"Это была очень интимная работа": откровения парикмахера Елизаветы II о ее безупречной прическе

Поначалу эта задача давалась Келли нелегко. Она вспоминала, что в первые недели от волнения у нее дрожали руки, а сама королева давала очень конкретные указания относительно того, как правильно устанавливать бигуди. Позже Елизавета II стала более требовательной и не стеснялась указывать, если что-то было сделано неправильно. Келли шутила, что после таких сеансов ей требовался джин с тоником, а иногда - даже целая бутылка.