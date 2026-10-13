Голливудской звезде Сельме Блэр грозит до семи лет тюрьмы - она кусалась и дралась в самолете

Для актрисы это не первый инцидент, связанный с поведением во время авиаперелета. В 2016 году ее сняли с самолета на носилках после того, как она потеряла контроль над собой во время рейса из Мексики в Лос-Анджелес. Тогда, по сообщениям СМИ, двум медсестрам, находившимся на борту, пришлось удерживать актрису и помогать ей прийти в себя. Позднее Блэр публично извинилась за произошедшее. Она объяснила, что смешала алкоголь с лекарствами, из-за чего потеряла контроль над собой, и признала, что совершила серьезную ошибку.