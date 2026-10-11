"Завтраку у Тиффани" 65 лет: малоизвестные факты о культовом фильме с Одри Хепберн
Фильм "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн стал классикой Голливуда, но за его элегантностью скрывается немало неожиданных историй. Мэрилин Монро могла сыграть Холли, Стив Маккуин - ее возлюбленного, а знаменитая песня "Moon River" едва не исчезла из фильма.
На этой неделе исполняется 65 лет с момента выхода на экраны одной из самых узнаваемых романтических картин Голливуда - "Завтрак у Тиффани" (Breakfast at Tiffany's). Фильм режиссера Блейка Эдвардса впервые показали в 1961 году. Со временем он стал настоящей классикой кино, а героиня Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн - одним из самых знаменитых женских образов в истории кинематографа.
В центре сюжета - молодой писатель Пол, который переезжает в новую квартиру в Нью-Йорке и знакомится с очаровательной соседкой Холли. Он постепенно влюбляется в красивую и непредсказуемую женщину, которая удивляет его экстравагантным образом жизни, эксцентричностью и стремлением сохранить свободу - не принадлежать никому и, следовательно, не влюбляться.
Фильм основан на одноименной повести американского писателя Трумена Капоте, опубликованной в 1958 году. Главные роли исполнили Одри Хепберн и Джордж Пеппард.
"Завтрак у Тиффани" не только полюбился зрителям, но и добился признания профессионального сообщества. Картина получила пять номинаций на премию "Оскар" и выиграла две статуэтки - за лучшую оригинальную музыку и лучшую оригинальную песню "Moon River", написанную композитором Генри Манчини.
Со временем влияние фильма вышло далеко за пределы кино. Черное платье Хепберн, жемчужное ожерелье, высокая прическа и знаменитая сцена у витрины Tiffany & Co. стали частью массовой культуры. Даже спустя более шести десятилетий картина остается одной из самых известных голливудских лент XX века.
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Однако за элегантными нарядами и романтической историей скрывается немало любопытных подробностей.
Мэрилин Монро могла сыграть Холли Голайтли
Автор повести Трумен Капоте изначально хотел видеть в роли Холли Голайтли Мэрилин Монро, которая в то время была одной из самых популярных актрис Голливуда.
Однако консультант и преподаватель актерского мастерства Монро Пола Страсберг посоветовала ей отказаться от роли. Она опасалась, что образ женщины, оказывающей мужчинам интимные услуги за деньги, может негативно повлиять на репутацию актрисы.
Когда студия Paramount Pictures выбрала на главную роль Одри Хепберн, Капоте не скрывал разочарования. Он даже утверждал, что студия его обманула, а подбор актеров оказался крайне неудачным.
Позднее писатель предполагал, что в возможной новой экранизации Холли могли бы сыграть актрисы Тьюсдей Уэлд или Джоди Фостер.
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Одри Хепберн тоже сомневалась, подходит ли ей эта роль
Сегодня образ Холли Голайтли практически невозможно отделить от Одри Хепберн. Однако сама актриса поначалу не была уверена, что справится с этой работой.
Хепберн считала героиню сложной и непохожей на персонажей, которых ей доводилось играть прежде. Она опасалась, что ей не хватит опыта и актерских навыков, чтобы убедительно воплотить столь необычный образ.
В конце концов режиссер Блейк Эдвардс убедил актрису согласиться. Позднее Хепберн объясняла, что его подход к работе основывался на спонтанности, которая хорошо сочеталась с ее собственным актерским стилем.
Стив Маккуин мог сыграть Пола
Роль Пола Варжака также могла достаться другому актеру. Блейк Эдвардс хотел пригласить на эту роль Стива Маккуина, который в то время только укреплял свои позиции в Голливуде.
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Однако Маккуин был связан контрактом с телевизионным сериалом "Wanted: Dead or Alive". Руководство телеканала CBS и продюсеры проекта не захотели освобождать актера от съемок ради участия в фильме.
Эдвардс предлагал продюсерам и кандидатуру Тони Кертиса. Актер заинтересовался ролью, но создатели картины не поддержали этот вариант.
В итоге Пола сыграл Джордж Пеппард, ставший романтическим партнером героини Хепберн.
Джордж Пеппард раздражал коллег на съемочной площадке
Несмотря на то что роль в итоге досталась Джорджу Пеппарду, режиссер Блейк Эдвардс изначально не хотел видеть его в фильме. По некоторым свидетельствам, Эдвардс даже вставал на колени перед продюсерами Мартином Джуроу и Ричардом Шепердом, умоляя их не утверждать Пеппарда на эту роль.
Отношения режиссера и актера во время съемок тоже складывались непросто. Пеппард, как сообщается, мог игнорировать указания Эдвардса, если не соглашался с его решениями.
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С ним было нелегко и некоторым коллегам. Одри Хепберн раздражало, что актер слишком много анализировал происходящее. Она считала его напыщенным.
