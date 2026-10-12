Встреча Зендаи с первой леди Франции обернулась скандалом: что произошло на Неделе моды
Голливудская актриса Зендая оказалась под шквалом критики после встречи с первой леди Франции Брижит Макрон на Неделе моды в Париже. Пользователи соцсетей возмутились тем, что звезда не встала со своего места, чтобы поприветствовать супругу президента Франции.
Две известные женщины встретились на Неделе моды в Париже, где посетили показ модного дома Louis Vuitton. Звезда фильма "Дюна" пришла на мероприятие в белом топе, синих джинсах и белом кружевном жакете с пышной отделкой из оборок. Когда к актрисе подошла первая леди Франции, Зендая встретила ее широкой улыбкой, но вставать не стала.
Брижит Макрон услышала от актрисы приветствие: "Здравствуйте, очень приятно познакомиться!" После этого Зендая пожала первой леди руку, продолжая сидеть на своем месте.
Этот момент попал на видео, которое позднее распространилось в социальной сети X и вызвало волну возмущения. К ролику прилагался комментарий: "Зендая, девочка... Все-таки стоило бы встать, когда первая леди Франции подходит поздороваться с тобой".
Многие пользователи поспешили осудить поведение актрисы. "При приветствии с любым человеком нужно вставать. Это элементарная вежливость", - написал один из комментаторов. "Безусловно, грубо! Никогда не следует пожимать кому-то руку, оставаясь при этом сидеть! Видимо, ее этому никто не научил", - добавил другой.
Еще один пользователь увидел в поступке Зендаи подтверждение того, что молодым людям, по его мнению, все чаще не хватает хороших манер. "Впервые своими глазами убеждаюсь, что поколению Z действительно стали чужды элементарные нормы вежливости. Надо признать, что не встать в такой ситуации было своеобразной демонстрацией превосходства, хотя, скорее всего, и неосознанной", - написал он.
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Некоторые обратили внимание и на то, что Зендая не поднялась со своего места, когда с ней поздоровался Бернар Арно, глава концерна LVMH, которому принадлежит в том числе модный дом Louis Vuitton. "Этот мужчина - владелец группы LVMH. Перед ним-то стоило бы встать, ведь ему принадлежит практически вся индустрия моды", - отметил один из комментаторов.
"Принято вставать при приветствии с человеком старшего возраста или более высокого общественного положения, особенно если он сам подходит к тебе, - написал другой пользователь. - Тем более если речь идет о первой леди страны и человеке, которому принадлежит бренд, который ты представляешь".
Впрочем, нашлись и те, кто поспешил защитить актрису, посчитав обвинения чрезмерными. Сторонники Зендаи напомнили, что она "не является иностранным дипломатическим представителем" и "не является гражданкой Франции", поэтому требовать от нее строгого соблюдения особого протокола не стоит. Еще один комментатор предположил, что актриса просто не ожидала такой встречи и растерялась. "Похоже, ее застали врасплох... Ничего особенного", - написал он.