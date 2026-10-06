Ей было всего 10 лет, когда о ней заговорил Голливуд. Как сегодня живет звезда фильма "Маленькая мисс Счастье"

При этом сама девочка тогда до конца не понимала, что происходит. В 2026 году на фестивале Sundance, вспоминая премьеру фильма 20 лет назад, Бреслин рассказала, что вначале даже не знала, что такое Sundance. Когда после показа весь зал встал и начал аплодировать, девятилетняя Эбигейл встревоженно спросила маму, не нужно ли всем эвакуироваться. Маме пришлось объяснить ей, что на самом деле происходящее означает нечто очень хорошее.