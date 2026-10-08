Сигурни Уивер отмечает 77-летие: секрет ее культовой роли Эллен Рипли
Сигурни Уивер исполняется 77 лет, а ее Эллен Рипли до сих пор остается одной из самых узнаваемых героинь научной фантастики. Но мало кто знает, что создатели "Чужого" изначально вообще не планировали делать Рипли женщиной.
Сегодня, 8 октября, 77-летие отмечает одна из самых известных голливудских актрис Сигурни Уивер. В ее карьере немало ярких ролей, однако особое место в истории кино занимает бесстрашная Эллен Рипли из франшизы "Чужие". Интересно, что персонаж, сделавший Уивер мировой звездой и одной из самых известных героинь научной фантастики, изначально вовсе не задумывался как женщина.
Широкую известность Сигурни Уивер получила в 1979 году, когда на экраны вышел научно-фантастический фильм ужасов Ридли Скотта "Чужой". В то время у Уивер еще не было большого киноопыта, однако роль Эллен Рипли изменила все. Первоначальная идея фильма существенно отличалась от того, что в итоге увидели зрители. Сама Уивер рассказывала, что в первоначальном сценарии персонажи были мужчинами, а выжившим в конце истории также должен был стать мужчина.
Позднее продюсеры Уолтер Хилл и Дэвид Гайлер решили изменить пол нескольких персонажей. Превращение Рипли в женщину не задумывалось как специальное феминистское заявление - создатели хотели удивить зрителей, которые не ожидали бы, что именно женщина в итоге станет главным героем истории.
Интересно и то, что Уивер изначально даже не была главной претенденткой на роль Рипли. Актриса рассказывала, что сначала претендовала на роль Ламберт, однако в процессе кастинга все изменилось. Режиссер Ридли Скотт позднее вспоминал, что Уивер нашли сравнительно поздно - примерно за две недели до начала съемок подходящую исполнительницу роли Рипли еще не удалось найти.
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Рипли в исполнении Уивер не была типичной героиней фильмов ужасов, которую должен кто-то спасать. Она была прагматичной, сильной и могла самостоятельно бороться за выживание. Со временем Рипли стала одной из самых узнаваемых женщин-персонажей в истории кино и существенно повлияла на представление о том, какой может быть женщина в боевиках и научной фантастике.
Sigourney Weaver Celebrates 77th Birthday with Global Tributes https://t.co/vifzxXRWcM— Mr Vegies (@mrvegies) October 8, 2026
Уивер несколько раз возвращалась к роли Рипли. Особенно успешным стал сиквел "Чужие", вышедший в 1986 году и снятый Джеймсом Кэмероном. За роль Рипли Уивер была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса - достижение, которое в то время было особенно необычным для исполнительницы главной роли в научно-фантастическом и боевом фильме.
Однако карьера Уивер далеко не ограничивается борьбой со злобными инопланетянами. Актриса стала одной из самых ярких голливудских звезд 1980-х и 1990-х годов, сыграв в таких фильмах, как "Охотники за привидениями", "Гориллы в тумане" и "Деловая женщина". В 1989 году на церемонии "Оскар" она была номинирована сразу в двух актерских категориях - за главную роль в фильме "Гориллы в тумане" и за роль второго плана в "Деловой женщине".
Спустя несколько десятилетий после успеха "Чужого" актриса получила еще одну огромную научно-фантастическую франшизу - "Аватар" Джеймса Кэмерона. В первом фильме она сыграла доктора Грейс Огустин, а позднее вернулась во франшизу уже в другой роли.
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Даже в 77 лет Уивер не собирается прощаться с крупными кинофраншизами. В 2026 году она также присоединилась к вселенной "Звездных войн", сыграв полковника Уорда в фильме "Звездные войны: Мандалорец и Грогу". Но сколько бы ролей ни было еще в ее карьере, имя Уивер, скорее всего, навсегда останется тесно связано с Эллен Рипли - героиней, которая изначально задумывалась совершенно иначе, но в итоге помогла изменить место женщин в боевом кино и научной фантастике.