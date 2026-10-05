Обнародована фраза принцессы Дианы за столом, от которой у известной журналистки побежали мурашки

Он вспомнил и другой эпизод. Давние знакомые семьи организовали для Дианы частный ужин в лондонском ресторане. Спенсер надеялся, что среди своих она сможет расслабиться. Однако заметил, что даже эти люди уже общались с ней иначе: слишком долго смеялись над шутками и вели себя неестественно. Публичный образ принцессы менял отношения даже с теми, кто знал ее прежде.