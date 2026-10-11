Кудряшке Сью уже 45! Что стало с юной кинозвездой и где она сейчас?
В 1991 году ее кудрявые волосы, широкая улыбка и озорной характер покорили зрителей семейного фильма "Кудряшка Сью". На тот момент исполнительнице главной роли Алисан Портер было всего десять лет. С премьеры картины прошло уже 35 лет, и за это время юная кинозвезда успела уйти из актерской профессии, пережить тяжелый период в жизни и эффектно вернуться в центр внимания.
"Кудряшка Сью" сделала Алисан Портер знаменитой
Фильм "Кудряшка Сью" вышел в американский прокат 25 октября 1991 года. Это была последняя картина знаменитого режиссера и сценариста Джона Хьюза, которую он поставил самостоятельно. В историю кино Хьюз также вошел благодаря таким фильмам, как "Клуб «Завтрак»", "Феррис Бьюллер берет выходной" и сценарию рождественской классики "Один дома".
По сюжету бездомный Билл Дансер, которого сыграл Джеймс Белуши, вместе с маленькой Сью выживает благодаря различным безобидным аферам. Их жизнь меняется после знакомства с состоятельной чикагской адвокатессой Грей Эллисон, роль которой исполнила Келли Линч.
Хотя "Кудряшка Сью" не стала одним из крупнейших кассовых хитов 1991 года, фильм добился заметного коммерческого успеха. В американских кинотеатрах он собрал около 33,7 миллиона долларов и занял примерно 40-е место в годовом рейтинге кассовых сборов.
Во многих странах фильм продолжил жить благодаря телевизионным показам и домашнему видео. А образ Сью в исполнении Портер стал одним из самых узнаваемых персонажей семейного кино начала 1990-х годов.
После "Кудряшки Сью" жизнь пошла по другому пути
На самом деле Алисан Портер попала в индустрию развлечений очень рано. Уже в пятилетнем возрасте она победила в категории юных вокалистов телевизионного конкурса талантов Star Search. Еще до "Кудряшки Сью" она успела сняться в фильмах "Родительский переполох", "Стелла" и "До самой смерти".
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Однако после детской славы Портер постепенно отошла от кино. Повзрослев, она все больше внимания уделяла тому, что интересовало ее еще до начала актерской карьеры, - музыке и музыкальному театру.
Она выступала на Бродвее, в том числе в возобновленной постановке мюзикла A Chorus Line, а позднее начала выпускать собственную музыку.
Роль в "Кудряшке Сью" осталась самой известной работой Портер в кино. Именно с этим персонажем зрители до сих пор чаще всего ее ассоциируют.
Актриса не скрывала, что в молодости столкнулась с серьезными проблемами, связанными с алкоголем и наркотиками. Позже она открыто рассказала о своей зависимости и сообщила, что ведет трезвый образ жизни с 2007 года.
Спустя четверть века она вновь покорила зрителей
В 2016 году Портер удивила американскую публику, приняв участие в десятом сезоне телевизионного шоу The Voice. Она попала в команду Кристины Агилеры и в итоге одержала победу во всем конкурсе.
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Таким образом, женщина, которую миллионы зрителей помнили как маленькую Кудряшку Сью, спустя четверть века вновь заявила о себе на телевидении - уже в совершенно другом амплуа.
Чем "Кудряшка Сью" занимается сегодня?
Сегодня Алисан Портер уже 45 лет. Она позиционирует себя прежде всего как певица и автор песен, а не как актриса. Более того, сейчас в ее музыкальной карьере начался новый этап.
18 сентября 2026 года Портер выпустила свой пятый студийный альбом под названием PORTER. В альбом вошли десять песен, в которых она обращается к темам женской жизни, материнства, перемен и поиска себя в среднем возрасте.
Многое изменилось и в личной жизни певицы. Она воспитывает троих детей, а в 2023 году вышла замуж за своего давнего возлюбленного, профессионального танцора Джастина де Веру.