50 секунд. На кадрах видно, как певица осматривает товары, подходит к механической птице и разговаривает с сотрудниками. Затем она возвращает один из предметов на полку, эмоционально жестикулирует возле кассы и покидает магазин. Однако есть одна проблема: видео записано без звука. Поэтому установить, что именно сказал продавец, каким тоном он разговаривал и действительно ли пытался унизить покупательницу, невозможно. В результате видеозапись, от которой многие ожидали окончательного ответа, лишь добавила поводов для новых споров.
Хотя история выглядит комично, владельцы магазина утверждают, что последствия оказались совсем не смешными. После публикаций Кларксон сотрудники начали получать оскорбления и угрозы. Негативные отзывы посыпались даже от людей, которые никогда не посещали магазин.
Адам Рубин заявил, что знаменитость с многомиллионной аудиторией фактически направила против небольшого бизнеса целую армию разгневанных поклонников. По словам владельцев, они неоднократно пытались связаться с певицей, чтобы уладить недоразумение, но пока не получили ответа. При этом Рубин подчеркнул, что Кларксон по-прежнему может посетить их магазин.
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Впрочем, скандал принес Art of Play и неожиданный результат: о маленьком магазине в Бруклине узнали по всей стране, а местные жители стали чаще заходить туда, чтобы поддержать владельцев и своими глазами увидеть знаменитую Молли. Теперь деревянная птица, которая еще недавно была просто частью интерьера, превратилась в настоящую интернет-знаменитость.