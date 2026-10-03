Умер российский психотерапевт Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский был врачом-психотерапевтом, но широкую известность получил благодаря выступлениям, в которых обещал воздействовать на здоровье людей с помощью внушения. Его уверенная манера и профессиональный статус помогали создавать впечатление медицинской обоснованности происходящего. Однако заявления о дистанционном лечении не получили убедительного научного подтверждения и вызывали критику специалистов.