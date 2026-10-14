Почти 30 лет спустя суд вынес приговор по делу об убийстве Тупака Шакура

Еще в 2008 году он упоминал свою причастность к преступлению во время конфиденциального полицейского допроса, проходившего в рамках расследования убийства Notorious B.I.G. Позднее, в 2019 году, Дэвис выпустил мемуары под названием "Compton Street Legend", в которых также рассказывал о своей роли в событиях. По версии обвинения, именно эти заявления помогли восстановить обстоятельства преступления. Суд постановил, что показания Дэвиса, ранее данные полиции, могут быть использованы против него в процессе об убийстве Шакура.