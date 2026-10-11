Кудряшке Сью уже 45! Что стало с юной кинозвездой и где она сейчас?

На самом деле Алисан Портер попала в индустрию развлечений очень рано. Уже в пятилетнем возрасте она победила в категории юных вокалистов телевизионного конкурса талантов Star Search. Еще до "Кудряшки Сью" она успела сняться в фильмах "Родительский переполох", "Стелла" и "До самой смерти".