Встреча Зендаи с первой леди Франции обернулась скандалом: что произошло на Неделе моды

Еще один пользователь увидел в поступке Зендаи подтверждение того, что молодым людям, по его мнению, все чаще не хватает хороших манер. "Впервые своими глазами убеждаюсь, что поколению Z действительно стали чужды элементарные нормы вежливости. Надо признать, что не встать в такой ситуации было своеобразной демонстрацией превосходства, хотя, скорее всего, и неосознанной", - написал он.