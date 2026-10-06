Ей было всего 10 лет, когда о ней заговорил Голливуд. Как сегодня живет звезда фильма "Маленькая мисс Счастье"
Эбигейл Бреслин прославилась в 10 лет благодаря "Маленькой мисс Счастье", стала номинанткой на "Оскар", пережила тяжелые испытания и теперь, в 30, продолжает успешную актерскую карьеру.
Желтый фургон Volkswagen, огромные очки и неловкий танец на детском конкурсе красоты сделали Эбигейл Бреслин одной из самых ярких юных звезд 2000-х. В роли Оливии Хувер в фильме "Маленькая мисс Счастье" она прославилась еще ребенком. Сегодня актрисе 30 лет, и она признает: от фильма, который изменил ее жизнь, полностью уйти невозможно.
Родившаяся в Нью-Йорке Бреслин впервые появилась перед камерой уже в три года - она снялась в рекламе сети магазинов игрушек Toys R Us. В шесть лет актриса сыграла в триллере М. Найта Шьямалана "Знаки", где ее партнерами были Мэл Гибсон и Хоакин Феникс.
Но настоящий прорыв произошел несколько лет спустя. В 2006 году на экраны вышла "Маленькая мисс Счастье" - независимая комедия о довольно необычной семье, которая отправляется через всю Америку на старом желтом фургоне, чтобы маленькая Оливия смогла принять участие в детском конкурсе красоты.
Создатели фильма вряд ли могли представить, каким феноменом он станет. Картина получила четыре номинации на "Оскар" и две статуэтки. Одной из номинанток стала сама Бреслин - в категории "Лучшая актриса второго плана". На момент объявления номинаций ей было всего 10 лет, и Бреслин стала одной из самых юных актрис в истории "Оскара", претендовавших на награду в этой категории.
При этом сама девочка тогда до конца не понимала, что происходит. В 2026 году на фестивале Sundance, вспоминая премьеру фильма 20 лет назад, Бреслин рассказала, что вначале даже не знала, что такое Sundance. Когда после показа весь зал встал и начал аплодировать, девятилетняя Эбигейл встревоженно спросила маму, не нужно ли всем эвакуироваться. Маме пришлось объяснить ей, что на самом деле происходящее означает нечто очень хорошее.
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Одна из самых известных сцен фильма - необычный танец Оливии в финале конкурса красоты под песню Рика Джеймса "Super Freak". Оказывается, этот эпизод преследовал актрису практически всю жизнь. В этом году Бреслин призналась, что друзья до сих пор подшучивают над ней из-за знаменитого танца. На собственной свадьбе актриса даже специально позаботилась о том, чтобы "Super Freak" не попала в список песен. Иначе, по ее словам, друзья наверняка попытались бы уговорить ее повторить знаменитое выступление.
Для многих детей-актеров огромный успех становится вершиной карьеры, которую уже во взрослом возрасте повторить не удается. С Бреслин произошло иначе. После "Маленькой мисс Счастье" она получила роли в фильмах "Рецепт любви", "Остров Ним", "Точно, возможно" и эмоциональной драме "Мой ангел-хранитель". В 2009 году Бреслин сыграла Литл-Рок в комедийном хорроре "Добро пожаловать в Zомбилэнд", где ее партнерами стали Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон. Через десять лет актриса вернулась к этой роли в продолжении "Zомбилэнд: Контрольный выстрел".
По мере взросления Бреслин все чаще выбирала более мрачные и сложные роли. Она снялась в фильмах "Август: Графство Осейдж", "Мэгги", сериале "Королевы крика", а также в драме 2021 года "Стиллуотер" вместе с Мэттом Дэймоном.
При этом за образом жизнерадостной Оливии скрывается и тяжелый личный опыт. В 2017 году Бреслин рассказала, что пережила сексуальное насилие. Позже актриса объяснила, почему в тот момент не обратилась в полицию, рассказав о пережитом шоке, страхе и последствиях посттравматического стресса. Позже Бреслин также говорила о насильственных отношениях и использовала свою публичную площадку, чтобы рассказывать молодым людям о тревожных признаках нездоровых отношений.
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Еще одним тяжелым ударом для актрисы стала смерть отца. В 2021 году Майкл Бреслин умер в возрасте 78 лет от осложнений, вызванных Covid-19. Даже спустя годы после его смерти актриса продолжала публично писать о том, как сильно скучает по отцу.
В личной жизни Бреслин уже несколько лет вместе с Айрой Кунански, который не связан с киноиндустрией. Они начали встречаться в 2017 году, в 2022-м обручились, а в январе 2023 года поженились. Забавная деталь их знакомства заключается в том, что Кунански, впервые встретив Бреслин, якобы даже не до конца понимал, насколько она известна.
В 2026 году актриса очень просто описала свой брак: ее муж - ее лучший друг. Хотя и в совместной жизни есть небольшие бытовые проблемы. Бреслин с юмором рассказывала, что супруг иногда забирает себе одеяло и не всегда достаточно хорошо следит за чистотой своей раковины.
В этом году Бреслин отметила 30-летие, но ее карьера продолжается. Netflix подтвердил, что актриса присоединилась к четвертому и заключительному сезону популярного сериала "Ночной агент". Съемки уже завершены, а премьера сезона запланирована на 2027 год.
Недавно Бреслин вновь оказалась там, где когда-то начался ее большой прорыв. На фестивале Sundance актриса вместе с Полом Дано, Тони Коллетт, Грегом Кинниром и создателями фильма отметила 20-летие "Маленькой мисс Счастье". Похоже, образ маленькой Оливии Хувер навсегда останется частью истории Эбигейл Бреслин - даже несмотря на то, что за прошедшие 20 лет она успела превратиться из детской звезды в востребованную взрослую актрису.