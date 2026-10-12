Якову Рафальсону исполнится 80 лет: жена рассказала, как поздравит любимого мужа

При этом, по ее словам, сейчас Яков даже больше занят работой, чем десять лет назад. Он играет в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и театре Dailes, снимается в телевизионном сериале, а также озвучивает рекламу. "Он все время в работе. Я считаю, что ему нужно заниматься тем, что ему нравится и приносит радость. Я никогда не подавляла его и не удерживала от чего-либо", - подчеркнула Галина.