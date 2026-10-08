Сигурни Уивер отмечает 77-летие: секрет ее культовой роли Эллен Рипли

Даже в 77 лет Уивер не собирается прощаться с крупными кинофраншизами. В 2026 году она также присоединилась к вселенной "Звездных войн", сыграв полковника Уорда в фильме "Звездные войны: Мандалорец и Грогу". Но сколько бы ролей ни было еще в ее карьере, имя Уивер, скорее всего, навсегда останется тесно связано с Эллен Рипли - героиней, которая изначально задумывалась совершенно иначе, но в итоге помогла изменить место женщин в боевом кино и научной фантастике.