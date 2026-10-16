"Мумия" возвращается! Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова вместе спустя более 20 лет

Фрейзер не скрывает радости от возможности вновь сыграть Рика О'Коннелла, хотя понимает, что роль потребует серьезной физической подготовки. "Мы снова сядем в седло и вернемся в знакомые места... Хотя, пожалуй, мне лучше перестать об этом говорить, пока я не раскрыл слишком много", - пошутил актер. "Но одно я знаю точно - пожелайте мне удачи! Я делаю все возможное, чтобы привести свое 57-летнее тело в надлежащую форму".