Актриса Патриша Нил, которая знала Пеппарда еще до съемок, полагала, что он слишком старался представить себя классическим голливудским сердцеедом. Ей также казалось неправдоподобным, что героиня, которую она играла, могла бы настолько доминировать над персонажем Пеппарда.
Сценаристу пришлось обхитрить цензоров
Работа над сценарием оказалась непростой. Сначала адаптировать повесть Капоте для кино пытался сценарист Самнер Локк Эллиотт, но позднее проект передали Джорджу Аксельроду, который также написал сценарии к фильмам "Зуд седьмого года" и "Маньчжурский кандидат".
Аксельрод существенно изменил исходную историю, в том числе отказавшись от более мрачного и неоднозначного финала.
Одновременно он намеренно включил в сценарий несколько сексуально двусмысленных сцен с Полом, хотя не собирался сохранять их все в окончательной версии. Сценарист рассчитывал, что цензоры сосредоточатся именно на этих эпизодах и уделят меньше внимания образу жизни Холли и неоднозначности ее характера.
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По этой версии, прием сработал: внимание цензоров в значительной степени переключилось на персонажа Пола.
Песню "Moon River" едва не вырезали из фильма
Сегодня невозможно представить "Завтрак у Тиффани" без "Moon River", однако когда-то знаменитая песня могла вообще не попасть в окончательную версию картины.
Автор текста Джонни Мерсер первоначально назвал композицию "Blue River", но выяснил, что такое название уже использовалось для других песен.
Композитору Генри Манчини понадобился примерно месяц, чтобы найти подходящую мелодию. Позднее он признавался, что это была одна из самых сложных его работ: ему было непросто представить, какую песню могла бы исполнять Холли, сидя на пожарной лестнице.
Согласно одной из версий истории, после первого тестового показа фильма руководитель Paramount Pictures потребовал убрать композицию. Одри Хепберн категорически возразила и якобы заявила, что это произойдет только "через ее труп".
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Существуют и другие версии событий. По некоторым данным, удалить песню потребовал один из продюсеров. Другие источники утверждают, что против руководства студии выступил продюсер Ричард Шеперд.
Как бы то ни было, "Moon River" осталась в фильме, и это решение оказалось удачным. Позднее композиция получила "Оскар" как лучшая оригинальная песня.
Была ли Холли Голайтли проституткой?
Образ жизни Холли Голайтли нередко интерпретировали как проституцию, однако сам Трумен Капоте с таким определением не соглашался.
В интервью журналу Playboy в 1968 году писатель объяснял, что Холли не была проституткой в традиционном понимании. У нее не было постоянной работы, зато она сопровождала состоятельных мужчин в рестораны и ночные клубы, рассчитывая получить взамен подарки, драгоценности или деньги. Иногда, если сама этого хотела, она могла пригласить кого-то из своих спутников домой.
Капоте называл таких женщин своего рода "американскими гейшами". По его мнению, образ Холли был тесно связан с эпохой, в которой разворачивалась история, и характерными для того времени общественными нравами.
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Кто вдохновил Трумена Капоте на создание Холли?
На протяжении многих лет выдвигались разные версии о том, какая женщина стала прототипом Холли Голайтли. Среди возможных источников вдохновения называли наследницу знаменитого семейства Вандербильтов Глорию Вандербильт, танцовщицу Джоан Маккракен, писательницу Мейв Бреннан, модель и актрису Сьюзи Паркер, а также нескольких подруг и знакомых Капоте.
Некоторые предполагали, что образ Холли мог быть частично навеян матерью писателя Лили Мэй. Эту версию связывали в том числе с тем, что настоящее имя героини в повести - Лула Мэй.
Сам Капоте иронично называл споры о прототипе своей героини "тотализатором Холли Голайтли". Он утверждал, что вдохновением для персонажа стала женщина, которая в начале 1940-х годов жила этажом ниже него.
Однажды женщина по имени Бонни Голайтли даже подала на писателя в суд, обвинив его в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. Она утверждала, что Холли была создана по ее образу и подобию, но доказать свою версию в суде ей не удалось.
Почему фильм называется "Завтрак у Тиффани"?
Название фильма позаимствовано из повести Трумена Капоте, на которой основана картина. Для Холли Голайтли знаменитый нью-йоркский ювелирный магазин Tiffany & Co. - гораздо больше, чем место, где продаются дорогие украшения. Он символизирует безопасность, спокойствие и ту жизнь, о которой она мечтает.
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Когда Холли охватывает тревога, которую она сама называет "mean reds", она отправляется к Tiffany. Так героиня описывает состояние страха и беспокойства, причину которых не всегда может объяснить даже себе. Обстановка магазина успокаивает ее: Холли кажется, что в таком красивом и упорядоченном месте ничего плохого произойти не может.
Фильм 1961 года превратил эту идею в одну из самых узнаваемых сцен в истории кино. В самом начале картины героиня Одри Хепберн ранним утром стоит у витрины Tiffany & Co. на Пятой авеню в Нью-Йорке, пьет кофе и завтракает, рассматривая украшения.