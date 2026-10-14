Почти 30 лет спустя суд вынес приговор по делу об убийстве Тупака Шакура
Спустя почти 30 лет после гибели Тупака Шакура суд в Лас-Вегасе вынес приговор бывшему главарю банды Дуэйну Дэвису. Он получил минимум 40 лет тюрьмы, но пообещал обжаловать решение, поэтому громкое дело может получить продолжение.
Бывший лидер уличной банды Дуэйн Дэвис, известный по прозвищу Keffe D, проведет в тюрьме не менее 40 лет за организацию убийства легендарного рэпера Тупака Шакура. Приговор ему вынесла 13 октября судья Лас-Вегаса Карли Кирни. Ранее, 31 июля, присяжные признали Дэвиса виновным.
Как погиб Тупак Шакур
Убийство произошло вечером 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Шакур приехал в город на боксерский поединок Майка Тайсона и Брюса Селдона. По дороге в ночной клуб Club 662 автомобиль BMW, в котором находился рэпер, настиг белый Cadillac. Один из пассажиров опустил стекло и несколько раз выстрелил в Шакура. Тяжело раненного музыканта доставили в больницу и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Однако 13 сентября, спустя шесть дней после нападения, он умер. Ему было всего 25 лет.
Смерть Шакура стала потрясением для мира хип-хопа. За короткую жизнь он успел стать мировой звездой, выпустив десять студийных альбомов. По всему миру было продано более 75 миллионов его записей. Пять альбомов рэпера занимали первое место в американском чарте Billboard 200, а восемь возглавляли рейтинг Top R&B/Hip-Hop Albums. В 2002 году Шакура включили в Зал славы хип-хопа, а в 2023 году журнал Billboard поставил его на четвертое место в списке 50 величайших рэперов всех времен.
Многолетняя вражда и подозрения
Убийство произошло на фоне жесткого противостояния между рэперами восточного и западного побережий США. В конфликт были вовлечены и связанные с хип-хоп-сценой уличные банды, в том числе Bloods и Crips.
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На протяжении десятилетий вокруг гибели Шакура возникали многочисленные теории заговора и предположения о возможных заказчиках преступления. Среди тех, кого связывали с конфликтом, был и рэпер Notorious B.I.G., прежде друживший с Шакуром, а затем ставший его непримиримым соперником. Самого Notorious B.I.G. застрелили в Лос-Анджелесе 9 марта 1997 года. Его убийство также осталось нераскрытым.
В деле Шакура обвинение утверждало, что Дэвис не стрелял в рэпера лично, но организовал нападение и обеспечил оружием своего племянника Орландо Андерсона. По версии следствия, мотивом стала месть за драку между Андерсоном и Шакуром, произошедшую за несколько часов до убийства. Сам Андерсон тоже не дожил до суда: в мае 1998 года, в возрасте 23 лет, он был застрелен во время другого конфликта между уличными группировками.
Duane “Keffe D” Davis has been sentenced to 40 years to life in prison for orchestrating the 1996 murder of Tupac Shakur ⚖️ https://t.co/PU3z3J8oKi— Kurrco (@Kurrco) October 13, 2026
Сам себя выдал?
Одним из важнейших доказательств против Дэвиса стали его собственные заявления. На протяжении многих лет он рассказывал о своей роли в убийстве, в том числе в документальных фильмах, подкастах и интервью.
Еще в 2008 году он упоминал свою причастность к преступлению во время конфиденциального полицейского допроса, проходившего в рамках расследования убийства Notorious B.I.G. Позднее, в 2019 году, Дэвис выпустил мемуары под названием "Compton Street Legend", в которых также рассказывал о своей роли в событиях. По версии обвинения, именно эти заявления помогли восстановить обстоятельства преступления. Суд постановил, что показания Дэвиса, ранее данные полиции, могут быть использованы против него в процессе об убийстве Шакура.
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Прокурор Бину Палал подчеркнул, что обвиняемый неоднократно сам рассказывал о своей ответственности за произошедшее. "Он годами говорил об этом в документальных фильмах, своих мемуарах, подкастах и во время полицейского допроса - о том, что именно он несет ответственность за убийство Тупака Шакура", - заявил прокурор.
По его словам, Дэвис был лидером банды и человеком, который отдавал приказы. "Он тот, кто отдает приказы. Во всех случаях и во всех версиях он является лидером South Side Crips. Даже если человек, отдающий приказы, сидит на переднем пассажирском сиденье в момент стрельбы, нет никаких сомнений в том, что он несет ответственность", - заявил Палал присяжным.
Защита называла его лжецом
Адвокаты Дэвиса пытались убедить присяжных, что его прежние заявления не следует воспринимать буквально. По версии защиты, он преувеличивал свою роль в убийстве, чтобы прославиться, привлечь внимание публики и заработать на продаже книги.
В заключительной речи адвокат Майкл Санфт призвал присяжных не доверять рассказам его клиента. Он утверждал, что Дэвис придумывал истории ради денег и популярности. "Нет никаких доказательств", - заявил адвокат. Однако присяжным потребовалось всего несколько часов обсуждения, чтобы признать Дэвиса виновным.
Почему дело может продолжиться
Приговор стал важным этапом расследования убийства, которое почти три десятилетия оставалось одним из самых известных нераскрытых преступлений в американской музыкальной индустрии. Тем не менее Дэвис намерен обжаловать решение суда. Поэтому, несмотря на суровый срок, поставленная точка может оказаться не окончательной.
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История убийства Шакура по-прежнему остается частью истории хип-хопа, в которой музыкальное соперничество, насилие уличных группировок и многолетние расследования переплелись в одно из самых громких уголовных дел США.