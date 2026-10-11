"Завтраку у Тиффани" 65 лет: малоизвестные факты о культовом фильме с Одри Хепберн

Когда Холли охватывает тревога, которую она сама называет "mean reds", она отправляется к Tiffany. Так героиня описывает состояние страха и беспокойства, причину которых не всегда может объяснить даже себе. Обстановка магазина успокаивает ее: Холли кажется, что в таком красивом и упорядоченном месте ничего плохого произойти не может.