Обнародована фраза принцессы Дианы за столом, от которой у известной журналистки побежали мурашки
Американская журналистка и телеведущая Кэти Курик вспомнила разговор с принцессой Дианой, который начался с комплимента и обсуждения детей, а закончился неожиданно личным признанием. Во время встречи в Чикаго в 1996 году принцесса объяснила, почему возвращение домой после насыщенной поездки не приносит ей радости.
К этой истории Курик вернулась в выпуске подкаста Next Question With Katie Couric, вышедшем 1 октября. Ее гостем стал младший брат Дианы, писатель Чарльз Спенсер, представивший книгу Swan Song: Diana, My Sister. Разговор о сестре напомнил ведущей о короткой встрече, которая осталась в ее памяти на десятилетия.
Курик познакомилась с Дианой на благотворительном обеде в Чикаго, где собирали средства на исследования рака молочной железы. Журналистка сидела через одно место от принцессы. По ее воспоминаниям, Диана легко поддерживала беседу и сделала комплимент ее помаде, чем очень польстила собеседнице.
Затем речь зашла о материнстве. Принцессу волновал вполне обычный родительский вопрос: как сделать так, чтобы Уильям и Гарри проводили меньше времени перед телевизором. Курик запомнила ее приветливой и простой в общении. Ничто в начале этого разговора не предвещало признания, которое последовало за ним.
Курик заметила, насколько утомительным должен быть график Дианы: постоянные встречи, рукопожатия, необходимость разговаривать с множеством незнакомых людей. Журналистка предположила, что после такой поездки принцесса наверняка с нетерпением ждет возвращения домой.
"Да, но я вернусь в пустой дом", - ответила Диана, по воспоминаниям Курик.
Эта откровенность поразила ведущую. За коротким ответом она почувствовала глубокую печаль.
Встреча состоялась летом 1996 года, когда брак Дианы и принца Чарльза подходил к официальному завершению. Развод был оформлен 28 августа. Их сыновья в то время учились в школах-интернатах, и возвращение матери в Лондон не обязательно означало, что дома ее встретят дети.
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Принцесса Диана и ее благотворительная деятельность
Курик уже рассказывала об этом эпизоде в мемуарах Going There. Там она вспоминала, что попыталась немного развеселить собеседницу и полушутя предложила пригласить подруг с ночевкой. Диана лишь удивленно наклонила голову. Тогда, признавалась журналистка, она еще не понимала, насколько несчастной чувствовала себя принцесса.
Чарльз Спенсер в разговоре с Курик признал, что и сам долго не осознавал глубину переживаний сестры. По его словам, многое стало понятнее после появления в 1992 году книги Эндрю Мортона о Диане. Спенсер с сожалением объяснил, что был поглощен собственной жизнью, а о проблемах в браке сестра чаще говорила с матерью и старшими сестрами.
Он вспомнил и другой эпизод. Давние знакомые семьи организовали для Дианы частный ужин в лондонском ресторане. Спенсер надеялся, что среди своих она сможет расслабиться. Однако заметил, что даже эти люди уже общались с ней иначе: слишком долго смеялись над шутками и вели себя неестественно. Публичный образ принцессы менял отношения даже с теми, кто знал ее прежде.
После того вечера Спенсер решил, что сам постарается оставаться для Дианы прежде всего братом - человеком, которому не нужно смотреть на нее как на знаменитость.
В своих мемуарах журналистка связала воспоминание о встрече в Чикаго с другим, гораздо более тяжелым. Примерно через 15 месяцев она приехала в Лондон освещать похороны Дианы. Увидев Уильяма и Гарри за гробом матери, Курик подумала прежде всего о двух мальчиках, потерявших родителя.
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Во время прямого эфира она не смогла сдержать слез. Коллегам пришлось на время переключить камеру, чтобы ведущая могла собраться. Короткий разговор о возвращении в пустой дом остался частью ее личной памяти о женщине, чьи похороны она теперь показывала миру.