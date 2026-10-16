"Мумия" возвращается! Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова вместе спустя более 20 лет
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь объединились, чтобы вернуться к ролям Рика О'Коннелла и Эвелин Карнахан в новой части знаменитой приключенческой франшизы "Мумия". Это будет их третий совместный фильм в серии. Премьера запланирована на октябрь 2027 года.
В среду, 14 октября, 57-летнего Фрейзера и 56-летнюю Вайс заметили в Лондоне, где проходят съемки четвертой части "Мумии". Оба актера были одеты в костюмы своих персонажей и, судя по фотографиям со съемочной площадки, находились в хорошем настроении. Несколькими неделями ранее фотографы уже запечатлели актеров во время съемок отдельных сцен.
Впервые Фрейзер и Вайс встретились на экране в приключенческом фильме "Мумия", вышедшем в 1999 году. Действие картины разворачивалось в Египте, где герои отправлялись на поиски древних сокровищ и сталкивались с пробудившимися сверхъестественными силами.
В 2001 году актеры вернулись к своим ролям в продолжении "Мумия возвращается". Однако в третьей части, вышедшей в 2008 году под названием "Мумия: Гробница императора драконов", Рэйчел Вайс уже не участвовала. Эвелин сыграла Мария Белло, а Фрейзер вновь предстал в образе искателя приключений Рика О'Коннелла.
Теперь Вайс и Фрейзер снова будут работать вместе. Первые сообщения о возможном возвращении актеров появились в ноябре 2025 года.
Почему новая "Мумия" не будет продолжением третьего фильма
В 2017 году студия Universal Pictures предприняла попытку перезапустить франшизу, пригласив на главную роль Тома Круза. В фильме он сыграл Ника Мортона, который случайно пробуждает древнеегипетскую принцессу Аманет в исполнении Софии Бутеллы. Студия рассчитывала, что картина станет отправной точкой для масштабной серии фильмов под названием Dark Universe. В единой киновселенной планировалось объединить разных знаменитых монстров из классических историй ужасов. Однако проект не оправдал ожиданий. Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков и не достиг желаемых финансовых результатов. Продолжения так и не последовало.
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Важно, что версия 2017 года не была четвертой частью истории Рика О'Коннелла, а представляла собой самостоятельную интерпретацию сюжета о мумии.
Новую картину снимают режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по фильмам ужасов "Крик" и "Я иду искать". Сценарий написал Дэвид Коггешол, работавший над фильмами "Matchbox the Movie" и "Семейный план".
Сюжет новой части пока держится в секрете. При этом издание The Hollywood Reporter со ссылкой на анонимный источник ранее сообщало, что события фильма 2008 года "Мумия: Гробница императора драконов" не будут учитываться в новой истории. Таким образом, создатели, вероятно, намерены развивать франшизу в другом направлении.
Кто еще появится в фильме
В августе стало известно, что к актерскому составу присоединились Кевин Дж. О'Коннор и Одед Фер, также снимавшиеся в предыдущих частях франшизы вместе с Фрейзером и Вайс.
По информации издания Deadline, в фильме сыграет и Нуман Аджар, известный по сериалу "Молодой Шерлок". Кроме того, на экране появится Майкл Джонстон, участвовавший в фильме ужасов "Одержимость", ставшем заметным кинематографическим хитом 2026 года.
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О начале съемок четвертой "Мумии" Фрейзер официально объявил 7 сентября во время интервью французскому телеканалу Canal+ на кинофестивале в Довиле. Еще в мае, появившись в телепередаче The Tonight Show, актер подтвердил возвращение оригинальных звезд и пообещал поклонникам то, чего они ждали больше двух десятилетий.
Фрейзер не скрывает радости от возможности вновь сыграть Рика О'Коннелла, хотя понимает, что роль потребует серьезной физической подготовки. "Мы снова сядем в седло и вернемся в знакомые места... Хотя, пожалуй, мне лучше перестать об этом говорить, пока я не раскрыл слишком много", - пошутил актер. "Но одно я знаю точно - пожелайте мне удачи! Я делаю все возможное, чтобы привести свое 57-летнее тело в надлежащую форму".
Поклонникам остается ждать октября 2027 года, когда легендарный дуэт вновь появится на больших экранах.