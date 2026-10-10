Это настоящая Сьюзен Делл? После встречи с Трампом все обсуждают жену миллиардера Майкла Делла

После выступления Сьюзен Дональд Трамп обратился к ее мужу с вопросом: "Майкл, а она не собирается баллотироваться на выборах?" Затем президент США добавил: "Потому что я немедленно поддержал бы ее. У нее моя полная и безоговорочная поддержка. Отличная работа".