Актер из "Во все тяжкие" умер в 34 года: он посвятил жизнь борьбе за права людей с инвалидностью

Крэнстон признался, что переписывался с коллегой буквально несколько недель назад — они договаривались встретиться за ужином, но планам не суждено было сбыться. Завершая пост, актер написал: "Я не знаю, изменил бы этот ужин ход событий. Но я знаю, что любил его, мне доставляло истинное удовольствие быть с ним все эти годы на съемках сериала, и после того, как софиты на съемочной площадке "Во все тяжкие" погасли... Мне будет не хватать тебя, сын".