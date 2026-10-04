"Это была очень интимная работа": откровения парикмахера Елизаветы II о ее безупречной прическе
Королева Елизавета II практически всегда появлялась на публике с безупречно уложенными волосами. Одним из людей, которые на протяжении многих лет помогали создавать ее узнаваемый образ, был шотландский парикмахер Иэн Кармайкл.
В интервью журналу Woman & Home Кармайкл рассказал, что работа с королевой была очень личной и требовала большого взаимного доверия.
"Это была очень интимная работа, и, вероятно, было не так много людей, которым разрешалось прикасаться к ней настолько буднично, ведь к королеве просто так не прикасались", - рассказал парикмахер.
Он добавил, что всегда воспринимал возможность работать с Елизаветой II как большую честь, но при этом хорошо понимал свое место.
Кармайкл отметил, что королева очень ему доверяла. Работа парикмахера подразумевала необычайно близкий доступ к монарху - в то время как для большинства сотрудников дворца такая физическая близость была бы невозможна.
Со временем прическа Елизаветы II менялась редко. Обычно волосы сначала мыли, а затем укладывали с помощью бигуди. Иногда использовали специальное средство, придававшее волосам серебристый оттенок и дополнительный блеск.
Во время пандемии Covid-19, когда постоянный парикмахер не мог посещать королеву, заботу о ее волосах взяла на себя многолетняя сотрудница гардероба и доверенное лицо Елизаветы II Анджела Келли.
Ранее Келли рассказывала, что начиная с марта 2020 года каждую неделю мыла и укладывала волосы королевы, а при необходимости также подстригала их. Ее команда в шутку называла импровизированную парикмахерскую Kelly's Salon.
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Поначалу эта задача давалась Келли нелегко. Она вспоминала, что в первые недели от волнения у нее дрожали руки, а сама королева давала очень конкретные указания относительно того, как правильно устанавливать бигуди. Позже Елизавета II стала более требовательной и не стеснялась указывать, если что-то было сделано неправильно. Келли шутила, что после таких сеансов ей требовался джин с тоником, а иногда - даже целая бутылка.
Особенно напряженными были случаи, когда королеве предстояло появиться на публике без шляпы, в том числе во время традиционного рождественского обращения. В таких ситуациях прическа должна была выглядеть безупречно и "некуда было спрятаться".