Умер российский психотерапевт Анатолий Кашпировский
В возрасте 87 лет умер Анатолий Кашпировский - психотерапевт и телеведущий, ставший одной из самых известных и противоречивых фигур позднесоветского телевидения.
Причина смерти Анатолия Кашпировского - острая сердечная недостаточность. Близкие вызвали ему скорую, но не смогли спасти. Психотерапевт умер у себя дома.
Анатолий Кашпировский был врачом-психотерапевтом, но широкую известность получил благодаря выступлениям, в которых обещал воздействовать на здоровье людей с помощью внушения. Его уверенная манера и профессиональный статус помогали создавать впечатление медицинской обоснованности происходящего. Однако заявления о дистанционном лечении не получили убедительного научного подтверждения и вызывали критику специалистов.
Сеансы стали не только телевизионным феноменом, но и частью коммерческой деятельности: зрителям предлагали соль, воду, фотографии и записи с голосом Кашпировского. Позже он занялся политикой, став депутатом Госдумы РФ, а затем продолжал выступать и публиковать видео в интернете.