Якову Рафальсону исполнится 80 лет: жена рассказала, как поздравит любимого мужа
Известный актер театра и телевидения Яков Рафальсон в ноябре отметит 80-летний юбилей. Его жена Галина уже готовится к семейному празднику, а коллеги артиста собираются поздравить его в театре. Несмотря на возраст, актер продолжает активно работать сразу на нескольких площадках.
Известный актер театра и телевизионных сериалов Яков Рафальсон 5 ноября отметит 80-летие. Его жена Галина Рафальсоне, заместитель директора Рижской классической гимназии, уже готовится к семейному празднику. На премьере музыкального спектакля "Три мушкетера" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, поставленного режиссером Резией Калниней, Галина Рафальсон рассказала журналу Kas Jauns, что всегда волнуется перед премьерами мужа.
Премьера "Трех мушкетеров" в Театре Чехова (26.09.2026)
В Театре Чехова в Риге состоялась премьера постановки Резии Калнини "Три мушкетера" по мотивам романа Александра Дюма.
Особенно переживала она перед новым спектаклем, поскольку на этот раз артисту досталась непривычная для него роль.
"Он ведь не поющий актер. Когда-то маэстро Раймонд Паулс пригласил его в спектакль "Соло для актрисы и оркестра", и специально для него даже написали песню о мужчине, который не поет. Он не вокалист, поэтому пение вызывает в три раза больше волнения. Ему гораздо легче сыграть драматический спектакль, чем исполнить одну песню", - поделилась Галина.
С Яковом Рафальсоном она вместе уже более 35 лет. По ее словам, в их жизни все сложилось счастливо, поэтому годовщины свадьбы супруги обычно особо не отмечают. Однако 80-летие мужа решили отпраздновать в кругу семьи - вместе с детьми и внуками.
Театральные коллеги также готовят артисту сюрприз. Спектакль "Тартюф", который пройдет 6 ноября, посвятят юбиляру. "Знаю, что коллеги устраивают Якову вечеринку, а театр позаботится о большом торте", - рассказала Галина.
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В день рождения она пожелает мужу сохранить энергию и продолжать смотреть на жизнь глазами ребенка. По ее мнению, именно это помогает ему с радостью и интересом относиться ко всему происходящему.
"Я желаю ему сохранить его замечательную способность радоваться как ребенок", - сказала жена артиста.
При этом, по ее словам, сейчас Яков даже больше занят работой, чем десять лет назад. Он играет в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и театре Dailes, снимается в телевизионном сериале, а также озвучивает рекламу. "Он все время в работе. Я считаю, что ему нужно заниматься тем, что ему нравится и приносит радость. Я никогда не подавляла его и не удерживала от чего-либо", - подчеркнула Галина.