Актер из "Во все тяжкие" умер в 34 года: он посвятил жизнь борьбе за права людей с инвалидностью
Звезда сериала "Во все тяжкие" Р. Дж. Митт умер в 34 года. Актер с детства жил с церебральным параличом, стал примером для миллионов зрителей и боролся за права людей с инвалидностью.
Американский актер Р.Дж. Митт, прославившийся благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в культовом сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 34 лет. О его смерти сообщили представители артиста. Новость о смерти актера появилась в понедельник, 12 октября. Представитель Митта Шон Рейли выступил с заявлением, в котором выразил скорбь в связи с утратой.
"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти любимого актера, филантропа и активного защитника прав людей с инвалидностью", - говорится в заявлении.
По информации TMZ со ссылкой на представителя правоохранительных органов, актера обнаружили мертвым в Техасе. Издание сообщило о возможном самоубийстве, однако официального подтверждения этой версии нет. Обстоятельства смерти продолжают выяснять.
Роль, которая принесла ему известность
Р.Дж. Митт начал сниматься в сериале "Во все тяжкие" в 2008 году, когда был подростком. Он сыграл Уолтера Уайта-младшего, сына главного героя, учителя химии, который становится производителем наркотиков. Персонаж Митта имеет церебральный паралич, как и сам актер.
Сериал выходил на экраны с 2008 по 2013 год и насчитывает пять сезонов. Митт появился в 56 эпизодах проекта, который завоевал мировую популярность и стал одним из самых известных телевизионных драматических произведений XXI века. Недавно газета The New York Times назвала "Во все тяжкие" лучшим телесериалом XXI века.
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Актер не раз рассказывал, что личный опыт помог ему достоверно воплотить своего персонажа. "Мой персонаж был задуман как человек с церебральным параличом. Так было с самого начала, так было всегда", - говорил Митт.
По его словам, образ Уолтера-младшего был также связан с реальным человеком - другом создателя сериала Винса Гиллигана по колледжу, у которого был церебральный паралич и который пользовался костылями с опорой на предплечья. "Поэтому играть этого персонажа было для меня очень органично", - объяснял актер.
Исполнитель главной роли в сериале Брайан Крэнстон уже отреагировална случившееся и поделился эмоциями по поводу смерти своего экранного сына. 70-летний актер опубликовал совместное фото с Миттом и написал: "Я в глубоком отчаянии, когда пишу это сегодня вечером. Мой милый сын по "Во все тяжкие", умер". Рожденный с церебральным параличом, он никогда — никогда — не использовал это как оправдание для чего-либо. Он работал со сложным съемочным графиком с огромной решимостью", — отметил Крэнстон.
Крэнстон признался, что переписывался с коллегой буквально несколько недель назад — они договаривались встретиться за ужином, но планам не суждено было сбыться. Завершая пост, актер написал: "Я не знаю, изменил бы этот ужин ход событий. Но я знаю, что любил его, мне доставляло истинное удовольствие быть с ним все эти годы на съемках сериала, и после того, как софиты на съемочной площадке "Во все тяжкие" погасли... Мне будет не хватать тебя, сын".
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Жизнь с церебральным параличом и борьба со стереотипами
Р.Дж. Митт родился 21 августа 1992 года и вырос в Джексоне, штат Миссисипи. Церебральный паралич ему диагностировали в возрасте трех лет. В детстве он пользовался специальными ортезами и костылями, а восстановление двигательных функций потребовало большой работы.
Несмотря на трудности, Митт построил актерскую карьеру и использовал свою известность, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью.
Он основал и возглавил фонд Mitte Foundation, который поддерживает благотворительные проекты и общественные инициативы. Актер также выступал за более широкое представительство людей с инвалидностью в кино и против распространенных стереотипов.
В своем заявлении представитель Митта подчеркнул, что благодаря собственному опыту жизни с церебральным параличом актер смог придать своей роли особую достоверность и способствовал повышению осведомленности общества о проблемах инвалидности и важности инклюзии.
Впереди была новая глава жизни
За пределами съемочной площадки Митт продолжал работать в кино и участвовал в других проектах, в том числе в независимых фильмах и триллерах. Он также пробовал себя в продюсировании.
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В личной жизни актера тоже происходили важные события. В прошлом году он объявил о помолвке с Кеннеди Суарес, с которой был знаком более десяти лет. В интервью журналу People Митт с теплотой говорил о своей избраннице и ожидании свадьбы. "Я счастлив, что встретил своего человека, своего партнера. Кеннеди - это для меня все. Не могу дождаться, когда мы официально оформим наши отношения и узнаем, какие приключения ждут нас впереди", - рассказывал актер.
Представитель правоохранительных органов заявил, что расследование обстоятельств смерти продолжается.