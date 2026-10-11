Кудряшке Сью уже 45! Что стало с юной кинозвездой и где она сейчас?
Фото: Vida Press
Алисан от природы вовсе не кудрявая. Для роли Сью ей делали химическую завивку. Актриса рассказывала, что мечтает вернуть свои прямые волосы и жаловалась, что завивка портит их.
Зарубежные звезды

Кудряшке Сью уже 45! Что стало с юной кинозвездой и где она сейчас?

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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В 1991 году ее кудрявые волосы, широкая улыбка и озорной характер покорили зрителей семейного фильма "Кудряшка Сью". На тот момент исполнительнице главной роли Алисан Портер было всего десять лет. С премьеры картины прошло уже 35 лет, и за это время юная кинозвезда успела уйти из актерской профессии, пережить тяжелый период в жизни и эффектно вернуться в центр внимания.

"Кудряшка Сью" сделала Алисан Портер знаменитой

Фильм "Кудряшка Сью" вышел в американский прокат 25 октября 1991 года. Это была последняя картина знаменитого режиссера и сценариста Джона Хьюза, которую он поставил самостоятельно. В историю кино Хьюз также вошел благодаря таким фильмам, как "Клуб «Завтрак»", "Феррис Бьюллер берет выходной" и сценарию рождественской классики "Один дома".

По сюжету бездомный Билл Дансер, которого сыграл Джеймс Белуши, вместе с маленькой Сью выживает благодаря различным безобидным аферам. Их жизнь меняется после знакомства с состоятельной чикагской адвокатессой Грей Эллисон, роль которой исполнила Келли Линч.

Фото: Vida Press
Партнером Алисан по фильму стал Джеймс Белуши.
Партнером Алисан по фильму стал Джеймс Белуши.

Хотя "Кудряшка Сью" не стала одним из крупнейших кассовых хитов 1991 года, фильм добился заметного коммерческого успеха. В американских кинотеатрах он собрал около 33,7 миллиона долларов и занял примерно 40-е место в годовом рейтинге кассовых сборов.

Во многих странах фильм продолжил жить благодаря телевизионным показам и домашнему видео. А образ Сью в исполнении Портер стал одним из самых узнаваемых персонажей семейного кино начала 1990-х годов.

После "Кудряшки Сью" жизнь пошла по другому пути

На самом деле Алисан Портер попала в индустрию развлечений очень рано. Уже в пятилетнем возрасте она победила в категории юных вокалистов телевизионного конкурса талантов Star Search. Еще до "Кудряшки Сью" она успела сняться в фильмах "Родительский переполох", "Стелла" и "До самой смерти".

Фото: Vida Press
Образ Сью в исполнении Портер стал одним из самых узнаваемых персонажей семейного кино начала 1990-х годов.
Образ Сью в исполнении Портер стал одним из самых узнаваемых персонажей семейного кино начала 1990-х годов.

Однако после детской славы Портер постепенно отошла от кино. Повзрослев, она все больше внимания уделяла тому, что интересовало ее еще до начала актерской карьеры, - музыке и музыкальному театру.

Она выступала на Бродвее, в том числе в возобновленной постановке мюзикла A Chorus Line, а позднее начала выпускать собственную музыку.

Роль в "Кудряшке Сью" осталась самой известной работой Портер в кино. Именно с этим персонажем зрители до сих пор чаще всего ее ассоциируют.

Актриса не скрывала, что в молодости столкнулась с серьезными проблемами, связанными с алкоголем и наркотиками. Позже она открыто рассказала о своей зависимости и сообщила, что ведет трезвый образ жизни с 2007 года.

Фото: Vida Press
Так Алисан Портер выглядит сейчас. Узнать в ней ту самую "кудряшку" очень сложно.
Так Алисан Портер выглядит сейчас. Узнать в ней ту самую "кудряшку" очень сложно.

Спустя четверть века она вновь покорила зрителей

В 2016 году Портер удивила американскую публику, приняв участие в десятом сезоне телевизионного шоу The Voice. Она попала в команду Кристины Агилеры и в итоге одержала победу во всем конкурсе.

Таким образом, женщина, которую миллионы зрителей помнили как маленькую Кудряшку Сью, спустя четверть века вновь заявила о себе на телевидении - уже в совершенно другом амплуа.

Чем "Кудряшка Сью" занимается сегодня?

Сегодня Алисан Портер уже 45 лет. Она позиционирует себя прежде всего как певица и автор песен, а не как актриса. Более того, сейчас в ее музыкальной карьере начался новый этап.

18 сентября 2026 года Портер выпустила свой пятый студийный альбом под названием PORTER. В альбом вошли десять песен, в которых она обращается к темам женской жизни, материнства, перемен и поиска себя в среднем возрасте.

Многое изменилось и в личной жизни певицы. Она воспитывает троих детей, а в 2023 году вышла замуж за своего давнего возлюбленного, профессионального танцора Джастина де Веру.

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"Один дома"

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