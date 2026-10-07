Почему Сара Джессика Паркер годами хранит наряды Кэрри Брэдшоу, но никогда их не надевает?
Гардероб Кэрри Брэдшоу десятилетиями остается одним из главных символов шоу "Секс в большом городе", но сама актриса Сара Джессика Паркер почти не носит культовые наряды героини. Она объяснила, почему проводит эту четкую границу.
Сара Джессика Паркер рассказала, почему никогда не носит одежду, в которой снималась в сериале "Секс в большом городе". Об этом Паркер рассказала на гала-вечере Нью-Йоркского балета 2026 года.
"Нет, я никогда не ношу ничего из гардероба сериала. Все наряды до сих пор у меня - я сохранила их как архив, но сама эту одежду не ношу. Никогда не носила", - заявила Паркер.
Актриса также объяснила, почему так четко отделяет свой личный стиль от гардероба знаменитой героини. "Кэрри Брэдшоу и я - две совершенно разные личности. Это было бы все равно что ходить каждый день в костюме Сары Сандерсон", - сказала она, имея в виду ведьму, которую сыграла в фильме "Фокус-покус".
Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»
Гардероб Кэрри Брэдшоу находится во владении Паркер еще со времен первых сезонов сериала. В свое время актриса позаботилась о том, чтобы в ее контракт включили специальное условие, позволявшее ей сохранить все наряды и аксессуары, использованные во время съемок.
Паркер сыграла Кэрри Брэдшоу во всех шести сезонах сериала "Секс в большом городе" ("Sex and the City"), выходивших с 1998 по 2004 год. Она вернулась к этой роли и в двух полнометражных фильмах - в 2008 и 2010 годах, а также в продолжении сериала "И просто так..." ("And Just Like That..."), которое выходило с 2021 по 2025 год.
Прощаясь с персонажем, который сопровождал ее почти три десятилетия, Паркер написала: "Кэрри Брэдшоу 27 лет определяла ритм моей профессиональной жизни. Мне кажется, что из всех своих персонажей именно ее я любила больше всего".
Читайте продолжение после рекламы
Впрочем, в августе 2025 года Паркер призналась журналу People, что некоторые наряды из хранящегося у нее архива она все же иногда надевала за пределами съемочной площадки. Однако это происходило крайне редко и только в тщательно выбранных случаях. "У меня нет никакого желания смешивать свою жизнь с жизнью Кэрри или делать ее частью моей повседневной жизни", - сказала тогда актриса.