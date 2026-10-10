Это настоящая Сьюзен Делл? После встречи с Трампом все обсуждают жену миллиардера Майкла Делла
После встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в центре внимания оказалась жена миллиардера Майкла Делла Сьюзен. Ее движения и мимика на видео вызвали бурные дискуссии в социальных сетях: пользователи стали гадать, действительно ли на записи запечатлена настоящая Сьюзен Делл.
На видео, которое широко распространилось в соцсетях, видно, как Сьюзен стоит рядом с Трампом, пока тот обращается к присутствующим. В ролике Делл покачивается и необычно двигает головой.
После распространения видео пользователи начали обсуждать внешность и поведение Сьюзен. Некоторые предположили, что запись могла быть создана с помощью искусственного интеллекта. Другие сравнили ее старые и новые фотографии и высказали предположения о возможных пластических операциях.
Встреча в Белом доме состоялась 7 октября. Основной темой стала программа Trump Accounts, предусматривающая создание инвестиционных счетов для американских детей. В своем выступлении Сьюзен Делл рассказала о письмах, которые они с мужем получают от детей и их семей.
"За последний месяц, когда наши средства начали поступать на миллионы детских счетов, мы с Майклом получили множество писем от родителей, детей и бабушек с дедушками. Это были прекрасные письма, которые глубоко нас тронули", - рассказала она.
Супруги Делл пообещали выделить на программу 6,25 млрд долларов. Эти средства предназначены для финансирования инвестиционных счетов детей. Во время встречи Майкл Делл сообщил, что к 7 октября деньги уже поступили на десять миллионов счетов, а на остальные их планируется перечислить до конца недели.
После выступления Сьюзен Дональд Трамп обратился к ее мужу с вопросом: "Майкл, а она не собирается баллотироваться на выборах?" Затем президент США добавил: "Потому что я немедленно поддержал бы ее. У нее моя полная и безоговорочная поддержка. Отличная работа".
Майкл Делл - основатель компании Dell Technologies. В 1999 году он вместе с женой основал благотворительный фонд Michael & Susan Dell Foundation.