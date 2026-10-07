Почему Сара Джессика Паркер годами хранит наряды Кэрри Брэдшоу, но никогда их не надевает?

Впрочем, в августе 2025 года Паркер призналась журналу People, что некоторые наряды из хранящегося у нее архива она все же иногда надевала за пределами съемочной площадки. Однако это происходило крайне редко и только в тщательно выбранных случаях. "У меня нет никакого желания смешивать свою жизнь с жизнью Кэрри или делать ее частью моей повседневной жизни", - сказала тогда актриса.