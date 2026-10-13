Голливудской звезде Сельме Блэр грозит до семи лет тюрьмы - она кусалась и дралась в самолете
Американская актриса Сельма Блэр, известная по фильмам "Жестокие игры", "Блондинка в законе" и "Хеллбой", оказалась в центре громкого скандала после инцидента на борту самолета Delta Air Lines. По данным американских СМИ, актриса напала на двух бортпроводников, а затем, уже после приземления, - на полицейскую и медсестру. Сама Блэр не признала вину по предъявленным обвинениям, а ее представители утверждают, что причиной произошедшего стало неотложное медицинское состояние.
Инцидент произошел вечером 11 октября на рейсе Delta 938, следовавшем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. После сообщения о пассажирке, которая вела себя агрессивно, к самолету в аэропорту имени Джона Кеннеди вызвали правоохранителей и медицинских работников.
По информации американских СМИ, во время полета Блэр якобы ударила одного из бортпроводников и укусила другого. Власти сообщили, что пострадали два члена экипажа, причем одному из них потребовалась медицинская помощь, сообщает Euronews.
Запись переговоров пилота с диспетчерами, опубликованная американскими СМИ, свидетельствует, что командир воздушного судна просил организовать помощь после посадки. Среди упомянутых травм были кровотечение из носа и следы укусов. По сообщениям СМИ, экипажу пришлось удерживать актрису.
После приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке Блэр задержали и доставили в больницу для обследования. Однако, по версии следствия, на этом инцидент не закончился. Как сообщает издание Page Six, во время перевозки в медицинское учреждение актриса якобы ударила ногой сотрудницу полиции Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси. Позднее в больнице она, по утверждению обвинения, ударила медсестру в грудь.
Суд и возможное наказание
12 октября Блэр предстала перед судом в районе Квинс в Нью-Йорке. Ей предъявили обвинения в нападении второй степени в связи с предполагаемыми инцидентами с полицейской и медсестрой. Актриса не признала себя виновной. Суд установил залог в размере 20 000 долларов наличными или 60 000 долларов в форме залогового обязательства. После заседания Блэр освободили. Следующее слушание по делу назначено на 19 января 2027 года.
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Кроме того, федеральные правоохранительные органы расследуют обстоятельства предполагаемого нападения непосредственно на борту самолета. Дата рассмотрения федерального дела пока не назначена. Согласно публикациям американских СМИ, в случае признания виновной по соответствующим обвинениям Блэр может грозить до семи лет лишения свободы. Однако на данный момент обвинения не означают, что ее вина доказана.
Проблемы со здоровьем
Представитель Блэр заявил, что во время полета у актрисы возникло неотложное медицинское состояние, которое могло привести к предполагаемым действиям. После приземления ей оказали медицинскую помощь, а ее состояние назвали стабильным.
Во время судебного заседания адвокат также сообщил, что актриса пропустила несколько доз препарата, предназначенного для контроля тяжелых неврологических симптомов. По версии защиты, Блэр могла удариться головой, а сочетание этого обстоятельства с другими факторами полета могло вызвать сильную дезориентацию. Это объяснение представляет собой позицию защиты. Окончательные выводы о причинах произошедшего еще предстоит сделать в рамках разбирательства.
В авиакомпании Delta Air Lines заявили, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом перевозчика, а агрессивное и противоправное поведение на борту недопустимо.
Блэр уже попадала в похожую ситуацию
Для актрисы это не первый инцидент, связанный с поведением во время авиаперелета. В 2016 году ее сняли с самолета на носилках после того, как она потеряла контроль над собой во время рейса из Мексики в Лос-Анджелес. Тогда, по сообщениям СМИ, двум медсестрам, находившимся на борту, пришлось удерживать актрису и помогать ей прийти в себя. Позднее Блэр публично извинилась за произошедшее. Она объяснила, что смешала алкоголь с лекарствами, из-за чего потеряла контроль над собой, и признала, что совершила серьезную ошибку.
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В мемуарах Mean Baby, опубликованных в 2022 году, актриса также рассказывала об эпизодах, когда кусала других известных людей, в том числе Кейт Мосс. Блэр писала, что подобная реакция могла возникать, когда она испытывала сильную перегрузку.
В 2018 году актриса сообщила, что у нее рассеянный склероз. Это заболевание повлияло на ее карьеру: в последующие годы она стала реже сниматься и открыто рассказывала о трудностях жизни с диагнозом. В 2021 году Блэр сообщила о ремиссии заболевания.