"Мой новый проект выйдет в декабре": 52-летняя Хилари Суэнк ждет третьего ребенка
Двукратная обладательница премии "Оскар" Хилари Суэнк объявила о беременности необычным способом. 52-летняя актриса ждет третьего ребенка от мужа, предпринимателя Филипа Шнайдера. Пополнение в семье ожидается в декабре.
Суэнк поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав видео, в котором участвует вся ее семья. Актриса, ее муж и их трехлетние близнецы Ая и Ом танцуют в темноте, а прикрепленные к одежде неоновые палочки создают светящиеся силуэты.
В конце ролика Хилари демонстрирует на животе маленькую светящуюся фигурку ребенка. Так актриса дала понять, что снова станет мамой.
"Многие спрашивали, над каким проектом я работаю сейчас. Мой новый проект выйдет в декабре", - с юмором подписала видео звезда.
Хилари Суэнк впервые стала мамой в 48 лет
Актриса и ее муж Филип Шнайдер познакомились в ноябре 2016 года на свидании вслепую. В августе 2018 года они поженились. В октябре 2022 года Суэнк сообщила, что ждет первенцев, причем сразу двоих.
"Я стану мамой! И не одного ребенка, а сразу двух", - рассказала она в эфире программы Good Morning America.
9 апреля 2023 года актриса объявила о рождении близнецов - сына Ома и дочери Айи. Тогда Суэнк опубликовала фотографию, на которой держала новорожденных на руках, любуясь закатом.
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"Это было нелегко. Но мальчик и девочка того стоили!" - написала она.
"Я могу уделять детям больше времени"
Хилари Суэнк не раз рассказывала о том, как изменилась ее жизнь после рождения детей. По словам актрисы, материнство в более зрелом возрасте позволило ей иначе взглянуть на воспитание и уделять семье больше внимания.
В интервью журналу People она объяснила, что в молодости была сосредоточена прежде всего на карьере. Работа занимала настолько важное место в ее жизни, что на другие планы оставалось меньше времени.
Теперь, когда ее актерская карьера уже состоялась, Суэнк может сама выбирать, когда работать, а когда посвящать время близким. Она также считает, что с годами стала терпеливее и лучше понимает себя, а это помогает ей быть более внимательной мамой.
Актриса старается оберегать личную жизнь детей от излишнего внимания публики и не показывает их лица в социальных сетях. Однако иногда делится семейными моментами, рассказывая, как материнство изменило ее повседневную жизнь.
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